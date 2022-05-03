Для облегчения решения задач, стоявших перед Колчаком, было принято решение организовать диверсию против Петрограда, которую должен был провести ген. от инф. Н. Н. Юденич. Он должен был создать новый фронт для большевиков. В его распоряжении был Северо-Западный корпус. Он формировался в Эстонии под прикрытием при поддержке англичан и американцев и уже весной начал действовать против Красной армии вместе с войсками местных националистов. Первоначально командовал им ген.-л. А. П. Родзянко. Разумеется, корпусом он был только по названию, в него входило две бригады — около 5,5 тыс. чел, 30 пулеметов и 10 орудий. Юденич встал во главе наступавших на Петроград, прибыв из Гельсингфорса в Нарву на французском миноносце. Это произошло в конце июля, а до этого генерал руководил действиями своего корпуса из Финляндии.

Генерал Николай Юденич

В мае 1919 г. на северо-западном направлении было мало частей РККА, имевших боевой опыт и закончивших формирование. Советские войска были растянуты по фронту «в ниточку», не имея за ней резервов. 7-я армия, стоявшая на нарвском направлении, состояла из двух слабых недоукомплектованных дивизий. Дисциплина в частях хромала, росло количество дезертиров, мобилизованные крестьяне разбегались по домам. В тылу красного фронта активизировались вооруженные банды. Северо-Западный корпус перешел в наступление. 17 мая Родзянко взял Ямбург, 25 мая 1-я Эстонская дивизия оставила Псков. Город был захвачен силами 2-й дивизией белых эстонцев, наступавших от Гдова. 29 мая в Псков прибыл отряд Станислава Булак-Балаховича. Весной 1919 г. он еще заявлял, что сражается не за красных и не за белых, а за будущее России и Учредительное собрание. Балахович немедленно приступил к массовым казням, посредине города были установлены виселицы и столбы с крюками. Этого показалось мало — по приказу Балаховича были разрыты могилы красноармейцев, а гробы с полуистлевшими трупами выставлены у крепостной стены. Вслед за этими мерами началось массовое изъятие у населения денег и ценностей на борьбу с Советами. Нежелающие расстаться с ними рисковали попасть в число симпатизантов большевиков. Белые не принесли с собой порядка, им не удалось и облегчить положение местных жителей. К концу весны крестьяне Северо-Запада традиционно испытывали проблемы с хлебом, его подвозили из остальных районов России. Подвоза не было, но деревня должна была кормить и пришедшую армию.

Если Юденич отвлекал силы Красной армии с Восточного фронта, то с северо-западного направления силы отвлекали финны. С января 1919 года последние начали организовывать постоянные провокации на границе с РСФСР — обстреливать пограничников, вторгаться и убивать русских крестьян и т.п. В апреле финны приступили к масштабному вторжению в Карелию. Для этого была организована и вооружена «Олонецкая добровольческая армия», её численность первоначально составила около 2 тыс. чел. Интервенты и их сторонники организовали съезд «представителей Карелии» в селе Ухта, который проголосовал за присоединение к Финляндии. 21 апреля «Олонецкая добровольческая…» насчитывала уже до 3 тыс. чел. 21 апреля 1919 года она перешла в наступление. Главной его целью были Петрозаводск и Лодейное Поле. Практически сразу же, 22 апреля, была взята Видлица. Уже 25 апреля, воспользовавшись слабостью пограничного заслона, интервенты захватили Олонецк. Финны постепенно брали под свой контроль восточное побережье Ладожского озера и стали создавать флотилию для захвата контроля над ним.

