Советник главы МВД Украины Виктор Андрусов признал неспособность киевского режима на данный момент разрушить Крымский мост. Об этом 8 мая сообщает украинский «24 канал».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым. Россия

«У нас для этого пока нет такого оружия. Точнее, есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря», — приводит слова чиновника ИА Красная Весна.

Андрусов также поддержал угрозу главы СНБО Украины Алексея Данилова, в апреле пригрозившего, что Крымский мост будет разрушен при первой возможности.

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Данилов

Заявление советника главы МВД Украины обсудили в мессенджере Telegram. Многие раскритиковали слова представителя киевского режима.

«У нас есть такие приборы, но мы вам их не покажем», — иронизирует «Дед Z СаVелий».

«Не дождётесь!!! Спасайтесь от поляков», — с сарказмом призвала Елена Ш.

«Кто-нибудь разбудите его, сон видит», — пошутила Svetlana, комментируя угрозы представителя МВД Украины.

«Взорвать они хотят. А смысл?! У нас уже есть проезд в Крым через Украину», — с сарказмом добавила Ольга.

«Андрусов, а куда ты сухопутный коридор денешь?» — поинтересовался Boris G.

«Ублюдки нацизма Украины, с каждым часом вы всё дальше от нашего красивого моста на Крым…» — пишет Семёнов.

«Может, он имел в виду прям очень долгий промежуток времени, возможно, 1000 лет», — иронизирует Ольга Т.

«Трындец. Просто в открытую делать террористические заявления», — возмутился один из участников обсуждения.

«Дурак думкой богатеет», — добавил Андрей.

«И чего ж, интересно, у них есть такого в кармане? Рогатка?» — смеется Nat.

«Им же уже руководство РФ объяснило, в таком случае центр принятия решений на Украине сравняют с землей!» — написала Инна С.

«8 лет грозятся нас вернуть. И мост взорвать, с тех пор, как он построен. Кишка тонка», — отметила Светлана.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«И вот такие заявления чинуши-террориста никого не беспокоят? Ни ООН, ни ОБСЕ? Всё нормально? В Европе государство-террорист, и всё ок. Ну ладно, тогда пусть готовятся», — отреагировал Роман.

«Это же слова террористов?» — задал риторический вопрос «Вас».

«Беда, что они только разрушать и могут», — добавила Elena M.

«Как та поганая собака: «гав» — и в будку», — пишет Алексей Александрович.

«Как они уже утомили своими пугалками…» — возмутился К. С.

«Вот твари! Сами ничего путного создать не могут, только разрушить все норовят! Варвары!» — не выдержал один из участников обсуждения.

«Так вы определитесь сначала, есть мост или нет. Он у вас же фейковый», — иронизирует Elena.

«Ну так-то они уже восемь лет по три раза в год на Красной площади парады ВСУ проводят и на «Абрамсах» по Арбату катаются…» — смеется один из комментирующих.

«От Чёрного моря тоже надо отрезать!» — подытожил Сергей К.