Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что у России якобы «нет выхода» из ситуации на Украине и он «пытается понять», что со всем этим следует делать Америке, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии об этом 10 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Нет выхода у Байдена. Потому что он понял, что завтра его некогда великой державе наступит хана!» — поделился своим мнением Александр К.

Многие пользователи пришли к выводу, что заявления Байдена со временем становятся всё более и более нелепыми, бездоказательными и нелогичными, что может говорить о постепенном ухудшении психологического состояния американского президента.

«Интересно, такую информацию Байден получил от человека-невидимки, которому он постоянно руку пожимает?» — интересуется Валентин П.

«Опять этот дед вылез. Пусть лучше в тряпочку молчит. В моих глазах он вообще пал ниже некуда после того, как дважды пожал руку воздуху. И это теперь называют президентом США?» — удивляется Мечислав К.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные заявления могут звучать в связи с тем, что внутренняя ситуация в Америке начинает накаляться, поэтому власти США пытаются показывать на окружающие страны пальцем, выискивая в них самые мельчайшие недостатки.

«Нет выхода только у Байдена, который только и может, что рассказывать байки о коварном Путине в надежде, что американцы не догадаются, кто в действительности виноват в инфляции и росте цен на топливо», — считает Олег Т.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Путаница

Часть людей полагает, что американский лидер не беспокоился бы о якобы имеющихся проблемах в России, ведь это сыграло бы ему только на руку, поэтому это заявление выглядит достаточно странным.

«А что он так переживает за Россию? Если у нас нет выхода, и дело — швах, то получается надо помалкивать и ждать, пока мы не сгинем. Получается, что Байден сильно лукавит, когда такое заявляет», — предполагает Андрей А.

Ряд пользователей указывает на то, что проблемы на Украине действительно имеются, но только на стороне Киева.

«Пускай дурень предполагает, это его право. А Россия дальше будет прирастать территориями, попутно декастрюлизируя Галушкин Каганат. Говорят, на Украине объявляют четвёртую волну мобилизации (интересно, что случилось с теми, кого забрали во время третьей) при поддержке всего «цивилизованного» мира, а выход почему-то не может найти Россия. Шедевральная логика», — подметил Сергей Г.

Нашлись и те, кто убеждены, что Байден пожертвует последним украинцем, лишь бы насолить России.

«Коррупционер, который со своим сыном-ворюгой, наркоманом и педофилом обворовал Украину, беспокоится о мире на Украине? Смешной анекдот», — пишет Сергей Д.

«Настораживает больше всего то, что на официальных встречах глав запада и командования НАТО с их лиц не сходят улыбки и удовлетворение от происходящего. Значит то, что происходит, их полностью устраивает. Все якобы переживания за «несчастную Украину» — это их блеф и полнейшее лицемерие», — заметил Олег Д.

Напомним, 10 мая агентство Reuters опубликовало материал, согласно которому президент США Джозеф Байден заявил о том, что у России якобы «нет выхода» из ситуации на Украине и он «пытается понять», что со всем этим следует делать Америке.