Генерал Юденич, 28 сентября 1919 года Северо-Западная армия

12 мая, получив подкрепления, Красная армия смогла перейти в контрнаступление и отбить Олонецк. Оборону Петрограда возглавил Сталин. 25 мая он докладывал Ленину о положении дел. Оно было тяжелым — существовала угроза со стороны Финляндии, флот не был обеспечен достаточным количеством топлива, плохо было обеспечено снабжение артиллерии тяжелыми снарядами. Из-за недостатка угля и ГСМ, а также в результате мобилизаций матросов на фронты Гражданской войны во флоте был сформирован Действующий отряд (ДОТ) — два линкора, один крейсер, два эсминца, четыре миноносца, два минных заградителя, два дивизиона тральщиков и один дивизион сторожевых кораблей. Их них в начале апреля в готовности к выходу в море имелись один линкор, один эсминец и один минный заградитель. Началась активная работа по поднятию боеспособности кораблей ДОТ. В результате к 27 мая на Балтийском флоте в относительной готовности к выходу в море имелось два линкора, пять эсминцев, четыре сторожевика, четыре тральщика и транспорт.

Не лучше дело обстояло и с резервами армии. 26 мая на Западном фронте от Минска до Балтики в резерве оказался лишь один прибывший с Украинского фронта 151-й полк численностью в 300 штыков, к тому же «сильно разложившийся». 29 мая на сторону Юденича перешел 3-й пехотный полк 2-й Петроградской бригады Особого назначения. Были предприняты энергичные меры к организации отражения этого наступления. На помощь Петроградскому фронту были переброшены значительные силы с Южного и Восточного фронтов. С ближайшего западного направления снимать войска было невозможно — там активизировались поляки. В решающий период для сражения за Петроград, вплоть до начала августа, в центральной Белоруссии шли бои за удержание Минска.

Задача наступления Юденича — отвлечение сил Красной армии с восточного и южного направлений — упрощалась тем, что наступавшие получали поддержку с моря. Уход немцев не означал возникновения вакуума силы. Теперь против сторонников советской власти в Прибалтике начали действовать англичане при помощи не только немцев, но и финнов. Их помощь оказалась весьма необходимой в Эстонии, где отступавшие белые русские и эстонские части выстроили оборону между Рижским заливом и Чудским озером. 30 декабря с помощью британского флота финские части были переброшены в Ревель, и к концу февраля 1919 года им удалось очистить от отрядов Красной армии территорию Эстонии.

Эстонские солдаты в окопе. 1919

Активность британского флота, поддерживавшего действия ВМС Эстонии и Финляндии, сдерживали батареи фортов «Красная Горка» и «Серая Лошадь». Еще 15–16 мая эстонцы и финны высадили десант в Лужской губе, его поддержал форт Ино, перешедший в 1918 году под контроль финнов. Огнем батарей «Серой Лошади» финская артиллерия была принуждена к молчанию. «Красная Горка» с середины мая вплоть до 10 июня прикрывала действия советских моряков. Все это очень мешало наступавшим на Петроград. 13 июня на фортах «Красная Горка» и «Серая Лошадь» начались мятежи гарнизонов. Восставших на «Красной Горке» возглавил бывший поручик Н. М. Неклюдов. В 07:00 Юденичу и Коуену были направлены радиограммы: «Красная Горка» в вашем распоряжении». Форт обстрелял Кронштадт, в ответ по нему ударили орудия главного калибра линкоров «Петропавловск» и «Андрей Первозванный». Огонь мятежников стал стихать. Первые же снаряды вызвали пожар, несколько человек из немногочисленной прислуги получили ранения, Неклюдов был контужен, остальные разбежались. 15 июня форты вновь подверглись обстрелу и бомбежке самолетами. Они были взяты ударом с моря. В 00:30 16 июня была занята «Красная Горка», в 12:30 — «Серая Лошадь».

«Вслед за «Красной Горкой» ликвидирована «Серая Лошадь», — докладывал Ленину Сталин. — Орудия на них в полном порядке. Идет быстрая проверка всех фортов и крепостей. Морские специалисты уверяют, что взятие «Красной Горки» с моря опрокидывает морскую науку. Мне остается только оплакивать так называемую науку».

