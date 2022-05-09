Заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о том, что референдум о присоединении республики к России состоится, соответствующие документы для проведения всенародного голосования уже собраны и поданы в Центральную избирательную комиссию, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свое отношение к этому 9 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Осетия

«Добро пожаловать в Россию! Думаю, мало, кто в России выступил бы против воссоединения. Лично я за!» — написала Людмила У.

Многие пользователи всецело поддержали стремление властей Южной Осетии организовать референдум о вхождении республики в состав Российской Федерации.

«Отличная новость! Они наши люди, родные и хорошие. Осетины — замечательный трудолюбивый народ. Осетия должна воссоединиться с Россией, если того искренне желает её народ», — считает Акулин А.

Некоторые комментаторы отмечают, что крайне важно в этом случае узнать мнение граждан этой республики, ведь их голос — это по-настоящему судьбоносное решение.

«Южная Осетия сама захотела присоединиться к нам, причём уже очень давно. Так что почему бы и нет, собственно. Россия всегда выступает за присоединение. Думаю, что этот процесс должен быть запущен! Это отличное решение, и помощь со стороны России всегда будет кстати осетинскому народу», — указывает Дарья С.

Часть людей выразила личное желание увидеть народ Южной Осетии частью общей российской семьи.

«Если братский осетинский народ изъявит желание вступить в Российскую Федерацию, то народ России никогда не откажет им в этом!» — уверен Денис М.

Официальное интернет-представительство президента России Встреча Владимира Путина с Анатолием Бибиловым. 2017 год

«Я как карачаевец считаю, что мы с осетинами — единый народ. Давно надо было воссоединиться, не надо было тянуть. Молодцы! Здоровья вам!» — обращается Барадин А.

Ряд пользователей указывает на то, что граждане Южной Осетии ещё в 2008 году высказали своё решительное «нет» на территориальные претензии Грузии, призвав к себе на помощь Россию.

«Южная Осетия — это точно такая же Россия, как и Осетия Северная. Когда Грузия избрала путь геноцида в вопросе разрешения территориального вопроса, она тут же потеряла осетинский народ. Мозгов нет. Атаковали миротворцев России, уничтожали мирное население. Грузины хотят в НАТО? Зачем? Они не знают, что пушечным мясом американцев придётся быть. Всё они знают, просто их корёжит от того положения, в котором они оказались, отказавшись от большой единой Родины. А вот осетины отказываться не собираются», — отметил Дмитрий Б.

Нашлись и те, кто надеется, что вскоре жители Южной Осетии станут частью одной большой единой Осетии в лоне России.

«Северная и Южная Осетии, вероятно, вскоре объединятся в одну единую Осетию. Этот народ наконец-то воссоединится. Не только внутри себя, но и со всей Россией. Это будет справедливо», — поделился своим мнением Витя К.

«Если они хотят, то Россия точно не будет против. Верю, что они будут в одном составе с Северной Осетией, со своими братьями», — убеждён Донат В.

Напомним, 9 мая президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил журналистам о том, что референдум о присоединении республики к России состоится, соответствующие документы для проведения всенародного голосования уже собраны и поданы в Центральную избирательную комиссию.