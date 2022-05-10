Почти до конца текущего месяца должно хватить выделенных властями США на военную помощь киевскому режиму средств. Об этом 9 мая заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Томагавк

Представитель министерства обороны Соединенных Штатов Америки также добавил, что Пентагон призывает американский Конгресс максимально возможно быстро одобрить дополнительный запрос президента США Джо Байдена относительно помощи Киеву для того, чтобы таковая поставлялась в непрерывном режиме.

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Заявление Кирби обсудили в мессенджере Telegram.

«Запахло огромной инфляцией на Западе!» — смеется Дмитрий Олегович.

«И очень хорошо, тем быстрее у них рухнет вся выдуманная экономика!» — добавил Z.

«Власть Украины ворует так, что даже американский станок не успевает за ними», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Давай, давай, дядюшка Сэм, дуй сильнее свой мыльный пузырь», — с сарказмом призвал Alexey.

«Украина полученное оружие все равно перепродает, так что проще печатать фантики и на Украину [отправлять] в чистом виде», — пишет Алексей А.

«Вот у них там воруют, видать последний год доживают в статусе сверхдержавы…» — добавил Виталий Ф.

David B. Gleason Пентагон

«Вперёд, Америка, в страну Дефолтию», — пошутил Владимир Д.

«У американцев оружия много, консервы 60-х готовы будут слать и Украина на них в атаку пойдет, а счёт выставят, как за новинки…» — отметил Alejandro.

«Он, наверное, имел в виду «пилите быстрее!» — шутит Светлана.

«Подождите! Зерно ещё всё не вывезли [с Украины]. Как закончат, так деньги и закончатся», — написала VanessA.

«Зеленский знает, что не ему платить. Украинцев жаль. Россия выплачивала за Вторую мировую более 60 лет», — отметил «Ю».

"Напечатают ещё», — с сарказмом добавил «Товарищ Сталин».

«Бездонные карманы Зеленского и его команды жаждут помощи», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Это всё понятно, а украинцев хватит?» — с сарказмом поинтересовалась Juliya.

«Запускай печатные станки на полную, дядя Джо. Или попросите Попандопуло, он вам нарисует сколько надо», — иронизирует Владимир С.

«Украинцы опытные — обуть США за каких-то пару месяцев — это талант», — пошутила Арина.

«Все деньги в «унитаз», а точнее, — на металлолом», — написала Lyubov S.

Министерство обороны России Изъятые в пригороде Киева танки, бронетранспортеры, стрелковое оружие и боеприпасы ВСУ

«Украина — виртуозная «жена», которая вмиг из любого миллиардера сделает завсегдатая долговой тюрьмы… Всего за 3 месяца она умудрилась разорить сами США», — шутит Randis.

«Шикарно пилят!» — смеется Наталья Ф.

«Слушайте, Байден точно не кремлёвский агент?» — иронизирует один из участников обсуждения.

«Какое-то смутное сомнение, что украли большую часть. То они заявляют, что поставили «джавелинов» на год войны, а тут, оказывается, они уже закончились. Мне кажется, забугорные не партнеры ещё до конца не поняли, с кем связались. Это не Россия им враг, а Украина, которая разведет их пожиже под предлогом войны», — с сарказмом отметил Сергей К.

«Лучше бы они тратили деньга на стабилизацию цен на топливо. Доиграются так. Избиратели будут ой как не довольны», — добавил Pavel L.

«На эту черную дыру даже печатный станок не успевает работать», — с сарказмом подытожила Людмила А.

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