4 июня эсминцы «Азард» и «Гавриил» потопили английскую подводную лодку L-55, пытавшуюся их атаковать (в 1928 г. лодка была поднята, на борту было обнаружено 38 тел британских моряков, которые были переданы представителям Великобритании). Действия Красного флота не всегда были успешными. 18 июня британский торпедный катер торпедировал и потопил крейсер «Олег».

27 июня был нанесен серьезный удар по финнам. Была взята их укрепленная позиция у Видлицы. Флотилия высадила десант, удар был внезапным и сокрушительным. Противник был отброшен за границу. В Видлице были захвачены большие трофеи — 11 орудий, три бомбомета, 28 пулеметов, несколько миллионов винтовочных патронов к разным системам. Последнее приобретение было особо важным. До начала 1919 г. Красная армия в какой-то мере удовлетворялась старыми запасами вооружения, доставшимися ей от старой армии, но к весне 1919 г. они были практически исчерпаны. При этом в дивизиях состояло лишь до 40% положенного артиллерийского вооружения. Трехдюймовых снарядов, имевшихся у красных в начале 1919 г., могло хватить на 2—4 месяца; к тому времени и заводы выпускали в месяц по 90 тысяч снарядов, но расход их в боях был значительно ниже нормы, поэтому потребности в снарядах почти полностью удовлетворялись. С патронами дело обстояло хуже. 30 июня в связи с тяжелейшим положением со снабжением боеприпасами Южного фронта Ленин известил Сталина:

«Взят Екатеринослав. Положение с патронами на юге отчаянное. В связи с этим, получив три миллиона и запасы видлицкие, Вы должны экономить патроны изо всех сил, а также и другие военные запасы».

К 1 июля «Олонецкая добровольческая армия» была разбита, вслед за этим был восстановлен контроль над линией границы с Финляндией. 1 июля был проведен I Всекарельский съезд, депутаты которого высказались за сохранение единства с РСФСР.

Олонецкая добровольческая армия

Частный успех британского флота уже не мог изменить общего положения дел у бывшей столицы империи, ставшей симоволом большевистской революции.

«Красная армия под Петроградом должна победить», — заявил 8 июля Сталин.

Накануне, 7 июля, он покинул город, отправившись в штаб Западного фронта в Смоленске. Развернутую на основе Северо-Западного корпуса Северо-Западную армию удалось отбросить от Петрограда. 5 августа был взят Ямбург, 26 августа — Псков. 30 августа Сталин поставил перед войсками Западного фронта задачу очищения Петроградской и Псковской губернии от противника. Полностью выполнить её не удалось. Юденич сохранил за собой т. н. Гдовский плацдарм. Численность Северо-Западной армии к этому времени равнялась 17 800 штыкам, 700 саблям при 57 орудиях, четырех бронепоездах, двух бронемашинах и шести танках. Ей противостояла 7-я армия — 24 850 штыков, 800 сабель при 148 орудиях, двух бронепоездах и восьми бронемашинах.

Представители Антанты в лице британского бригадного генерала Ф. Марша попытались изменить ситуацию. В Курляндии началось формирование из русских пленных, приходивших из Германии, корпуса под командованием полковника П. Р. Бермондта-Авалова. Ему доверяли в Берлине. Помощь полковнику при этом оказывали и немцы, и англичане. Фон дер Гольц должен был закончить эвакуацию своей дивизии в Германию не позже 31 августа. Генерал поначалу пытался вести переговоры, не понимая, как отметил будущий британский адмирал, что «мы диктуем условия, а не обсуждаем их». На эвакуации настаивал и Берлин, который после поражения в Мировой войне под давлением Антанты взял на себя обязательство вывести из Прибалтики и Финляндии части германской регулярной армии. В августе 1919 года под командованием Авалова находилось около 6 тыс. чел. 26 августа 1919 года в Риге под председательством ген. Марша было созвано совещание представителей Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Польши и русских подразделений. Обсуждались планы совместного выступления против Советской России.

