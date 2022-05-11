Сейм Литвы проголосовал за признание России «террористическим государством», сообщает 10 мая издание Delfi.

Цитата из м/ф «Слон и Моська». Реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона!

Резолюцию единогласно поддержали все 128 депутатов сейма. Они также назвали спецоперацию Вооруженных сил РФ по денацификации Украины «геноцидом» и призвали к созданию международного трибунала для ее расследования.

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Новость обсудили мессенджере Telegram.

«У стран ЕС начинается синдром Украины — чем абсурднее заявление, тем больше их Запад по голове гладит. Мерзко», — отреагировал Artem.

«Кого-то интересует мнение Литвы?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«А хозяева из-за океана, которые за 50 лет разбомбили полмира и убили 11 миллионов мирных жителей, не террористы или это другое?» — недоумевает Dmitri K.

«Лимитрофы всегда отличались злобой и ущербностью», — добавила «Сложная Русская Женщина».

«Ой, беда-то какая», — смеется Лана.

«Кто как обзывается, тот так и называется…» — пишет Настя К.

«Теперь у террористов газ покупать будут?» — с сарказмом поинтересовался Psy.

«Это так Литва подала заявку на возвращение в Российскую империю», — иронизирует Семен.

«В таком случае, согласно международному праву и законодательства страны, все экономические и межгосударственные отношения должны быть прекращены. Когда литовцы будут сворачивать отношения?..» — поинтересовался Валентин.

Ernests Dinka. Saeimas Kanceleja Зал пленарных заседаний Сейма Литвы

«Страшную весть я принёс в твой дом, Надежда. Зови детей», — смеется Ирина Х.

«Независимость — она такая, не все могут справиться. Прибалты не могут. Просят помощи…» — не без сарказма пишет Wild Kat.

«Литва доиграется, как это сделали чубы на Украине», — написал vidal gusei.

«Всё, санкции закончились», — пошутил Andrey.

«Опять шпроты отличились», — смеется Александр.

«Что еще можно ждать от юродивых?» — задался вопросом NoName.

«Впереди у шпротов холодные зимы…» — с сарказмом добавил Leonid G.

«Интересно, хоть кого-то в нашей стране ещё волнует, что нового выкинул сейм Литвы? Все равно там много людей хороших, а власть, да, ущербная», — отметила Елена.

«Ну пусть ляпнут ещё, что ядерное оружие у них скоро будет», — написал Red FoxZ, напоминая об опыте Украины.

«Сказал «А», говори «Б». Что у них там по послам и торговле с Россией? Любые их связи — это спонсирование террористического государства», — пишет Арина.

«А посла своего они уже о отозвали?» — задался вопросом Benificiary.

«Идиоты! Главный террорист мира — США», — комментирует новость Максим.

«Что так настойчиво напрашиваются на денацификацию?!» — иронизирует Ирина Л.

«Вот ведь, тявкают, без штанов сидят, без газа, с пустыми портами, шпрот — обожраться, но уже не хочется, а весь гешефт — украинцам… Миллиарды под носом проходят и… украинцам опять… Закончатся одни — новые печатают и… опять украинцам», — шутит Aleksey K.

Официальное интернет-представительство президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа

«Эх… они ж уже не знают, как дать понять России, что хотят к ней в заложники!..» — иронизирует Сергей Николаевич.

«Китай их как страну «отменил» ещё в прошлом году. Отказались от импорта и экспорта с ними. Убрали из всех таможенных списков. Предлагаю сделать тоже самое», — написала Аннет.

«Что-то как-то начхать на мнение Литвы…» — пишет Еlena D.

«В собачьей своре самые маленькие всегда лают громче всех. А самые большие даже не обязательно вступают в драку. Главное — вовремя покусывать тех, кто помельче», — отреагировал Виктор.

«Хотят чтобы их снова вернули в Россию?» — с сарказмом подытожил Максим.