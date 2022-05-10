Если Украина не получит статус кандидата на вступление в Европейский союз, это будет означать, что Европа пытается обмануть Киев. Об этом 10 мая в интервью Financial Times заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гидность

«Мы не собираемся это терпеть», — добавил он.

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили в социальных сетях.

«А чего сделают, чтобы не «терпеть»?» — задался вопросом Alexandr.

«Санкциями обложат в ответ?» — смеется Алексей.

«Даже если статус дадут — даже экономически развитая Турция имеет статус [кандидата] с 1999 года и не входит в ЕС. А про страну уровня Сомали и говорить нечего», — добавил один из участников обсуждения.

«У Украины только шанс — проситься новым штатом в США…» — иронизирует Vasilii.

«Неужели до Украины начало доходить, какова их роль в этой игре», — задумалась Елена С.

«Зачем Европе этот геморрой? Никогда они вас не примут», — отреагировала Елена.

«Вы не поняли. Это подготовка к перемоге (победе. — О. П.), — получение статуса кандидата (пожизненно), сбить информационный негатив, отвлечь внимание», — отметил Александр.

«Угрожать моська вздумала? Неужели Европа терпеть будет?» — с сарказмом поинтересовалась Татьяна.

«Вас уже давно обманули и ноги вытерли, так что крепитесь», — написала Карина.

«О, у нас тут ещё один претендент на звание обиженной колбасы», — иронизирует Yasen.

(сс) МИД Украины Дмитрий Кулеба

«Как перед ней ни гнитесь, господа —

Вам не снискать признанья от Европы:

В её глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья — а холопы!» — процитировал Тютчева Minimorum.

«Терпеть — ваше второе имя», — смеется Арина.

«Украина будет терпеть всё, что ей навяжут кураторы», — добавила Ирина Х.

«Начинают угрожать Европе», — смеется Olga.

«Украинцам продали красивую картинку будущего (быть в ЕС и НАТО), понимаете? Американцы смогли продать то, чего в принципе нет! Но украинцы настолько убеждены в существовании этой картинки, что их мозг отвергает реальные ситуацию и положение вещей. «Разруха не в клозетах, а в головах» (спасибо, Михаил Афанасьевич [Булгаков])», — отреагировала Елена Николаевна.

«Опять шантаж, только ещё тупее», — добавил М. Б.

«Если Украина не станет Евросоюзом, то Евросоюз станет Украиной!» — шутит Александр.

«Ой, сколько лет терпели и нормально было. Ещё потерпят. Как говорится: не жили в ЕС — так и нечего начинать», — смеется Е. С.

«Европе нужны только ресурсы и люди на работу… В Европе, членство Украины в ЕС никто и не думал рассматривать. Прибалты ради этого членства резали по живому свою промышленность и сельское хозяйство. А на Украине даже ещё не приступили к реформам», — написал Roman P.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рабочая сила

«Потому что Европа знает, что скоро такого государства, как Украина не будет», — с сарказмом отреагировал 44 675.

«Подумал, что будет смешно, если они всё это импортное железо («Джавелины"-"Байрактары») обратят против самой Европки. А что? У них «ума» хватит», — прокомментировал новость Valeri T.

«Отключат транзит газа для ЕС, теперь это модно…» — написала свою версию дальнейших действий киевского режима Irina M.

«Объединится с Россией назло… Что еще?..» — с сарказмом задалась вопросом Разида.

«У Кулебы и Зеленского остался один аргумент для шантажа Запада: угроза попроситься в состав России», — с сарказмом подытожил «Вольный Каменщик».