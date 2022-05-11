9 мая 2022 года президент США Джозеф Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. ИА REGNUM попыталось проанализировать, у кого в близком круге Байдена может быть коммерческий интерес по этому вопросу. Анализ привёл к государственному секретарю США Энтони Блинкену, чьи предки по отцовской линии эмигрировали в США из России.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Напомним, экс-полпред президента России в ДФО генерал-лейтенант Константин Пуликовский в начале мая 2022 года в комментариях телеграм-каналу «Пул N3» выразил мнение, что «поставка оружия на Украину — это уже экономический проект. Бизнес-проект!» Он же назвал фамилию Блинкена, как одного из интересантов: «Называют фамилии того же Блинкена, министра обороны США как одних из ведущих бизнесменов в отрасли военного вооружения».

Рассмотрим подробнее данный вопрос.

Биографическая справка

По открытым данным, Энтони Блинкен родился в 1962 году в Нью-Йорке в еврейской семье, а его предки ранее эмигрировали из России. Отец будущего политика был послом США в Венгрии.

В разные годы Блинкен, будучи доктором права, вел адвокатскую практику в Нью-Йорке и Париже, а также работал репортёром в журнале The New Republic и является автором книги «Союзник против союзника: Америка, Европа и кризис сибирских трубопроводов». При администрации Билла Клинтона он работал в аппарате Совета национальной безопасности США в должностях спецпомощника президента по внешнеполитическим вопросам, старшего директора по европейским делам и так далее. В годы президентства Барака Обамы он был советником вице-президента по национальной безопасности, когда этот пост занимал Джозеф Байден.

Whitehouse. gov Джо Байден и Энтони Блинкен

В официальной биографии Блинкена уточняется, что на протяжении трех десятилетий и трех президентских администраций он помогал формировать внешнюю политику США.

В 2001–2002 годах он также был старшим научным сотрудником Центра стратегических и международных исследований, а в 2017 году сотрудничал с газетой New York Times и телеканалом CNN.

На выборах в 2020 году Блинкен входил в избирательный штаб Джозефа Байдена, а позднее был выдвинут Байденом на пост государственного секретаря в президентской администрации, который занимает с января 2021 года. Женат на Эван Райан, которая ранее была помощницей Хиллари Клинтон, а с января 2021 года работает секретарём кабинета Белого дома.

Блинкен ранее неоднократно высказывался за предоставление американских вооружений Украине.

(сс) Администрация президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином

Отметим, подписанный 9 мая 2022 года Байденом закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу позволит существенно нарастить прибыль американских военных корпораций.

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Бизнес-интерес Блинкена

Помимо госкарьеры, Энтони Блинкен также является одним из основателей международной стратегической консалтинговой компании, специализирующейся на геополитике и национальной безопасности, — WestExec Advisors. Остановимся на этом моменте подробнее.

По данным с сайта компании, своё название она получила от названия закрытой улицы, которая проходит между Западным крылом Белого дома и административным зданием Эйзенхауэра. При этом на сайте уточняется, что это в буквальном смысле дорога «в ситуационную комнату, и именно ее много раз пересекали все, кто связан с WestExec Advisors, по пути на встречи, имеющие самое важное значение для национальной безопасности» (перевод с английского). Также уточняется, что фирма обладает широкими и активными связями в Вашингтоне и представлена командой со связями в том числе в области обороны, внешней политики, разведки, экономики, кибербезопасности, конфиденциальности данных и стратегических коммуникаций.

Основана фирма в 2018 году (по другим данным — в 2017 году) Блинкеном совместно с бывшей помощницей министра обороны США по политическим вопросам Мишель Флурной (Флорной), которая до сих пор работает в WestExec Advisors.

(сс) Gregory Jones, U.S. Army. Department of Defense Мишель Флурной

Мишель Флурной и генерал морской пехоты США Джозеф Данфорд-младший

Но вернёмся к детищу Блинкена и Флурной — WestExec Advisors.

