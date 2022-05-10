Японский премьер Кисида разбушевался
Объявляя о бессрочном запрете посещать Россию 63 японским политикам, чиновникам, руководителям СМИ и ученым, МИД РФ заявил:
Как известно, среди тех, кому отказано в российском гостеприимстве, оказался и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Политик, который никогда не отличался доброжелательным отношением к нашей стране. Являясь министром иностранных дел, он чуть ли не открыто осуждал своего босса — премьер-министра Синдзо Абэ за унизительные заигрывания с президентом РФ В. Путиным в расчете на уступку последним российских земель — Курильских островов.
Объявленные сюзереном Японии — США «адские санкции» в отместку за начало ставшей необходимой специальной военной операции на Украине явились хорошим поводом для Кисиды «рассчитаться» с русскими за унижения. Премьер в своем рвении и раже превзошел даже других членов «большой семерки», беспрецедентно избрав своей целью высших руководителей Российской Федерации, включая ее президента с детьми. Это уже была настоящая месть за уязвленное самолюбие и все еще присущая японской элите «самурайская гордыня», вера в исключительность «нации Ямато». В своей ненависти к России и русским, стремлении максимально ущемить их Кисида шел даже на шаги, наносящие ущерб экономике своей страны, а значит, и народу. И только гораздо более влиятельные, чем премьер, японские промышленные концерны остановили его от незамедлительного отказа от импорта необходимого Японии российского сжиженного газа — СПГ с Сахалина. Это сделали гиганты японской и мировой экономики — финансово-промышленных группы «Мицуи» и «Мицубиси».
Однако зуд участия в приведении российской экономики в состояние «разорванной в клочья» не дает покоя оказавшемуся (надолго ли?) на японском олимпе политику средней руки. И уж совсем, похоже, вышел из себя этот политик, увидев свое имя в ответном санкционном списке неугодных нашей стране и народу японских русофобов. На удивление… он обиделся! Будучи инициатором включения российского президента в несуразный «санкционный пакет» Кисида назвал аналогичную меру Москвы «абсолютно неприемлемой». Деланно возмущен премьер и «зеркальной» высылкой российским правительством восьми японских дипломатов в ответ на произвольное объявление персонами нон грата такого же числа работников российских посольства и торгпредства в Токио. Прямо как в анекдоте: «А нас-то за что?»
Не удержался Кисида-сан и от, похоже, неуемного желания насолить русским в их праздник Великой Победы над ближайшим союзником Японии — нацистской Германией. Сообщается, что японское правительство вводит новые санкции против 141 человека из России, ДНР и ЛНР, а также против 71 российской компании. Среди них, в частности, «Алмаз-Антей», ВНИИ «ЭТАЛОН», «Интелтех» и другие. Кроме этого, в список включены корпорация «Тактическое ракетное вооружение», а также научно-исследовательские институты и технические бюро, специализирующиеся на средствах связи.
Обновленный санкционный список обнародован на сайте МИД Японии: в нем восемь человек — по России, включая премьера Михаила Мишустина и заместителя секретаря российского Совбеза Рашида Нургалиева, 133 — по ЛНР и ДНР. Кстати, введение санкций против лиц из этих признанных РФ республик, в известной степени, легитимизирует их.
В наших СМИ не опубликован полный список японцев, лишенных права посещать нашу страну и вести, как прежде, прояпонскую пропаганду. Среди них люди, которые своими действиями сеют рознь между нашими странами и народами, отвергают итоги Второй мировой войны, требуют их пересмотра. Приводим этот список.
|КИСИДА Фумио
|Премьер-министр
|МАЦУНО Хирокадзу
|Генеральный секретарь кабинета министров
|ХАЯСИ Ёсимаса
|Министр иностранных дел
|СУДЗУКИ Сюнъити
|Министр финансов
|КИСИ Нобуо
|Министр обороны
|ФУРУКАВА Ёсихиса
|Министр юстиции
|НИНОЮ Сатоси
|Председатель комиссии по общественной безопасности
|НИСИМЭ Косабуро
|Госминистр по делам Окинавы и севера, глава Штаба по выработке мер в отношении «северных территорий» при канцелярии Кабинета министров
|АКИБА Такэо
|Генеральный секретарь Совета национальной безопасности
|САНТО Акико
|Председатель палаты советников
|ХОСОДА Хироюки
|Председатель палаты представителей
|ТАКАИТИ Санаэ
|Депутат палаты представителей, председатель политсовета ЛДП
|САТО Масахиса
|Депутат палаты советников, председатель Совета ЛДП по внешней политике
|МАЦУКАВА Руи
|Депутат палаты советников, зампредседателя Совета ЛДП по вопросам национальной обороны, зампредседателя Совета ЛДП по внешней политике
