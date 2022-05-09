Заявление заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что у жителей региона вскоре появится право получить российское гражданство, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 9 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

«Неудивительно. Они столько в составе Украины натерпелись. Их можно понять», — написал Олег Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что после всего того, что сотворил неонацистский киевский режим, нет ничего удивительного в том, что Херсонская область бежит из Украины, как от огня.

«Ох, сколько боли там народ натерпелся. Если бы не преступные действия Киева по отношению к своим же людям, не стремились бы они так к нам. Просто в руки падают. Надо спасать братский народ», — поделился своим мнением Богдан Т.

«Оно и не удивительно. Совсем. Особенно если учитывать, что Херсон уже подвергался ракетным обстрелам со стороны Украины. Наших людей в обиду не дадим!» — пишет Трофим Б.

Некоторые комментаторы отметили, что печальный пример жителей Мариуполя, которые оказались заложниками неонацистов, стал поводом для ускоренной интеграции Херсона с Россией.

«Посмотрев на то, что киевские нацисты сделали с бедным Мариуполем, кто угодно захотел бы интегрироваться с Россией, оказаться под её защитой. Правильное стремление. А там еще и с Крымом сильные связи восстановлены. Кроме того, после пуска воды в Крым прекратилось заболачивание земель. Сельское хозяйство и торговля сейчас полным ходом пойдут», — уверена Айсылу Р.

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Часть людей полагает, что жители Херсонской области видят, что Россия приносит с собой мир и безопасность.

«Россия всегда рада своим людям, братскому народу. Не то что Украина. Вы посмотрите на то, как Крым выглядел, будучи под киевской властью. Где Россия — там мир и созидание», — указывает Мечислав К.

«А мы только рады. И не потому, что это какие-то там выгодные для нас территории. Потому, что это наш братский народ. Наших там много. Они должны быть в безопасности, под крылом России», — считает Адриан А.

Ряд пользователей указывает на то, что уже в ближайшем будущем жители Херсона смогут отдать свой голос о присоединении региона к Российской Федерации.

«Моя мама в советские годы продолжительное время жила в Херсоне и всегда вспоминает этот город с особым трепетом. Поэтому наша семья будет только рада теснейшему взаимоотношению этого региона с Россией. Надеюсь, что вскоре Херсон станет частью России», — написала Olga K.

Нашлись и те, кто призвал не торопить события и проводить интеграцию Херсонской области постепенно, убеждая местное население в позитивности этого процесса.

«Отлично! Рано или поздно, мне кажется, они примут решение о вхождении в состав Российской Федерации. А пока спецоперация продолжается, то необходимо налаживать экономические связи, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в регионе. Хорошо, что местная администрация нацелена на интеграцию с Россией», — отметила Эвелина К.

Напомним, 9 мая телеканал «Херсон и Запорожье — 24» опубликовал материал, согласно которому заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что у жителей региона вскоре появится право получить российское гражданство.