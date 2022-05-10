9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Об этом сообщила помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес в соцсети Twitter.

Василий Поленов. Право господина. 1874

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, кто будет расплачиваться за «эту» помощь, если существование Украины как государства под вопросом.

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«Добро пожаловать в рабство…» — с сарказмом отреагировала Helen.

«Ага. Только Америка помогает себе, а не Украине. Наивные дураки», — добавила Александра.

«Собрались воевать с Россией до последнего украинца…» — пишет Юрий.

«Теперь даже если Украина захочет нормального существования, даже если власти этого захотят… уже всё. Это долг на многие годы… О чем думает правительство сейчас? Это же конец, это такая долговая яма, за нее будут рассчитываться их правнуки будущие», — отреагировала Katy L.

«Сейчас загонит Украину в долги, а эти радуются, что им и их детям госдолг выплачивать…» — возмутился Valeron.

«Военное лобби Америки хорошо зарабатывает на крови. Теперь подумаем сколько столетий Украина будет расплачиваться за него, а главное — чем?» — поинтересовалась Marina.

«Меняют металлолом на Львовскую и Ровенскую область», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Приговор он себе подписал, а не ленд-лиз», — не выдержал Юрий.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

«Это фактически означает, что США переходит на другой уровень противостояния с Россией, и именно 9 мая подписал…» — подчеркнул Yulian.

«Отдавать будут дорого и долго», — пишет Игорь.

«Теперь украинцы будут умирать в долг», — не без сарказма отметил один из комментирующих.

«А отдавать, я так понимаю, будут Киев со Львовом деньги? Они ж не думают, что юго-восток [Украины] будет платить», — задумался M. G.

«Байден подписал убытки американским налогоплательщикам, ибо возвращать никто не собирается — вернее, некому будет отдавать», — пишет «Это моя фамилия».

«А что изменилось? Ну подписал… Как поставляли оружие, так и будут продолжать. Нам-то какая разница — одной бумагой больше?» — недоумевает Сергей.

«Ну всё! Украина теперь официально продана за долги», — иронизирует Marina M.

«Подписывай, подписывай… Смертный приговор своей стране и народу…» — написала в адрес президента США Раиса.

«Уничтожение Америки должно стать национальной идеей», — с сарказмом добавил Semen.

«Ленд-лиз нацистам? Оригинально!» — пишет Sergey B.

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«Отлично! Польша, которая скоро присоединит к себе огрызок Украины, расплатится за ленд-лиз сполна по курсу на день расплаты», — смеется Eldenizo.

«Нормально, Европа вывозит зерно с Украины, Байден вгоняет их в долговую яму… А у них все равно перемога (победа. — М. Р.)», — смеется Ирина.

«Америке не удастся отсидеться за океаном», — отреагировал Vlad.

«Украины не будет, но когда речь зайдёт о долгах, так всё припомнят, будут у панов батрачить», — добавил Den.

«Теперь каждое 9 мая Украина будет плакать по деньгам, которые будут отдавать за этот ленд-лиз», — с сарказмом подытожил Vse OK.