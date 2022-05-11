Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что АЭС «Аккую» будет запущена до конца 2023 года. Речь идет о завершении строительства первого реактора станции. Напомним, что проект реализуется на основе подписанного в 2010 году межправительственного соглашения между Москвой и Анкарой. Оно предусматривает возведение четырех энергоблоков АЭС с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+.

Akkunpp.com Проект АЭС «Аккую»

Согласно соглашению, мощность каждого энергоблока будет составлять 1200 МВт. Как сообщает первый заместитель генерального директора АО «Аккую нуклеар», директор строящейся АЭС «Аккую» Сергей Буцких, работы на этом объекте в Турции осуществляются в плановом порядке: продолжается строительство машинного зала первого энергоблока, идет подготовка к монтажу корпуса ядерного реактора на втором энергоблоке, заложен фундамент третьего энергоблока, на четвертом энергоблоке проведена разработка котлована, готовится заливка бетона

Akkuyu.com Строительство АЭС «Аккую»

Но заявление Эрдогана об АЭС» Аккую», внешне вроде бы ничем не мотивированное, не является случайным. В ситуации украинского кризиса на Турцию, как пишет американское издание National Interest, США и ЕС оказывают сильное давление с целью заставиться ее примкнуть к санкциям против России. Эрдоган отвечает: хорошо, мы примкнем к таким действиям. Но нам придется пожертвовать близкими отношениями с Москвой, свертывать активное торгово-экономическое сотрудничество, отказать от строительства АЭС» Аккую», энергетических проектов, развития туризма. И что мы получим взамен? И сам себе отвечает: ничего!

Действительно, если возвращаться к теме АЭС «Аккую», то Анкара держится за этот проект обеими руками. Потому что никто в мире не предлагал Турции такой выгодный многомиллиардный кредит в 20 миллиардов долларов со сроком окупаемости в 30 лет лишь под 3% годовых. При этом в базовом соглашении указана следующая схема финансирования проекта — «строй — владей — эксплуатируй». По этой схеме никто в мире, включая и саму Россию, с атомными станциями никогда не работал. Обустраивается глубинный водозабор, прокладываются транспортные коммуникации, линии электропередачи, строится пусковая котельная, пирс для приемки грузов, доставляемых по морю. Плюс к этому Турция получает много тысяч рабочих мест, будет специализированная военная охрана. И еще многое другое, что привязывает две страны друг к другу на десятилетия

Akkuyu.com АЭС «Аккую»

Начало работы АЭС «Аккую» совпадет со 100-летней годовщиной создания турецкого государства. А еще примечательно, что эти события произойдут в 2023 году, поэтому их следует рассматривать в рамках плана Эрдогана «Видение 2023». Предполагается, что после завершения строительства АЭС «Аккую» будет полностью удовлетворять потребности Стамбула и 10% потребностей Турции в целом. Проект позволит Анкаре присоединиться к небольшому клубу стран, производящих атомную энергию в мирных целях. Кроме того, первая турецкая АЭС способствует появлению целого поколения турецких экспертов в области ядерной энергетики, уже сотни турецких ученых проходят стажировку в российских вузах.

Так что большая игра Турции ей стоит свеч. Она получает возможность стать мирной ядерной державой, по крайней мере, на региональном уровне, благодаря развитию гражданской атомной отрасли и накоплению интеллектуального потенциала. Да и Россия не останется в накладе.