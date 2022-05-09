В ходе празднования в Берлине 77-летия завершения Второй мировой войны посол Украины в Германии Андрей Мельник сделал скандальное заявление о том, что Берлин от фашизма освободила Украина. Соответствующая видеозапись 8 мая появилась в сети.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

Heinrich-Böll-Stiftung Андрей Мельник

На видеозаписи был запечатлен момент, когда у украинского посла, который пришел возложить цветы к мемориалу советским воинам, спросили, кто освободил Берлин от фашизма, на что он ответил: «Украина».

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Заявление украинского дипломата обсудили в социальных сетях. Многие раскритиковали украинского посла.

«Если Украина освободила Берлин, то почему сносят памятники героям Великой Отечественной войны и позволили возродиться украинскому нацизму?» — недоумевает Алекса К.

«Хотя, если точнее, и Украина в том числе, потому что не было такой страны, была страна СССР. А в ней 15 республик», — добавила Екатерина Т.

«Когда ничтожеству внушили, что он великий государственный деятель…» — отреагировал Алексей Л.

«И пирамиды египтянам построили тоже украинцы», — смеется Лилит.

«Он дурак совсем? Американцы же всех победили, как он у хозяина позволения не спросил?» — иронизирует Александр К.

«И поэтому теперь на Украине опять фашизм…» — отметил Вадим Ш.

«Этого дебила можно не комментировать. У нас сегодня праздник, у украинских фашистов — траур. Всё, что нужно знать», — написал Александр К.

«Да, поэтому Украина теперь по Европе свастики рисует и пишет про «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавила Irina G.

«Да-да. И Чёрное море тоже украинцы выкопали», — смеется Vlad.

«Украинцы бок о бок с русскими, с грузинами, с казахами и белорусами, и ещё с представителями других национальностей. Но для нацистов существуют только они. Других они вообще не видят», — отметил Designcannes.

«Кто освободил Германию от фашистов, мы знаем. Но вот кто «освободил» Мельника от мозга?» — с юмором прокомментировала Наталья О.

«Мы освободили Европу от фашизма. И поэтому развели чистый фашизм на своей территории и сносим памятники героям Великой Отечественной. Где-то потерялась логическая цепочка в этом всем. Да и во всём мире», — отметил Mika А.

«Украина же пуп Земли, ничего удивительного. И огонь добыли первые, и море выкопали, и пирамиды строили, у всех великих людей планеты украинские академики находят украинские корни. Монголо-татары тоже были не монголо-татары, а украинцы», — с сарказмом добавил Vlad.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Древние Укры

«Пусть расскажет мне и всем защитникам Сталинграда и Курска, и Москвы?! Пусть расскажет нам, чьи деды и прадеды погибли… Мой «лежит» в Донбассе в братской могиле. Сама я из Сталинграда… Там в каждой семье был свой ветеран! Нам не нужен интернет, чтобы знать правду!» — написала Tatiana.

«Скоро будет в учебнике писать, что Бандера выиграл войну», — с сарказмом пишет Святослав Г.

«[Советский военачальник Сидор] Ковпак, [советский военачальник, маршал авиации, лётчик-ас Иван] Кожедуб — вот герои Украины! Вот таких героев мы сегодня и вспоминаем!!!» — отреагировал Иван.

«Это одно слово («Украина». — О. П.), которое он знает, дальше полный провал в мозге», — иронизирует Серега.

«Так опозориться на весь мир. Кретин», — не выдержала Татьяна Д.

«А я, дура наивная, всё думала, что это сделал весь многонациональный советский народ с помощью союзников. Но нет, только украинцы сломили хребет фашизму. Но и то не совсем, потому что Бандера таки стал героем современной Украины», — отметила Irina B.

«Это он так думает потому, что фронт назывался «Украинский», — смеется Екатерина.

«Конечно, в том числе и УССР в составе СССР, а не теперешняя фашистская Украина. Денацификация неизбежна», — подытожила Светлана С.