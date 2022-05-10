Решение правительства Литвы признать Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм», вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 10 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Мал клоп, да вонюч», — подметил Руслан Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что решение литовского сейма выглядит нелепо в связи с тем, что страна до сих пор не разорвала какие-либо отношения с якобы страшной и ужасной Россией, наоборот, активно с ней торгует.

«А дипломатические отношения Литва всё ещё не прекратила с Россией? То есть, судя по их «логике», они готовы сотрудничать с террористами? Интересно, их за это кто-то осудит, за официальное сотрудничество с террористами?» — пишет Сергей Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что власти Литвы делают всё, чтобы перевести стрелки в сторону России, скрывая свою нацистскую сущность.

«По фашизирующейся Прибалтике самой трибунал давно плачет», — считает Андрей К.

«Прибалтийские страны возродили у себя фашизм. У них герои — пособники Гитлера. Напоминает ситуацию на Украине, там бандерлоги тоже герои. Последние десять лет прибалты проводят скрытый геноцид русскоязычного населения. Их самих судить надо как пособников нацизма!» — поделилась своим мнением Людмила В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гидра

Часть людей полагает, что России пора задуматься над тем, справедливо ли были распределены территории, доставшиеся Литве после исчезновения Советского Союза.

«Вот ведь подонки! У них половина территорий благодаря Сталину существует и не по праву оставлена после крушения СССР в качестве подарка. Может, уже пересмотреть итоги развала?» — задаётся вопросом Nick C.

«И это говорит Литва? Страна, которая встала на сторону Гитлера во Второй мировой войне? Хоть немного бы совести поимели, честное слово. Тоже взялись прикрывать нацистов на Украине? В принципе, ничего другого и не ожидалось. Мне просто интересно: как они это всё потом оправдывать будут и будут ли? Как сейчас оправдают то, что Зеленский в открытую уже постит символику фашистов и гитлеровцев? Никак. Делают вид, что не замечают», — отметил Святослав Т.

Ряд пользователей указывает на то, что Литва лает на Россию по приказу Америки, и никогда не станет кусать руку своего хозяина.

«Слабо ли властям Литвы признать США террористическим государством? Там-то даже выдумывать ничего не надо будет — все доказательства давно на поверхности, подтверждены самими американскими властями. Или против непосредственного начальника (а точнее — хозяина) идти не положено?» — интересуется Марина К.

Нашлись и те, кто призвал не забывать, что в Литве проживает множество русскоязычных граждан, а также простых литовцев, которые не считают верным неонацистский путь, избранный для страны литовскими властями.

«Властям Литвы не помешало бы прислушаться к мнению своего народа! Несмотря на запреты, жители пришли почтить память павших воинов во Второй мировой войне! Цветов было столько, что теперь у властей башню сносит от бессильной злобы, отправили технику, чтобы ничто не напоминало об этом! Позорная власть Литвы! Но народ помнит и поддерживает Россию!» — указывает Александра Л.

Напомним, 10 мая на сайте литовского сейма была опубликована информация, согласно которой Литва признала Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм».