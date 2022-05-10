Каждый раз, когда кто-то пишет «российское федеральное телевидение пробило дно», случается такое, что нижнее днище нижнего ада опускается ниже, углубляясь. Сколько раз нас уже «радовал» Первый канал? То пляски «звёзд» в фашистской форме, то сомнительные истории, то копошение в грязном белье с патологическим сладострастием. Казалось бы, куда дальше, а?

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телевидение

Но вот, даже такой святой день 9 мая, День Победы, глупцы и диверсанты оскверняют своими мерзкими выходками. И во время трансляции праздничного концерта на 9 мая из Кремлёвского дворца Первый канал демонстрирует среди фронтовой хроники фотографию Бонни и Клайда — американских бандитов, грабивших и убивавших в 30-х годах прошлого века.

Что это? Сильно напоминает диверсию. Когда в великий день решили напакостить, осквернить, плюнуть. С вполне конкретным злым умыслом. Такое объяснение более чем возможно. Однако есть и другое, и оно вытекает из общей атмосферы концерта.

Фокус в том, что за медийную и за культурную составляющую у нас зачастую отвечают модные люди, исповедующие тренды как религию. Это так называемые эффективные менеджеры и менеджерки, редакторы и редакторки. Их воротит от мысли о патриотизме, но больше всего, вплоть до рвотных судорог, выворачивает от русского, особенно героического русского. Ведь их мир, он совсем другой.

Он не приемлет ничего настоящего. Он по большей части сплетён из симулякров и фальши. Как пел Летов, «пластмассовый мир победил». Впрочем, не только победил, но и сделал частью себя. Он заменил людям мозги на нечто гуглоподобное, подменил истинные смыслы на фикции — и, надо сказать, они не сильно, эти люди, сопротивлялись. Потому что пластмассовый мир ловит на успех, укутывая в обёрточную бумагу, пахнущую зелёными купюрами и Paco Rabanne. Всё это источает комфорт и сытость.

И люди, заполучившие свою синекуру, предельно далеки от народа. Они мыслят своими категориями, рождая идеи в своих опенспейсах в перерывах между смузи. Их жизнь — сплошная вечеринка, потому Бонни и Клайд вполне укладываются в их визуальный ряд. В конце концов, главное — как это будет смотреться на экране, а должно быть стильненько и красиво, «по фэн-шую».

Скриншот видео «Уроки истории. Праздничный концерт ко Дню Победы. Выпуск от 09.05.2022» сайта 1tv.ru Концерт 9 мая 2022 года

Культура стала культуркой. Медиа транслируют предательство. Ими руководят мальчики и девицы, которым становится тошно от таких слов и словосочетаний, как «Сталинград», «подвиг», «Великая Отечественная». Они бы лучше провели какой-нибудь модный благотворительный сейшен, на котором собирали бы донаты в пользу морских коньков и геев из Бронкса, но они вынуждены — синекура ж — заниматься дурацким патриотическим воспитанием. Вынуждены, чтобы оставаться на бюджетах и вкусно жрать.

И апофеозом этого лицемерия и глупости становится выступление артистов 9 мая — современных артистов, исполняющих песни тех лет, в том числе и военные песни. Насколько же это фальшиво! Нет, тут не то что Станиславский — тут любой порядочный человек, имеющий хотя бы отблеск совести, возопит: «Не верю!» И, действительно, как тут верить?

Они кривляются, надувают щёки, на слезу давят, но всё это выглядит настолько неубедительно и синтетически, что становится гадко. Особенно, если помнишь, как исполняли эту песню те, кто обладал не только талантом, но и искренне сопереживал, чувствовал. Многие из них оставались не только большими артистами, но и искренними людьми. А кто это? Что это за жалкие подделки? Что это за глупость, переходящая в звенящую и пищащую пошлость?

Да, нам предстоит много работы. Нашей стране и её большому народу. И одной из составляющих этого колоссального труда станет вычищение Родины от этой плесени глупости, мещанства и пошлости, которая поразила медиа и культурку. Всё тот же Розанов писал о «всюду просочившемся искусстве кабака». Плесень не просто просачивается — она въедается. Впрочем, это не кабак даже — там больше искренности. Это скорее бордель со синекрылыми спекулянтами и дорого одетыми девицами, которым не стоит подносить ананасную воду. Давно пора прикрыть этот бордель.