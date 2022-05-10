Объявляя о бессрочном запрете посещать Россию 63 японским политикам, чиновникам, руководителям СМИ и ученым, МИД РФ заявил:

Иван Шилов ИА REGNUM
Фумио Кисида Фумио
«Администрация Ф. Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны. В русле этого курса Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны».

Как известно, среди тех, кому отказано в российском гостеприимстве, оказался и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Политик, который никогда не отличался доброжелательным отношением к нашей стране. Являясь министром иностранных дел, он чуть ли не открыто осуждал своего босса — премьер-министра Синдзо Абэ за унизительные заигрывания с президентом РФ В. Путиным в расчете на уступку последним российских земель — Курильских островов.

Объявленные сюзереном Японии — США «адские санкции» в отместку за начало ставшей необходимой специальной военной операции на Украине явились хорошим поводом для Кисиды «рассчитаться» с русскими за унижения. Премьер в своем рвении и раже превзошел даже других членов «большой семерки», беспрецедентно избрав своей целью высших руководителей Российской Федерации, включая ее президента с детьми. Это уже была настоящая месть за уязвленное самолюбие и все еще присущая японской элите «самурайская гордыня», вера в исключительность «нации Ямато». В своей ненависти к России и русским, стремлении максимально ущемить их Кисида шел даже на шаги, наносящие ущерб экономике своей страны, а значит, и народу. И только гораздо более влиятельные, чем премьер, японские промышленные концерны остановили его от незамедлительного отказа от импорта необходимого Японии российского сжиженного газа — СПГ с Сахалина. Это сделали гиганты японской и мировой экономики — финансово-промышленных группы «Мицуи» и «Мицубиси».

Kantei.go.jp
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден

Однако зуд участия в приведении российской экономики в состояние «разорванной в клочья» не дает покоя оказавшемуся (надолго ли?) на японском олимпе политику средней руки. И уж совсем, похоже, вышел из себя этот политик, увидев свое имя в ответном санкционном списке неугодных нашей стране и народу японских русофобов. На удивление… он обиделся! Будучи инициатором включения российского президента в несуразный «санкционный пакет» Кисида назвал аналогичную меру Москвы «абсолютно неприемлемой». Деланно возмущен премьер и «зеркальной» высылкой российским правительством восьми японских дипломатов в ответ на произвольное объявление персонами нон грата такого же числа работников российских посольства и торгпредства в Токио. Прямо как в анекдоте: «А нас-то за что?»

Не удержался Кисида-сан и от, похоже, неуемного желания насолить русским в их праздник Великой Победы над ближайшим союзником Японии — нацистской Германией. Сообщается, что японское правительство вводит новые санкции против 141 человека из России, ДНР и ЛНР, а также против 71 российской компании. Среди них, в частности, «Алмаз-Антей», ВНИИ «ЭТАЛОН», «Интелтех» и другие. Кроме этого, в список включены корпорация «Тактическое ракетное вооружение», а также научно-исследовательские институты и технические бюро, специализирующиеся на средствах связи.

Обновленный санкционный список обнародован на сайте МИД Японии: в нем восемь человек — по России, включая премьера Михаила Мишустина и заместителя секретаря российского Совбеза Рашида Нургалиева, 133 — по ЛНР и ДНР. Кстати, введение санкций против лиц из этих признанных РФ республик, в известной степени, легитимизирует их.

(сс) Администрация президента России
Премьер-министр России Михаил Мишустин
(сс) Правительство России
Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев

В наших СМИ не опубликован полный список японцев, лишенных права посещать нашу страну и вести, как прежде, прояпонскую пропаганду. Среди них люди, которые своими действиями сеют рознь между нашими странами и народами, отвергают итоги Второй мировой войны, требуют их пересмотра. Приводим этот список.

