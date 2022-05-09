Решение администрации США ввести ограничения против российских телеканалов «Первый», «Россия 1» и НТВ, которые прямо или косвенно контролируются государством, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 9 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Ох уж эта «великая западная демократия»… Западная слепящая блистательная свобода слова выжгла мои орочьи глаза!» — шутит Денис М.

Многие пользователи заметили, что очередные санкции против информационных площадок Российской Федерации — это уникальный почерк западных стран, которые пытаются лишить своих граждан альтернативной точки зрения, что ставит крест на мифе о наличии свободы слова в США и ЕС.

«Свобода слова по-американски. Говорить можно, но не всем, и не всё, а лучше вообще ничего», — отметил Александр Р.

«Мне вот что интересно: а эти санкции как им самим-то помогут? Типа чтобы люди в Америке, которые учат русский язык, больше правды не знали? Серьёзно?» — удивляется Евгения К.

Некоторые комментаторы отмечают, что американское руководство борется с Россией в первую очередь информационно, чтобы не дать миру узнать правду.

«США будут делать всё возможное, только чтобы информационно задушить Российскую Федерацию. Нет никаких сомнений, что вскоре под запрет на Западе попадёт любая точка зрения со стороны России», — уверена Ольга Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Против

Часть людей не понимает, почему США не могут ввести все санкции сразу, чтобы напрасно не беспокоится из-за подобных мелочей.

«Да введите вы уже санкции против всего в России, включая людей, кошек, птиц, домов, и успокойтесь уже! Бесите уже», — возмущается Юлия С.

Ряд пользователей указывает на то, что растягивание санкций по времени указывает на желание западных стран не допустить бесповоротного момента, чтобы вернуться на российский рынок, когда стихнет русофобская истерия.

«Мне нравятся сроки в этих антироссийских санкциях: до 7 июня, до августа, на полгода, до конца 2022-го. Всё-таки бошки евроруководителей не покидает надежда о нашей победе, после которой они хотят также быстро отмотать все отношения товарно-денежные с Россией назад, как можно быстрее, для собственного блага», — подозревает Ирина И.

Нашлись и те, кто призывает не оставлять подобные агрессивные действия западных стран без ответа.

«Россия должна в ответ тоже забанить все новостные американские, канадские, европейские ТВ. Даже если в России их никто не смотрит и не транслирует, как абсолютно лживые, пропагандистские, нацистские, русофобские и расистские ресурсы. Ещё надо запретить иностранным журналистам из недружественных стран иметь возможность посещать Россию, чтобы снимать свои лживые сюжеты!» — призывает Анна М.

«Ну что, остались ещё сомневающиеся в смерти свободы слова в США и странах Евросоюза? Империя лжи — вот что такое Запад. Наша страна сейчас воюет с тёмной силой, за которой стоит дьявол. На нашей стороне правда и бог, значит, победа будет за нами», — написал Анатолий С.

Напомним, 8 мая администрация Белого дома опубликовала пресс-релиз, согласно которому США вводят ограничения против российских телеканалов «Первый», «Россия 1» и НТВ, которые прямо или косвенно контролируются государством.