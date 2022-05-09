Посла России в Польше Сергея Андреева при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве облили красной краской, передает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша. Варшава

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Произошедшее обсудили в мессенджере Telegram, где также были опубликованы кадры с места происшествия. У многих участников обсуждения произошедшее вызвало негодование.

«Это не поляки, это украинцы родину с безопасного расстояния защищают», — с сарказмом прокомментировал инцидент Alex.

«А чего ещё от них можно было ожидать?» — задалась вопросом Елена.

«Я не понимаю, чего украинцы удивляются, что русские начали отвечать взаимностью? Они так просили все восемь лет прийти нас, продемилитаризировать Украину. Не пойму возмущений», — с сарказмом отметила Наталья Б.

«Хорошо нападать кучей, а потом: я не хотела… простите…» — добавила Елена Л.

«Пусть это украинское отребье и остаётся в своей Польше. Надо забрать наших послов оттуда. И главное, когда на Украине настанет русский мир, не впускать туда ни одного из этих шакалов», — комментирует новость Катрин.

«И это нормальные люди? Россия, ты все делаешь правильно», — добавил «Л».

«Стадо дикарей. Хорошо, что мы не «цивилизованная Европа», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Стоит [посол] с гордо поднятой головой. А крысы исподтишка лезут», — пишет Светлана.

Посольство России в Польше Сергей Андреев

«Не спрашивайте потом: «А нас за что?» — написал один из комментирующих.

«Вот она, европейская демократия, свобода выбора и культура…» — с сарказмом прокомментировал произошедшее Garri Grin.

«Бесы все выходят в такой праздник. Краску перетерпим, посмотрим, как «Калибры» будете терпеть», — не выдержал «Доктор».

«Это просто свора собак, ибо нормальные люди так не поступят, прошу прощения у собак, что сравнил это с ними», — отреагировал Евгений Ю.

«Молодец посол, с достоинством стоит, когда рядом макаки скачут», — написала Лана.

«Ну, а что они ещё могут сделать? Только пакости в спину, как обычно», — отметил Sergei E.

«Беснуются демоны…» — добавила Мария С.

Давид Рейкарт. В кругу демонов. 1650-е

«Позор Польше. А украинские жабы квакают на польском болоте», — пишет «М».

«Исторически Россию хотели кровью залить, их «мощи» только на краску хватает! Скоро денег и на эти шалости не будет!» — комментирует Светлана Д.

«Наши стоят спокойно, а эти шавки беснуются в своём бессилии. Дипломаты — молодцы!» — отреагировала одна из участниц обсуждения.

«Вот весь нацизм во всей своей красе… За них ещё наши деды кровь проливали, твари неблагодарные», — возмутилась Анна.

«Правильно, поляки, поддерживайте внуков тех, кто устроил резню в Волыне, тех, кто имеет такую же идеологию, как их деды. Всё правильно делаете», — с сарказмом добавил Валентин П.

«Эти могут только с дипломатами воевать… А унитазы у панов сами себя не помоют…» — пишет Федор.

«Польша не может обеспечить безопасность послов других стран, позор», — отреагировала Людмила Б.

«Нацизм не пройдет! Ни в Польше, ни на Украине, нигде в Европе фашистам не поднять голову, не оболгать историю и наших предков! Сила в правде! Пусть беснуются от бессилия твари», — подытожила Марина Е.

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