КИСИДА ФумиоПремьер-министр
МАЦУНО ХирокадзуГенеральный секретарь кабинета министров
ХАЯСИ ЁсимасаМинистр иностранных дел
СУДЗУКИ СюнъитиМинистр финансов
КИСИ НобуоМинистр обороны
ФУРУКАВА ЁсихисаМинистр юстиции
НИНОЮ СатосиПредседатель комиссии по общественной безопасности
НИСИМЭ КосабуроГосминистр по делам Окинавы и севера, глава Штаба по выработке мер в отношении «северных территорий» при канцелярии Кабинета министров
АКИБА ТакэоГенеральный секретарь Совета национальной безопасности
САНТО АкикоПредседатель палаты советников
ХОСОДА ХироюкиПредседатель палаты представителей
ТАКАИТИ СанаэДепутат палаты представителей, председатель политсовета ЛДП
САТО МасахисаДепутат палаты советников, председатель Совета ЛДП по внешней политике
МАЦУКАВА РуиДепутат палаты советников, зампредседателя Совета ЛДП по вопросам национальной обороны, зампредседателя Совета ЛДП по внешней политике
МОРИ ЭйсукэДепутат палаты представителей от ЛДП, председатель парламентской ассоциации за дружбу с Украиной
СИИ КадзуоДепутат палаты представителей, председатель Коммунистической партии Японии
ИСИИ МицукоДепутат палаты советников от Партии возрождения Японии
КУМАНО СэйсиДепутат палаты советников от партии «Комэйто»
МОРИ ЮкоДепутат палаты советников от Конституционно-Демократической партии
АБЭ ТомокоПредседатель специального комитета палаты представителей по вопросам Окинавы и севера
АКИБА КэнъяПостоянный член специального комитета палаты представителей по вопросам Окинавы и севера
КОКУБО КоносукэПостоянный член специального комитета палаты представителей по вопросам Окинавы и севера
СУДЗУКИ ХаятоПостоянный член специального комитета палаты представителей по вопросам Окинавы и севера
ХОРИИ МанабуПостоянный член специального комитета палаты представителей по вопросам Окинавы и севера
ИСИКАВА КаориПостоянный член специального комитета палаты представителей по вопросам Окинавы и севера
ОСИМА АцусиПостоянный член специального комитета палаты представителей по вопросам Окинавы и севера
СУГИМОТО КадзумиПостоянный член специального комитета палаты представителей по вопросам Окинавы и севера
ИНАЦУ ХисасиПостоянный член специального комитета палаты представителей по вопросам Окинавы и севера
АОКИ КадзухикоПредседатель специального комитета палаты советников по вопросам официальной помощи развитию, а также по делам Окинавы и севера
АОЯМА СигэхаруПостоянный член специального комитета палаты советников по вопросам официальной помощи развитию, а также по делам Окинавы и севера
ИМАИ ЭрикоПостоянный член специального комитета палаты советников по вопросам официальной помощи развитию, а также по делам Окинавы и севера
КИТАМУРА ЦунэоПостоянный член специального комитета палаты советников по вопросам официальной помощи развитию, а также по делам Окинавы и севера
КАЦУБЭ КэндзиПостоянный член специального комитета палаты советников по вопросам официальной помощи развитию, а также по делам Окинавы и севера
ТАКАСЭ ХиромиПостоянный член специального комитета палаты советников по вопросам официальной помощи развитию, а также по делам Окинавы и севера
ОЦУКА КохэйПостоянный член специального комитета палаты советников по вопросам официальной помощи развитию, а также по делам Окинавы и севера
СИМИДЗУ ТакаюкиПостоянный член специального комитета палаты советников по вопросам официальной помощи развитию, а также по делам Окинавы и севера
МОРОХОСИ МаморуПредседатель ассоциации по выработке политики в отношении проблемы «северных территорий»
САЭКИ ХиросиПредседатель Лиги солидарности за возвращение «северных территорий»
ВАКИ КимиоПредседатель Союза бывших жителей Тисимских и Хабомайских островов
САКУРАДА КэнгоПрезидент и исполнительный директор «Сомпо холдингс», председатель японской Ассоциации корпоративных руководителей «Кэйдзай доюкай»
ОНИКИ МакотоСтарший парламентский заместитель министра обороны
ИВАМОТО Цуёхитопарламентский заместитель министра обороны
НАКАСОНЭ Ясутакапарламентский заместитель министра обороны
ЯМАДЗАКИ КодзиНачальник Объединенного штаба сил самообороны
ОНО ХирахикоОфициальный представитель МИД, директор департамента информации МИД
ИИДЗУКА ХирохитоПрезидент медиагруппы «Санкэй»
КОНДО ТэцудзиИсполнительный директор (главный редактор) медиагруппы «Санкэй», руководитель ресурса «Санкэй диджитал»
САЙТО ЦутомуРуководитель токийской редакции газеты «Санкэй», вице-президент издательства «Санкэй»
ЭНДО РёсукэКолумнист газеты «Санкэй», заместитель руководителя международной редакции
ЯМАГУТИ ТосикадзуПрезидент медиахолдинга «Иомиури груп»
ВАТАНАБЭ ЦунэоИсполнительный директор (главный редактор) «Иомиури груп»
НИНОМИЯ СэйдзюнСпортивный журналист, руководитель информационного портала «Sports communications»
ОКАДА НаотосиПредседатель медиахолдинга «Никкэй»
ХАСЭБЭ ЦуёсиПрезидент медиахолдинга «Никкэй»
ИГУТИ ТэцуяИсполнительный директор (главный редактор) медиахолдинга «Никкэй»
ЮАСА ДзироГлавный редактор журнала «Сэнтаку»
КАТО АкихикоГлавный редактор журнала «Сюкан бунсюн»
ХАКАМАДА СигэкиЧлен Совета по вопросам безопасности (Ампокэн), приглашенный профессор университетов Аояма и Ниигата
КАМИЯ МатакэПрофессор Национальной академии обороны
САКУРАДА ДзюнПрофессор университета Тоё гакуэн
СУДЗУКИ КадзутоПрофессор Токийского университета
ОКАБЭ ЁсихикоПрофессор университета Кобэ гакуин, руководитель общества изучения Украины
НАКАМУРА ИцуроПрофессор Университета Цукуба