|МОРИ Эйсукэ
|Депутат палаты представителей от ЛДП, председатель парламентской ассоциации за дружбу с Украиной
|СИИ Кадзуо
|Депутат палаты представителей, председатель Коммунистической партии Японии
|ИСИИ Мицуко
|Депутат палаты советников от Партии возрождения Японии
|КУМАНО Сэйси
|Депутат палаты советников от партии «Комэйто»
|МОРИ Юко
|Депутат палаты советников от Конституционно-Демократической партии
|АБЭ Томоко
|Председатель специального комитета палаты представителей по вопросам Окинавы и севера
|АКИБА Кэнъя
|Постоянный член специального комитета палаты представителей по вопросам Окинавы и севера
|КОКУБО Коносукэ
|Постоянный член специального комитета палаты представителей по вопросам Окинавы и севера
|СУДЗУКИ Хаято
|Постоянный член специального комитета палаты представителей по вопросам Окинавы и севера
|ХОРИИ Манабу
|Постоянный член специального комитета палаты представителей по вопросам Окинавы и севера
|ИСИКАВА Каори
|Постоянный член специального комитета палаты представителей по вопросам Окинавы и севера
|ОСИМА Ацуси
|Постоянный член специального комитета палаты представителей по вопросам Окинавы и севера
|СУГИМОТО Кадзуми
|Постоянный член специального комитета палаты представителей по вопросам Окинавы и севера
|ИНАЦУ Хисаси
|Постоянный член специального комитета палаты представителей по вопросам Окинавы и севера
|АОКИ Кадзухико
|Председатель специального комитета палаты советников по вопросам официальной помощи развитию, а также по делам Окинавы и севера
|АОЯМА Сигэхару
|Постоянный член специального комитета палаты советников по вопросам официальной помощи развитию, а также по делам Окинавы и севера
|ИМАИ Эрико
|Постоянный член специального комитета палаты советников по вопросам официальной помощи развитию, а также по делам Окинавы и севера
|КИТАМУРА Цунэо
|Постоянный член специального комитета палаты советников по вопросам официальной помощи развитию, а также по делам Окинавы и севера
|КАЦУБЭ Кэндзи
|Постоянный член специального комитета палаты советников по вопросам официальной помощи развитию, а также по делам Окинавы и севера
|ТАКАСЭ Хироми
|Постоянный член специального комитета палаты советников по вопросам официальной помощи развитию, а также по делам Окинавы и севера
|ОЦУКА Кохэй
|Постоянный член специального комитета палаты советников по вопросам официальной помощи развитию, а также по делам Окинавы и севера
|СИМИДЗУ Такаюки
|Постоянный член специального комитета палаты советников по вопросам официальной помощи развитию, а также по делам Окинавы и севера
|МОРОХОСИ Мамору
|Председатель ассоциации по выработке политики в отношении проблемы «северных территорий»
|САЭКИ Хироси
|Председатель Лиги солидарности за возвращение «северных территорий»
|ВАКИ Кимио
|Председатель Союза бывших жителей Тисимских и Хабомайских островов
|САКУРАДА Кэнго
|Президент и исполнительный директор «Сомпо холдингс», председатель японской Ассоциации корпоративных руководителей «Кэйдзай доюкай»
|ОНИКИ Макото
|Старший парламентский заместитель министра обороны
|ИВАМОТО Цуёхито
|парламентский заместитель министра обороны
|НАКАСОНЭ Ясутака
|парламентский заместитель министра обороны
|ЯМАДЗАКИ Кодзи
|Начальник Объединенного штаба сил самообороны
|ОНО Хирахико
|Официальный представитель МИД, директор департамента информации МИД
|ИИДЗУКА Хирохито
|Президент медиагруппы «Санкэй»
|КОНДО Тэцудзи
|Исполнительный директор (главный редактор) медиагруппы «Санкэй», руководитель ресурса «Санкэй диджитал»
|САЙТО Цутому
|Руководитель токийской редакции газеты «Санкэй», вице-президент издательства «Санкэй»
|ЭНДО Рёсукэ
|Колумнист газеты «Санкэй», заместитель руководителя международной редакции
|ЯМАГУТИ Тосикадзу
|Президент медиахолдинга «Иомиури груп»
|ВАТАНАБЭ Цунэо
|Исполнительный директор (главный редактор) «Иомиури груп»
|НИНОМИЯ Сэйдзюн
|Спортивный журналист, руководитель информационного портала «Sports communications»
|ОКАДА Наотоси
|Председатель медиахолдинга «Никкэй»
|ХАСЭБЭ Цуёси
|Президент медиахолдинга «Никкэй»
|ИГУТИ Тэцуя
|Исполнительный директор (главный редактор) медиахолдинга «Никкэй»
|ЮАСА Дзиро
|Главный редактор журнала «Сэнтаку»
|КАТО Акихико
|Главный редактор журнала «Сюкан бунсюн»
|ХАКАМАДА Сигэки
|Член Совета по вопросам безопасности (Ампокэн), приглашенный профессор университетов Аояма и Ниигата
|КАМИЯ Матакэ
|Профессор Национальной академии обороны
|САКУРАДА Дзюн
|Профессор университета Тоё гакуэн
|СУДЗУКИ Кадзуто
|Профессор Токийского университета
|ОКАБЭ Ёсихико
|Профессор университета Кобэ гакуин, руководитель общества изучения Украины
|НАКАМУРА Ицуро
|Профессор Университета Цукуба