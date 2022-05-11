На Украине анонсировали прекращение транзита российского газа в страны Евросоюза через станцию «Сохрановка». Об этом говорится в сообщении оператора ГТС Украины, размещенном на его сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Уточняется, что прием голубого топлива в ГТС Украины в физической точке соединения «Сохрановка» осуществляться не будет с 07:00 (совпадает с мск) 11 мая. Данное решение приняли из-за наступления форс-мажорных обстоятельств.

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Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram.

«Интересно, что Украине скажут их западные партнёры, если она начинает отказываться от своих обязательств уже сейчас», — задумался Wicrosoft.

«Надо похвалить упоротых. Такими темпами ЕС вспомнит о СП-2, который мы тоже не откроем. Ждём рост цены на газ», — добавил Михаил.

«Европа очень расстроится…» — с сарказмом пишет Venom.

«Благодарность прилетела Европе», — смеется Serg

Александр Горбаруков ИА REGNUM Труба. Зеленский

«Не дадут им это сделать. Не та ситуация, чтобы такие шутки шутить. Быстро на место поставят», — отреагировал Eduard.

«Ой, что будет? Северный поток — 2?» — иронизирует alexeyp_54.

«Вообще всё непонятно. Или месть за промедления с поставками оружия, или ещё что. Но для России это является форс-мажором, обстоятельством непреодолимой силы, и ни о каких штрафных санкциях речи быть не может. Не мы прекращаем поставки, а Украина», — пояснила Галина.

«Неужели придётся немцам «Северный поток — 2» запустить?» — смеется Елена.

«Вот где начинается газовый шантаж!!! Завтра цены на газ улетят в космос», — отметила Александра К.

«А вывернут так, что Россия обязательства по договорам не исполняет. Ну, уроды. Деньги за транзит не гнушались [брать]…» — возмутилась Arina L.

«Хотят, чтобы Европа побыстрее шевелилась с отправкой оружия, ну и конечно же денежек хотят… попрошайки», — отметила Таня.

«Шантаж ЕС пошел… Киев зашел с козырей… Германия скорей всего в ответ запустит «Северный поток — 2», — предположил Рома.

«Эмбарго пришло откуда не ждали, ну и славненько», — с сарказмом добавил Юрий.

«Завтра цены на газ опять как взлетят», — смеется А. В.

«Ну что же вот и посмотрим, кому и чему теперь будет трындец…» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Украинцы решили терроризировать ЕС отключением трубы?» — задумался Vlad.

«Это ответ Киева на то, что их не хотят брать в ЕС. То самое «мы отреагируем». Пусть наши европейские друзья (нет) сами теперь разбираются с украинцами. Страстно болеем за обе команды ©», — с сарказмом написала Mariya D

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

«Под руководством США украинцы отжимают Европу от нашего газа. Чтобы уже сомнений у них не возникало, наложить эмбарго или нет. Украинцы решили ускорить процесс», — с сарказмом добавила Светлана Е.

«Да это очередной цирк Зеленского. Типа они там что-то решают. Объёмы перекинут на другую ветку и всё. Качать будут до последнего, точно так же, как вывозят сейчас продовольствие за полцены. Европейская колония», — считает Alex.

«Слушайте, эта Украина как обезьяна с гранатой, Европа уже сама в шоке, что с ними связалась», — смеется Елена.

«Американцы, конечно Зеленского оценят! Байден и Зеленский гасят Евросоюз», — смеется Виктор.

«Иногда реально мне кажется, что Зеленский — агент Кремля. Цены на газ вырастут, и повод, чтоб СП-2 заработал, есть, спасибо им за это», — с юмором подытожил Ami.