Для упрощения этой задачи Марш 11 августа фактически сформировал правительство Северо-Западной области. Генерал представил Юденичу и его окружению в Ревеле список членов правительства во главе с С. Г. Лианозовым. Предложение было сделано в 18:15 с требованием принять его до 19:00. Ссылка на то, что область подчиняется Колчаку и необходима санкция Верховного правителя, была проигнорирована. Войска адмирала отступали, и с его мнением никто не собирался считаться. Эстонцы, латыши, немцы и белые не испытывали друг к другу симпатий и не доверяли друг другу. 31 августа 1919 года Совнарком предложил вступить в переговоры правительству Эстонии. Ответственность за то, что в случае отказа »…советские войска в своих передвижениях будут руководствоваться одними лишь военными соображениями», возлагалась на Ревель. 11 сентября соответствующие предложения были сделаны Финляндии и Литве.

Строительство баррикад в Петрограде во время наступления Юденича. 1919

Попытка добиться примирения на этом направлении было легко объяснима — здесь готовилось новое наступление Юденича. Западный фронт, прикрывавший Петроград, был существенно ослаблен перебросками войск на Восточный и Южный фронты. Перед осенним наступлением Северо-Западной армии британское командование решительным ударом перехватило инициативу на море. В ночь с 17 на 18 августа 1919 г. семь британских торпедных катеров совершили дерзкий набег на базу Балтийского флота. Англичане потеряли три катера, но потопили плавбазу подводных лодок «Память «Азова» и серьезно повредили старый линкор «Андрей Первозванный». Эти события получили название «Кронштадтской побудки». 31 августа Балтийский флот частично компенсировал горечь этих утрат — подводная лодка «Пантера» потопила эскадренный миноносец Victoria. 4 сентября однотипный эсминец Verulam погиб на минах в Финском заливе.

Активность британцев на Балтике сокращалась — матросы и солдаты не хотели воевать. В сентябре взбунтовался батальон морской пехоты. В результате 87 человек человек предстали перед военным судом, 13 приговорено к смертной казни, 51 — к пятилетнему заключению, 20 — к двум годам каторжной работы. В том же месяце волнения начались на Vindictive, отведенном в Копенгаген на ремонт. Влияние левого движения среди рабочих проявилось и здесь. В Дании была создана Международная лига по борьбе с большевизмом. Её возглавил глава Трансатлантической пароходной кампании Харальд Плюм. Кампания имела значительные интересы в России, а Плюм пользовался польной поддержкой со стороны главы МИД Эрика Скавениуса. Лига оказывала помощь Маннергейму, Юденичу и другим лидерам белого движения. У Копенгагена были и собственные причины демонстрировать полезность. Представитель Дании на Версальской конференции граф Герман Анкер Бернхофт развил энергичную деятельность для того, чтобы обеспечить возвращение Шлезвига. На части спорных территорий 10 февраля 1920 года был проведен плебисцит, 75% принявших в нем участие проголосовало за присоелдинение к Дании, граница была перенесена, но не до Киля.

Волнения продолжались. Экипаж канонерской лодки Cicala отказался выполнять приказ и входить в Двину. Мятеж был подавлен, когда адмирал Коуен пригрозил расстрелять корабль. Зачинщики мятежа были приговорены к смертной казни. Приговор не решились выполнить. Его заменили 1 годом (!) тюремного заключения. Это было правильное решение — команды выходили из подчинения. В октябре и ноябре 1919 г. волнения начались на флотилии эсминцев, включая и флагманский Delphi. Корабли были выведены на 16-дневный отпуск в Копенгаген, по истечении которого их матросы отказались возвращаться на Балтику. Корабли были возвращены в Шотландию, после чего часть экипажей отправилась в Лондон для демонстрации протеста против действий Адмиралтейства. 9 октября 1919 г. в Плимуте взбунтовалась часть, возвращенная из России. Не только Франция, но и Англия не могла уже позволить себе масштабную интервенцию против России.