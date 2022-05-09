Удаление видеозаписей с участием главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с канала «Роскосмос Медиа» на видеохостинге YouTube, включая сюжеты об отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 9 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«На YouTube остались только розовые придурки, вроде Моргенштерна и жадных до денег и «жвачки» блогеров, а также русофобская пропаганда. Зачем нам всё это?» — задаётся вопросом Михаил А.

Многие пользователи считают, что попытки американского видеохостинга скрыть от своих пользователей правду, которую доносят российские информационные ресурсы, выглядят жалко и бесперспективно.

«Дичь такая! Закрывая глаза, ребёнок думает, что его никто не видит. Американцы на детей похожи. Эти «горе-удалители», думают, что больше негде будет посмотреть ролики от «Роскосмоса». Это ведь не значит, что этого нет, этого не стало только на YouTube и, возможно, для части западных граждан», — отметил Андрей К.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что руководство YouTube сделало достаточно, чтобы добиться полной блокировки видеохостинга на территории Российской Федерации.

«Странно, что за все подобные многочисленные закидоны YouTube не заблокировали до сих пор в России. Уж кто-кто, а эта контора давно это заслужила», — поделилась своим мнением Татьяна Б.

«Пора YouTube в России блокировать к чёртовой матери. Задолбали уже!» — возмущается Вячеслав П.

Часть людей полагает, что российским государственным ресурсам нужно уже отказаться от использования западных видеохостингов и начать заниматься развитием своих онлайн-сервисов.

«Так не суйте нос в гадкие чужие ресурсы. Есть свои сайты! Вот там и гуляйте! Вот не по нраву мне, к примеру, американские соцсети, так я туда нос и не сую свой. Я же не враг себе. Мне и тут, во «ВКонтакте» хорошо», — написал Николай Ч.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Социальные сети

«Пользуются чужими сайтами и жалуются, что их там притесняют. На отечественных ресурсах сидите. Надо своё создавать и развивать, а не полагаться на какого-то чужого дядю, который постоянно тебя санкциями обкладывает и может заблочить в любой момент. Импортозамещайтесь!» — призывает Руслан Г.

Ряд пользователей указывает на то, что чем менее зависимой Россия будет от американских информационных ресурсов, тем более безопасная информационная обстановка сложится внутри нашей страны.

«Ну и хорошо, на самом деле. Нефиг потенциальному противнику лишнего о нас знать, а вот мы знаем о них всё», — считает Владимир У.

«Google, которая владеет этим YouTube, — это давно известная дешёвая пропагандистская помойка на службе США, которая принадлежит к тому же американским демократам — самым отбитым русофобам», — указывает Сергей Б.

Нашлись и те, кто отметил, что подобные притеснения в очередной раз доказывают преобладание дикой русофобии на Западе.

«Неонацизм в США прикрывался маской демократии, теперь всё больше истинное рыло открывается. Они борются с русскими», — пишет Максим Т.

Напомним, 8 мая в официальном Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос» была опубликована информация, согласно которой видеохостинг YouTube удалил видеозаписи с участием главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с канала «Роскосмос Медиа». Отмечается, что среди прочего сервису не понравилось освещение процесса отправки гуманитарной помощи жителям Донбасса.