Глава МВД Польши Мариуш Каминьский попытался оправдать нападение украинцев на посла России в Варшаве. Об этом 9 мая он написал в своем микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Чиновник отметил, что собрание граждан Украины было законным, они выступали против действий Российской Федерации на Украине.

«Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации понятны», — цитирует Каминьского ИА Красная Весна.

Заявление польского министра обсудили в социальных сетях, и многих участников обсуждения слова главы МВД Польши возмутили.

«Правильно ещё тогда во время Великой отечественной войны сказал Черчилль, что поляки — гиены Европы. Они до сих пор такие и есть…» — отреагировал Анатолий С.

«Они слышали что-нибудь о неприкосновенности послов и дипломатов?» — задалась вопросом Елена.

«А не пора ли Польше ответить?» — спросил Эдуард К.

«Если эмоции беженок можно объяснить, то бездействие правоохранительных органов Польши, увы, трактуются однозначно — «недружественные», — добавила Лариса.

«Да они и издевательства над военными оправдывают. Вся Европа активно видит и сочувствует украинцам, но совершенно не замечает ужасов в Донбассе и с россиянами. Лицемерная политика, лицемеры во власти. Как они спят по ночам?» — недоумевает Ольга В.

«Слушайте, ну они уже совсем о*реневшие… У нас же тоже есть посольство Польши. Не боятся?» — написала Svetlana D.

«Нашёл оправдание. Его работа — пресекать такие моменты. При том, что здесь нападение не просто на жителя или туриста из России, а дипломата», — отметил Сергей.

«Но полиция должна была быть на чеку, по-любому. Значит это был сговор», — отреагировала одна из участниц обсуждения.

Heshq Польские полицейские

«Европа никогда не была и не будет к нам дружественна, там слишком много зависти!» — прокомментировал новость Yodva.

«Пора разрывать дипломатические отношения со всеми вытекающими», — призвала Наталия.

«Не на месте человек, ему бы журналистом или психотерапевтом. Явный просчет в кадровой работе у поляков», — задумался Л. И. К.

«Польский нацизм он такой — подленький, на уровне плевков в спину, и только когда за спиной встаёт хозяин, они начинают громко тявкать», — пишет OLG.

«Вот она, дерьмократия в дерьмократической стране», — добавила Елена Г.

«Польше всё вернётся бумерангом. Пусть потом не спрашивают — за что?» — написала Аня Ж.

«Представляю, как польского посла вызывают в МИД, и огласив ноту, обливают краской! Предварительно застелив все полы плёнкой», — с сарказмом отреагировал Юрий П.

«Польша решила со своей стороны поспособствовать реализации известного бредового лозунга «Всё будет Украина». Та дикость и варварство, которые прежде ограничивались украинскими границами, теперь за эти границы активно выходят, расширяя свою географию», — подытожил Сергей К.

Читайте также: Сеть: «Стадо дикарей, а не Европа» — посла России в Варшаве облили краской