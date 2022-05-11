«Байден, разори свою страну!» — США выделят Киеву помощь на рекордную сумму
Палата представителей Конгресса США утвердила выделение дополнительного пакета помощи Киеву на рекордную сумму в размере около $40 млрд. Об этом 10 мая свидетельствуют результаты голосования, трансляция заседания идёт на сайте нижней палаты американского законодательного органа.
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Новость обсудили в социальных сетях.
«Самое никчёмное вложение зелёных бумажек за всю историю США», — отреагировал «Где он этот день?..».
«Они и триллион могут напечатать», — с сарказмом добавила Ольга.
«Демократы сливают деньги в свою предвыборную кампанию. Вот ещё 39 миллиардов ушло в казну демократов!!!» — пишет Nata V.
«А им все равно, сколько бумаги напечатать. Хочешь — 40 млрд, хочешь — 100», — иронизирует Ян
«ФРС еще напечатает бумаги, а Байден за инфляцию скажет, что это Путин виноват», — с сарказмом добавил Василий.
«Да, Украина продана…» — отреагировал один из комментирующих.
«Байден, разори свою страну, продолжай! Отдавать некому будет, старый пень», — пишет одна из участниц обсуждения.
«Так это не деньги, а военная помощь. Деньги останутся в экономике США», — подчеркнул Suomi.
«Деньги имеют свойство кончаться, даже 40 млрд», — добавил Andrey K.
«Сколько новых миллиардеров появится на Украине?» — с сарказмом поинтересовалась Natalya P.
«Сколько еще элитных машинок на эти денежки на Украину загнать можно, и яхты, и дворцы, и острова в теплом море-океане прикупить», — не без сарказма задумался 19 299.
«Грязная зелёная бумажка», — отреагировал Jeka.
«Да, Байден с компашкой просто отмывают деньги через Украину, там реально нет тех сумм», — отметил Blue M
«Распил. 20 млрд останется в США. 10 — заберут украинские «хозяйственники»… На остальное привезут то, что им негоже. 40 млрд — это только фантики… Это на оплату наемников и солдат… Чтоб мотивация не упала…» — отреагировал Александр А.
«Распил у них со свистом», — иронизирует Виктория Е.
«Мне жаль тот народ Украины, который не перейдет под власть РФ. Еще их правнуки будут отдавать эти долги. Добровольно обрекли себя на рабство на поколения вперед», — написал Sasha K.
«Да никто долги отдавать не будет…» — ответил ему Алексей Л.
«Деньги до Украины не дойдут, это для ВПК Штатов. А Украине всю оставшуюся фигню впарят. Примечательно, что на гумпомощь из 40 млрд выделяют аж 3 млрд. Причем не факт, что для населения эта гуманитарка дойдет. Карманы Зеленского и иже с ним ближе», — добавил Геннадий И.
«Там у них самих скоро революция будет после такого разбрасывания деньгами», — выразила опасение Юлия М.
«Ребята так вкладываются, что страшно, какой размер дивидендов ожидают…» — отреагировала Anna K.
«Сказать, что рядовые американцы обалдели от этой новости — ничего не сказать», — с сарказмом подытожил Константин.