В компании довольно примечательная команда, состоящая в основном из бывших высокопоставленных чиновников, в том числе силовых ведомств. Например, в ней числится бывший специальный посланник Государственного департамента США и бывший помощник государственного секретаря по военно-политическим вопросам Линкольн Блумфилд, генерал-майор Чарли Болден (корпус морской пехоты США), экс-директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан, бывший командующий объединенных сил и сил США в Корее генерал Винсент К. Брукс, бывший сотрудник министерства национальной безопасности и экс-директор Совета национальной безопасности Белого дома Рон Кларк, бывший заместитель министра обороны США по вопросам разведки и безопасности, вице-адмирал Джо Кернан. Отдельно также стоит упомянуть и бывшего заместителя директора национальной разведки по России и Евразии в Национальном разведывательном совете, бывшего старшего аналитика Центрального разведывательного управления Андреа Кендалл-Тейлора. И это далеко не полный перечень команды. В ней есть бывшие сотрудники практически всех базовых ведомств Белого дома.

Официально лоббистской компания не является, так как по действующим в США законам в этом случае она должна была бы раскрывать свою отчётность. А в своём существующем формате она этого может не делать. Кто является бенефициарами этого актива, неизвестно.

Партнёры и связи

В декабре 2020 года кандидат в госсекретари Энтони Блинкен заявлял, что среди клиентов WestExec Advisors были инвестиционный гигант Blackstone, Bank of America, крупные соцсети, фармацевтическая компания, Boeing и другие крупные налогоплательщики.

На сайте компании WestExec Advisors в качестве стратегических партнёров фигурируют такие компании, как Teneo, Ridgeline, Pine Island Capital Partners и The Boston Consulting Group. На сайте последней, в частности, уточняется, что BCG помогает аэрокосмическим и оборонным компаниям адаптироваться к этим постоянно меняющимся временам.

Больший интерес в этом списке стратегических партнёров между тем представляет Teneo, которое в период специальной военной операции России на Украине активно строчит прогнозы для сфер экономики. Например, в начале мая 2022 года в своём докладе компания заявляла о западных компаниях, что те, кто вышел из российского бизнеса на ранних этапах, будут довольны своим решением. Фирма также активно штампует разного рода домыслы о России.

Teneo позиционирует себя как глобальная консультационная фирма для руководителей компаний. В марте 2022 года американское СМИ сообщило, что некая LetterOne имеет многочисленные связи с компанией Teneo, которая была основана двумя консультантами-демократами, работавшими на бывших президентов Билла Клинтона, Барака Обаму и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

В отчёте Teneo в январе 2022 года было указано, что с Letterone Investment Holdings S. A. сотрудничество завершено в октябре 2021 года. Компания предоставила стратегическое консультирование иностранного принципала и его директоров (включая организацию спонсорства мероприятия для СМИ, посвященного долгосрочным инвестиционным стратегиям).

Компания LetterOne весьма примечательна.

В начале марта 2022 года глава совета директоров фирмы Мервин Дэвис и гендиректор Джонатан Мьюир заявили, что после введения санкций ЕС Михаил Фридман (№ 6 в «Рейтинге российских миллиардеров — 2022») и Петр Авен (№ 29 в «Рейтинге российских миллиардеров — 2022», бывший член совета директоров «Альфа-банка», в 90-х был министром внешних экономических связей РФ) вышли из состава совета директоров LetterOne. Российским олигархам принадлежит менее чем 50% акций LetterOne, но владельцами акций этой компании они всё ещё являлись на тот момент.

Носик, Антон Борисович Михаил Фридман

(сс) Администрация президента России Петр Авен

Спустя несколько дней на сайте появилось сообщение, что ещё ряд российских миллиардеров — Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Андрей Косогов — ушли в отставку со всех постов в LetterOne, включая совет директоров.

Вернёмся к теме бизнес-интереса Энтони Блинкена в вопросе поставок вооружений на Украину. Как можно сделать вывод из изученного материала, таковой вполне может быть. Сложно представить, чтобы, несколько лет создавая крупный актив с определенной командой, которую называют не иначе как запасным правительством США, он перестал фактически иметь к нему отношение. Тем более бенефициаров и прочих выгодоприобретателей WestExec Advisors не раскрывает.

(сс) Администрация президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен

В этом плане примечательна реплика Блинкена, опубликованная Wall Street Journal, которая, как мне кажется, его прекрасно характеризует: «Если вы не в игре, у вас будут проблемы. Если вы не влияете на события изнутри, с вами не будут считаться».