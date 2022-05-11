Японская газета «Санкэй симбун» сообщает, что введение правительством Японии экономических санкций против России уже принесло семи ведущим корпорациям страны потери свыше 2 млрд долларов. Сумма для третьей в мире японской экономики, конечно, не критическая, но японцы народ практичный и нести убытки, тем более по политическим мотивам, не любят.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Не раз слышал от японских предпринимателей об их недовольстве вмешательством властей во взаимовыгодные проекты и сделки с Советским Союзом, теперь с Россией. В основном это было связано с искусственно раздутой не без помощи США так называемой «территориальной проблемой». То есть с незаконными притязаниями Токио на исторически принадлежащие нашей стране Курильские острова. Но японский крупный бизнес научился обходить политические препоны, тем более что правительство этой страны не может напрямую запрещать крупному капиталу вкладывать средства в выгодные, по его мнению, проекты.

Теперь же, воспользовавшись во многом навязанной США политикой ослабления России через «адские санкции», изначально недружественный России кабинет премьер-министра Фумио Кисиды на удивление зло стал преследовать не только связанные с сотрудничеством с Японией российские компании и предприятия, но и включил в пресловутый «санкционный пакет» всех без исключения высших руководителей РФ. Как уже отмечалось, тут явно просматривается и желание отомстить за неуступчивость Москвы в вопросе «северных территорий».

kishida.gr.jp Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Жертвами этой «самурайской вендетты» становятся японские предприниматели, а через неизбежный рост цен — и простой народ. Как указывает «Санкэй симбун», потери семи ведущих торгово-инвестиционных корпораций Японии, включая Mitsui, Mitsubishi, Itochu, Sumitomo и Marubeni, от прямого и косвенного воздействия санкций в отношении России по состоянию на 31 марта составили 265,7 млрд иен (более $2 млрд). В сумму потерь включено и сокращение рыночной цены активов корпораций в России, в частности, нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Ущерб мог бы быть гораздо большим, не воспротивься финансово-промышленные гиганты «Мицуи» и «Мицубиси» первоначальному призыву ястребов из правящей в Японии Либерально-демократической партии вообще свернуть сотрудничество в сахалинских проектах.

Японскому правительству пришлось отступить. Оно вынуждено заявить, что «японский бизнес при поддержке правительства не намерен выходить из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». На пресс-конференции в Токио 10 мая министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда обосновал такую позицию важностью получения оттуда нефти и сжиженного природного газа на основе долгосрочных контрактов и по умеренным ценам. Он также указал на опасность того, что в случае выхода из этих проектов место японских компаний на Сахалине займет «третья страна», намекая на Китай, сообщает ТАСС из Токио.

По данным проведенного ранее опроса японского исследовательского центра Teikoku Databank, более 66% японских компаний ощущают на себе негативный эффект в свете событий на Украине, в частности, трудности с приобретением достаточных объемов сырья и товаров. Исследование проводилось в период с 15 по 25 апреля. В нем приняла участие 9061 компания. Среди опрошенных компаний 50,4% ответивших заявили о «сложности приобретения объемов необходимых материалов», а 66,3% респондентов ответили о «негативном влиянии в связи с увеличением цен», в частности, на топливо. В связи с этим 46,9% компаний планируют «переложить повышение цены на материалы и сырье на стоимость конечного продукта», а 20,4% — «искать альтернативу».

Согласно прогнозам японских СМИ, в период с января по июль этого года цены на более чем 6 тысяч наименований товаров в Японии повысились или повысятся на 11—15%, в частности, в связи с санкционными ограничениями против России.

Торговый район Токио. Япония

Однако вызванное ростом цен и снижением уровня жизни простых людей неизбежное падение рейтинга Кисиды и его правительства, похоже, не столь беспокоит нынешнюю администрацию. Она успокаивает себя тем, что под воздействием массированной обработки населения мощнейшими японскими СМИ в духе осуждения «российской агрессии на Украине» большинство японцев пока поддерживают следующие один за другим «пакеты санкций», преследующих цель «разрушить российскую экономику».

При этом японский политический класс, похоже, не задумывается о последствиях для Страны восходящего солнца чуть ли не полного демонтажа отношений с Россией, будь то политические, дипломатические или торгово-экономические связи. Безоглядно следуя американской стратегии, в том числе военной, Токио окружает себя мощными противниками, которые надолго запомнят сегодняшнее поведение японских властей и при случае представят соответствующий счет.