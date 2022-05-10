В Москве прошел парад Победы. Речь российского президента Владимира Путина транслировалась по ряду западных телеканалов, сам парад и представленное вооружение обсуждалось различными экспертами.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

Большинство пользователей социальной сети поддержало западную антироссийскую пропаганду, они призвали Путина к прекращению специальной военной операции на Украине, также они утверждают, что Путин врет собственному народу.

«Слабая речь, потому что защищается уже незаконное и не имеющее оправданий. Из этого можно сделать вывод, что он боится поражения, которое возможно в долгосрочной перспективе. И его голос звучал иначе. Это дает уверенность Украине и остальным странам, которые ее поддерживают», — написал @NeilHawker2.

Среди пользователей всё-таки нашлись те, кто поддерживает проведение специальной военной операции. Они считают, что практически любое государство сделало бы то же самое в похожей ситуации.

«Только подумайте об этом, через пять лет Северная Ирландия может проголосовать за выход из состава Великобритании. Что если через несколько лет, скажем, ирландская республиканская армия или какая-то другая группировка начнет убивать протестантов или «лоялистов» там. Британское правительство будет просто стоять и смотреть на зверства, или они пойдут по сценарию Путина под риском осуждения?» — сравнил @ZymurgyZo.

«Я понимаю главную причину, которая стоит за нынешним российско-украинским конфликтом. Это ответ России на зверства, которые творила Украина в Донбассе, направленные против мирных жителей. Я поддерживаю. США и НАТО неправы», — прокомментировал @rr19 762 016.

Министерство обороны Российской Федерации Российские военные

«Каждый приличный русский в любой части мира должен удостовериться в том, что его соотечественники знают правду. Даже если бы линия, которая продавливается Западом и НАТО была бы правдой, нет оправдания зверствам над детьми и беззащитными, издевательствам над женщинами», — написал @Heather77 937 108.

«Под присмотром украинского президента с 2014 года умерло больше мирного населения, чем при проведении специальной военной операции в 2022 году. Украинские мирные жители были рады видеть российскую армию, им дали еду и отвезли в безопасность», — прокомментировала @linharry51.

Британский журналист Фрэнк Гарденер после просмотра военно-технической части парада заявил: «Межконтинентальная ракета, которая может лететь минимум на 6000 километров, после этого может ударить по практически любой западной столице. Страшная часть вот в чем. Какими бы ни были поражения России на Украине — военные, тактические, стратегические, — это напоминание всему миру, что у России так много стратегического ядерного оружия, что к этой мощи нужно относиться серьезно».

»Чем больше смертоносного оружия у страны, тем более осознанный должен быть ее лидер. Цель военной мощи отбить у врага даже желание, но не предупреждать мирные страны», — считает @sm74 737.

Многие пользователи верят в провал специальной военной операции, но эту точку зрения разделяют не все.

«24 февраля Россия четко показала всему миру, что они будут защищать свое отечество любой ценой», — уверен @Theodr6.

«Мечтайте, пусть НАТО попробует свой ливийский, иракский или даже афганистанский план. Россия завершит военную операцию быстрее, чем вы об этом узнаете. Россия — самая могущественная и сильная держава. Почему НАТО сомневается вступать?» — отметил @ghandagand.

Некоторые пользователи отметили, что проведение парада Победы — это традиция, которая продолжается в России на протяжении многих лет, поэтому его не стоит расценивать как угрозу странам НАТО.

«Я не знаю, почему все придают большое значение параду, они проводят его каждый год! Это не шоу силы, это просто традиция», — прокомментировал @GinnellyC.

Те пользователи, которые не поддерживают антироссийскую пропаганду, призвали выучить историю и прекратить писать бред.

«Есть непоколебимая догма, что нет настоящего без прошлого и не будет будущего без настоящего. Мы обязаны учить историю, человечество развивается в процессе изучения работ прошлого», — уверен @somebody_st.