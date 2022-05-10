Заявление первого заместителя постпреда РФ при Организации Объединённых Наций (ООН) Дмитрия Полянского о том, что документы, найденные в ходе военной спецоперации России на Украине, указывают, что существовали конкретные планы по нанесению удара по Российской Федерации с территории Украины, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 10 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Посевная

«Если схватка неизбежна, надо бить первым», — считает Павел М.

Многие пользователи пришли к выводу, что и без найденных документов было прекрасно известно о планах киевского режима совершить вероломное нападение на Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также спровоцировать Россию на ответные действия путём провокации на российской территории.

«Ну, если честно, вообще неудивительно, что Украина намеревалась ударить не только по Донбассу, но и по России. Удивительно только то, откуда у них столько уверенности было в том, что Россия не ответит», — удивляется Леон Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Киев был бы вынужден напасть на Россию, потому что так ему велел Вашингтон.

«Украина — несамостоятельное государство. Спецоперация России — это то, чего долгие годы добивались Соединённые Штаты Америки. Им нужно было отвадить Европу от взаимоотношений с Российской Федерацией. Увы, Россию вынудили ответить силой на эту агрессию. Тем не менее нам наша Украина в тысячу раз милее, чем вся Европа целиком. Пускай Америка подавится. Вскоре мы освободим наших братьев от нацистского режима и будем жить счастливо», — уверен Олег Б.

Часть людей полагает, что пора перестать российским властям демонстрировать Западу железобетонные доказательства своей правоты, когда этот самый Запад сам проводит агрессию в отношении нашей страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дьяволиада

«Об этом уже «мульён» раз говорили. Я полностью поддерживаю президента России, поддерживаю спецоперацию, но лично меня очень раздражает, то что мы постоянно оправдываемся. Зачем мы пытаемся кому-то что-то доказать? На Западе видят в этом только то, что мы постоянно «сопли жуём», — поделился своим мнением Андрей М.

Ряд пользователей указывает на то, что вслед за Украиной свою военную интервенцию на территорию России была бы готова при поддержке США совершить и Польша.

«Это было очевидно и ожидаемо. Враги нас не просто так старательно окружали и подкапывались. Следующую на растопку кинут Польшу», — предрекает Анатолий А.

Нашлись и те, кто уверены, что нацистские плоды, взошедшие на территории Украины, рано или поздно принесли бы нашему народу большие бедствия.

«Даже если и не планировали, представим гипотетическую ситуацию. Украинский неонацизм должен был быть уничтожен в любом случае. Это страна противоречий, где руководство сделало ставку на бандеровскую идеологию, тем самым разорвав её на части, и сейчас мы наблюдаем, как соседние страны делят её вонючий труп», — написал Александр С.

«Спецоперация призвана провести денацификацию Украины. Это главная, основная цель. Потому что нацифицированная Украина рано или поздно напала бы на Россию. Ради этого её конструировали. Об этом на протяжении восьми лет говорили бандеровцы, в том числе и в киевской власти», — пишет Александр С.

Напомним, 9 мая первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в эфире телеканала Sky News о том, что документы, найденные в ходе военной спецоперации России на Украине, указывают, что существовали конкретные планы по нанесению удара по Российской Федерации с территории Украины.