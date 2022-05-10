Объявляя о бессрочном запрете посещать Россию 63 японским политикам, чиновникам, руководителям СМИ и ученым, МИД РФ заявил:

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида Фумио

«Администрация Ф. Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии , полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны. В русле этого курса Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны».

Как известно, среди тех, кому отказано в российском гостеприимстве, оказался и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Политик, который никогда не отличался доброжелательным отношением к нашей стране. Являясь министром иностранных дел, он чуть ли не открыто осуждал своего босса — премьер-министра Синдзо Абэ за унизительные заигрывания с президентом РФ В. Путиным в расчете на уступку последним российских земель — Курильских островов.

Объявленные сюзереном Японии — США «адские санкции» в отместку за начало ставшей необходимой специальной военной операции на Украине явились хорошим поводом для Кисиды «рассчитаться» с русскими за унижения. Премьер в своем рвении и раже превзошел даже других членов «большой семерки», беспрецедентно избрав своей целью высших руководителей Российской Федерации, включая ее президента с детьми. Это уже была настоящая месть за уязвленное самолюбие и все еще присущая японской элите «самурайская гордыня», вера в исключительность «нации Ямато». В своей ненависти к России и русским, стремлении максимально ущемить их Кисида шел даже на шаги, наносящие ущерб экономике своей страны, а значит, и народу. И только гораздо более влиятельные, чем премьер, японские промышленные концерны остановили его от незамедлительного отказа от импорта необходимого Японии российского сжиженного газа — СПГ с Сахалина. Это сделали гиганты японской и мировой экономики — финансово-промышленных группы «Мицуи» и «Мицубиси».

Kantei.go.jp Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден

Однако зуд участия в приведении российской экономики в состояние «разорванной в клочья» не дает покоя оказавшемуся (надолго ли?) на японском олимпе политику средней руки. И уж совсем, похоже, вышел из себя этот политик, увидев свое имя в ответном санкционном списке неугодных нашей стране и народу японских русофобов. На удивление… он обиделся! Будучи инициатором включения российского президента в несуразный «санкционный пакет» Кисида назвал аналогичную меру Москвы «абсолютно неприемлемой». Деланно возмущен премьер и «зеркальной» высылкой российским правительством восьми японских дипломатов в ответ на произвольное объявление персонами нон грата такого же числа работников российских посольства и торгпредства в Токио. Прямо как в анекдоте: «А нас-то за что?»

Не удержался Кисида-сан и от, похоже, неуемного желания насолить русским в их праздник Великой Победы над ближайшим союзником Японии — нацистской Германией. Сообщается, что японское правительство вводит новые санкции против 141 человека из России, ДНР и ЛНР, а также против 71 российской компании. Среди них, в частности, «Алмаз-Антей», ВНИИ «ЭТАЛОН», «Интелтех» и другие. Кроме этого, в список включены корпорация «Тактическое ракетное вооружение», а также научно-исследовательские институты и технические бюро, специализирующиеся на средствах связи.

Обновленный санкционный список обнародован на сайте МИД Японии: в нем восемь человек — по России, включая премьера Михаила Мишустина и заместителя секретаря российского Совбеза Рашида Нургалиева, 133 — по ЛНР и ДНР. Кстати, введение санкций против лиц из этих признанных РФ республик, в известной степени, легитимизирует их.

(сс) Администрация президента России Премьер-министр России Михаил Мишустин

(сс) Правительство России Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев

В наших СМИ не опубликован полный список японцев, лишенных права посещать нашу страну и вести, как прежде, прояпонскую пропаганду. Среди них люди, которые своими действиями сеют рознь между нашими странами и народами, отвергают итоги Второй мировой войны, требуют их пересмотра. Приводим этот список.