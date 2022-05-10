Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина передала в Европейский союз вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 10 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Двери ЕС

«Такое впечатление, что народы Европы мстят России за то, что наша страна не дала фашистам во Второй мировой войне уничтожить их в концлагерях. Теперь они возрождают фашизм на Украине, чтобы те доделали своё чёрное дело», — пишет Екатерина М.

Многие пользователи пришли к выводу, что смешно наблюдать за попытками Киева добиться членства в Евросоюзе, когда на территории Украины идут активные боевые действия и киевский режим постепенно теряет контроль.

«Опросник? Представляю, какие там вопросы. «У вашей страны есть территориальные претензии или внутренние конфликты? Варианты: да/нет/затрудняюсь ответить». Зеля такой: «Я анкету испортил, можно ещё одну?» — смеётся Дмитрий О.

Некоторые комментаторы отмечают, что внутренний устав Европейского союза просто не может позволить Украине в её нынешнем виде стать частью ЕС.

«Ну, во-первых, в Европейский союз вступают страны, не находящиеся в вооруженном конфликте. А во-вторых, нет уже, по сути, такой страны, как Украина», — поделился своим мнением Дмитрий К.

Часть людей уверена, что и без Украины в Евросоюзе хватает проблем, поэтому еврочиновники тактично проигнорируют заполненный Киевом опросник.

«Да кому они нужны? Страна — банкрот. В долгах как в шелках, да ещё и с гражданской войной, с разрушенной инфраструктурой. В Европе и так половина стран — банкроты. Все по горло в долгах друг перед другом. Тут Украине уже нет места», — считает Ra B.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Ряд пользователей указывает на то, что Запад машет перед Киевом членством в Евросоюзе, словно морковкой перед ослом, заставляя безвольную марионетку служить интересам западной элиты.

«Что вообще такой за статус в кандидаты? Либо берите, либо нет. Вдохновляют нищую Украину на затяжную войну и разрыв связей с Россией, подкармливая взамен громкими обещаниями о красивой жизни в клубе «цивилизованных стран». Но когда всё закончится, тут же бросят на произвол судьбы, оставят у разбитого корыта, нехотя отнекиваясь. Будут говорить, мол, сначала сделайте то, а потом это, и, может быть, мы через какое-то время побачим. В итоге никто никуда их не примет. Продадут за гроши то, что от них останется, и будут никому не нужны. А от былых улыбок и аватарок с украинскими флагами не останется и следа», — уверен Денис П.

Нашлись и те, кто уверены, что опросник — часть информационной лапши, которую киевская власть вешает на уши своему народу, оболванивая и без того лишённое разума население.

«Правильно сказал Путин: «Одно дело — играть кого-то, другое дело — быть кем-то». Зеленский показал себя с очень плохой стороны. Вторая часть какой-то там анкеты — галимая пустышка. Даже если ему там что-то обещают, всё равно обманут. Должно же быть понятно, что он выбрал не ту сторону», — указывает Pavel T.

Напомним, 10 мая украинский президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в своём Telegram-канале, в котором сообщил, что Украина передала в Европейский союз вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в ЕС. Глава государства отметил, что это очень важный и никоим образом не формальный шаг на пути Украины в Евросоюз.