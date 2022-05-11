США ищут возможности возвращения на мировой рынок украинского зерна для того, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. Об этом 10 мая заявил президент США Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волк

«Украина располагает 20 млн тонн зерна в хранилищах. Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок и … добиться снижения цен», — сказал он в ходе выступления, посвященного мерам по снижению цен для потребителей США.

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Заявление Байдена обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения выразили беспокойство в связи с тем, что если с Украины вывезут зерно, жители страны в будущем могут быть обречены на голод.

«Чернозём! Чернозём не забывайте!» — отреагировал с сарказмом Boris B., напоминая о том, как поступала нацистская Германия во время Великой Отечественной войны.

«А потом будут обвинять Россию в новом голодоморе», — пишет РР.

«Вот теперь я реально переживаю. Людям самим надо будет что-то есть. Закон любого военного конфликта — зерно оставь в стране!» — добавила Наталия.

«Вот видите, эти фашисты даже не стесняются говорить, что они хотят Украину загнать в голод. Вот черти!» — написал Валера М.

«Кто бы сомневался, что за поставки оружия надо будет чем-то платить», — комментирует новость Gloria.

«Это зерно принадлежит народу Украины! Что украинцы будут есть в случае проблем с продовольствием?» — недоумевает N. N.

Уборка пшеницы

«Гегемон не может голодать, а украинцы — могут. Сволочь, что тут ещё сказать?» — не выдержал Atreides.

«Байден считает, что украинцам есть не надо, они же всё равно умрут в борьбе до последнего украинца», — отметила Olga.

«Настало время расплачиваться! То ли еще будет! Выжмут по полной и выбросят на помойку!» — отреагировала Helga S.

«Какие же они всё-таки мерзкие…» — написал Дмитрий в адрес США.

«Колонии всегда грабили и не думали о населении этих колоний…» — пишет Антонина Л.

«Ничего личного — это бизнес. Англосаксы в своем репертуаре, ничего не меняется столетиями. Учите историю, господа, учите историю», — добавил Орлан.

«А Украина что кушать будет?» — в свою очередь поинтересовалась Надя.

«Это просто жесть, что они творят? Как можно отдавать стратегический запас зерна?» — задалась вопросом Anna C.

«Дед думает, как населения Украины без куска хлеба оставить», — комментирует новость LifeStyle.

«Украинцы как настоящие воины света будут питаться исключительно поставляемым им вооружением», — с сарказмом отметил Андрей Н.

«Ещё счёт потом за транспортировку зерна выставят», — также не без сарказма добавила Татьяна А.

«Неужели украинцы не видят, что их просто рвут так называемые друзья», — недоумевает Павел М.

«А украинцы понимают, что их просто грабят?» — спросил Андрей К.

«Вот как Байден устраивает голодомор», — написал Виталик.

Gage Skidmore Джо Байден

«Понизит цены во всем мире, кроме Украины», — отметил не без сарказма Evgeniy.

«Ну, все верно, Украина — колония, которая должна кормить метрополию, а что она сама есть будет, это хозяев не волнует», — отреагировал Alexey.

«Спасибо «нашим партнёрам» за искусственно создаваемый голод на Украине. Недаром [бывший президент Украины Виктор] Ющенко наперёд поставил памятник голодомору в Киеве…» — написала Ирина.

«Вот он, звериный оскал капитализма: нам даже наши рабы безразличны, пусть хоть перемрут с голодухи. А мы — хорошо наваримся», — пишет Mark.

«Так они уже зерно вывозят, то есть воруют у нас. Я думаю, оно им поперек горла станет», — добавила Наталия.

«Так вот что значит евроинтеграция. Украинцы думали, что будут они интегрироваться в ЕС, а интегрируют ресурсы…» — с сарказмом отметила Влада.

«Украинцы, вас хозяева грабят», — написал Jupiter.

«Доскакались», — подытожила VanessA.