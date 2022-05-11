Палата представителей Конгресса США утвердила выделение дополнительного пакета помощи Киеву на рекордную сумму в размере около $40 млрд. Об этом 10 мая свидетельствуют результаты голосования, трансляция заседания идёт на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Новость обсудили в социальных сетях.

«Самое никчёмное вложение зелёных бумажек за всю историю США», — отреагировал «Где он этот день?..».

«Они и триллион могут напечатать», — с сарказмом добавила Ольга.

«Демократы сливают деньги в свою предвыборную кампанию. Вот ещё 39 миллиардов ушло в казну демократов!!!» — пишет Nata V.

«А им все равно, сколько бумаги напечатать. Хочешь — 40 млрд, хочешь — 100», — иронизирует Ян

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«ФРС еще напечатает бумаги, а Байден за инфляцию скажет, что это Путин виноват», — с сарказмом добавил Василий.

«Да, Украина продана…» — отреагировал один из комментирующих.

«Байден, разори свою страну, продолжай! Отдавать некому будет, старый пень», — пишет одна из участниц обсуждения.

«Так это не деньги, а военная помощь. Деньги останутся в экономике США», — подчеркнул Suomi.

«Деньги имеют свойство кончаться, даже 40 млрд», — добавил Andrey K.

«Сколько новых миллиардеров появится на Украине?» — с сарказмом поинтересовалась Natalya P.

«Сколько еще элитных машинок на эти денежки на Украину загнать можно, и яхты, и дворцы, и острова в теплом море-океане прикупить», — не без сарказма задумался 19 299.

«Грязная зелёная бумажка», — отреагировал Jeka.

«Да, Байден с компашкой просто отмывают деньги через Украину, там реально нет тех сумм», — отметил Blue M

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Распил. 20 млрд останется в США. 10 — заберут украинские «хозяйственники»… На остальное привезут то, что им негоже. 40 млрд — это только фантики… Это на оплату наемников и солдат… Чтоб мотивация не упала…» — отреагировал Александр А.

«Распил у них со свистом», — иронизирует Виктория Е.

«Мне жаль тот народ Украины, который не перейдет под власть РФ. Еще их правнуки будут отдавать эти долги. Добровольно обрекли себя на рабство на поколения вперед», — написал Sasha K.

«Да никто долги отдавать не будет…» — ответил ему Алексей Л.

«Деньги до Украины не дойдут, это для ВПК Штатов. А Украине всю оставшуюся фигню впарят. Примечательно, что на гумпомощь из 40 млрд выделяют аж 3 млрд. Причем не факт, что для населения эта гуманитарка дойдет. Карманы Зеленского и иже с ним ближе», — добавил Геннадий И.

«Там у них самих скоро революция будет после такого разбрасывания деньгами», — выразила опасение Юлия М.

«Ребята так вкладываются, что страшно, какой размер дивидендов ожидают…» — отреагировала Anna K.

«Сказать, что рядовые американцы обалдели от этой новости — ничего не сказать», — с сарказмом подытожил Константин.