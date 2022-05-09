«А мы изымем Украину» — Боррель призвал изъять замороженные резервы РФ
Странам Европейского союза необходимо рассмотреть вопрос об изъятии замороженных резервов России и передать их на восстановление Украины. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в беседе с Financial Times.
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Заявление политика обсудили в социальных сетях.
«Обычный грабеж и ничего личного. Но это скоро пройдёт. Когда российские войска будут на польской границе», — с сарказмом отреагировал DOK.
«Изымем Украину», — добавила с юмором Ria.
«Не в коня корм… Разворуют — и никакого восстановления за эти деньги не будет!.. Впрочем, как всегда», — отметил Сергей В.
«Мы и сами умеем замораживать», — написал Kostyarin.
«Умный ход, Боррель — после спецоперации деньги России будут нужны!!!» — иронизирует 82 841.
«Пусть говорят и делают, что им вздумается! Мы так или иначе свое обратно все равно вернем и за моральный ущерб еще накинем», — отметил K21.
«Русские всегда приходят за своими деньгами, Жозя!» — с сарказмом пишет Ирина Ш.
«Ага, и спишут их в счёт долга Украины за оружие», — добавил Евгений Г.
«А почему бы не сделать так — сколько наших активов разморозили, на столько Европе газу и отпустили… Нисколько не разморозили — значит, нисколько не отпустили», — предложила Ирина.
«А заодно и саму Украину передать России», — с сарказмом прокомментировал Михаил К.
«Всё прекрасно понимают, что РФ тогда заберёт почти вдвое больше плюс саму Украину», — подчеркнул Евгений И.
«Походу, Украину продают», — не без сарказма написал Вячеслав Р.
«Ну, допустим, передадут… Ничего восстановлено не будет, все растащится по карманам, и начнется песня сызнова «дайте грошей», — добавила Татьяна М.
«Один вор хочет другому вору передать украденное. Не вопрос… Сколько Россия конфисковала самолётов у Запада? Сколько миллиардов долларов заблокировала внутри страны? Всё это будет национализировано, и Россия будет в большом плюсе. А после окончания специальной операции ещё и вернёт часть средств, украденных Западом», — комментирует новость Alex E.
«Ну да, Европа должна передать деньги, да еще кому? Она так их старательно замораживала для себя, а тут надо отдать. Не смешите, Боррель», — отреагировала Светлана Ф.
«Запад делает всё, чтобы те страны, которые не подходят под «демократические ценности» Запада, стали выводить свои средства и сберегать в более надёжных местах. Опасаясь быть ограбленными», — отметил Николай.
«Украина должна своим западным «друзьям», как земля колхозу. Там не дураки и хорошо понимают, что отдавать нечем. Отдадут российские деньги Украине, тут же заберут долг, ещё вооружения дадут, опять заберут. И ещё там знают, что, если ещё какую-нибудь бяку России устроят, следующим шагом РФ будет национализация их имущества в России. А так хоть что-то, но заберут…» — подытожил Геннадий И.