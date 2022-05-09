Ожидания всех тех, кто надеялся на возвращение Херсонской области в родную гавань, были вознаграждены. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак во время своего визита в этот регион прямо заявил: «Россия здесь навсегда. Это нужно до людей доносить». Цитата вызвала невероятной силы эмоциональный отзыв, причём как в российском, так и украинском сегменте Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Турчак

Ответом на подобные слова в украинских телеграм-каналах и чатах стала настоящая истерика. Причем многие пользователи там не стеснялись в выражениях в адрес не только российской стороны, но и жителей Херсонской области, угрожая массовыми расправами над местным населением, которое в подавляющем своём большинстве выражает симпатии к России. Этот факт, вероятно, стал для многих неонацистов неожиданностью. В ответ жители России высмеяли в популярных телеграм-чатах бешенство «майданутых» пользователей и попросили их сообщить, «какой украинский правитель основал Херсон», напоминая таким образом, что регион всегда был неотъемлемой частью России.

Эту историческую связь признают и в самой Херсонщине. Так, заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион будет стремиться войти в состав России.

«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — цитирует его слова телеграм-канал «Сводки Ополчения Новороссии».

Знаковым событием с этой точки зрения стало изменение герба Херсонской области. Местные власти решили вернуть ему облик времен Российской империи, отмечает телеграм-канал Readovka.

«За основу нового герба взят первый герб Херсона и Херсонского уезда, утвержденный 7 октября 1803 года. На новом гербе в щите, имеющем золотое поле, изображен черный двуглавый коронованный орел. В его правой лапе — лавровая ветвь, а в левой — пламя. На груди орла в голубом щите изображен золотой крест», — сообщил ТГ-канал.

И что бы ни говорили сейчас украинские политики, действия Киева показывают, что там прекрасно осознают: Херсонская область для них потеряна. На это прямо указывает тот факт, что украинские операторы сотовой связи и интернета, а также банки перестали обслуживать этот регион.

«Турчак в Херсоне с утра: «Россия здесь навсегда». Вечерняя новость: украинские банки сворачивают свою деятельность в Херсонской области», — написал телеграм-канал «Константин Двинский Z».

И пока киевский режим выбрасывает регион из своей экономической и социальной системы, Россия, напротив, приступает к его интеграции, отмечает ТГ-канал.

«Граждане, проживающие на территории Херсонской области, будут иметь право получения российского гражданства. Об этом сообщил телеканал «Херсон и Запорожье — 24», который входит в структуру телерадиокомпании «Крым-24», со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова», — сообщил автор поста.

Цитата из видео «Жители Херсона получили очередную партию гуманитарной помощи из России» Жители Херсона получили очередную партию гуманитарной помощи из России. Херсон

Как отмечает телеграм-канал «Образ будущего», проживающее на территории боевых действий население волнует вполне резонный вопрос: что будет после спецоперации. От этого зависит и настрой ополченцев: они хотят понимать, что их усилия и жертвы не напрасны, что никто больше не запретит людям их родной язык и не будет гнобить за «не ту» национальность. Россия, в свою очередь, всё активнее подаёт сигналы о том, что Донбасс будет интегрирован в её экономическое и административное пространство.

«Это выражается не только в словах Турчака, который вчера заверил жителей Херсона: «Россия здесь навсегда», но и в конкретных действиях. В ДНР и ЛНР, например, у телефонных номеров появился российский префикс +7. В совокупности с другими мерами — переходом в рублёвую зону, получением пособий и выплат из российского бюджета — всё это постепенно включает новые регионы в повседневную жизнь РФ», — сообщил автор поста.

По его мнению, своего рода ориентиром для «новоприбывших» территорий выступает Крым. Все видели разруху, в которой приходилось выживать полуострову при киевской власти. В итоге за прошедшие восемь лет он превратился в один из самых успешно развивающихся российских регионов. И это, безусловно, важный стимул для успешного завершения спецоперации — восстановление и мирная жизнь в стране, которая способна её дать.