Слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что в ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса, очень активно обсуждают в интернете. Люди полагают, что сказаны они были не как угроза, а как напоминание. Не обошлось и без иронии. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные мнения.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

Oborona.gov.ru Дмитрий Рогозин

«Вообще-то Запад первым начал орать про третью мировую», — отметила Елена Лек.

«Господи, я представляю — какой визг начался, в наглосаксонском семействе!» — живописует Вячеслав Кадяйкин.

«Рогозин абсолютно верно сказал. Если Россия по ВВП готова к любому сценарию, то и упомянутый им тоже зарезервирован», — считает Юрий.

«НАТО ведет против нас войну. Она ее не объявляла, но это ничего не меняет», — поделилась мнением Светлана.

«Тяжело не согласиться с Рогозиным, потому как он наиболее компетентен в этом вопросе, руководя Роскосмосом и запусками межконтинентальных ракет. Остается надеяться, что НАТО не настолько безнадежны, как кажутся, и притормозят в своих амбициях рядом с Россией», — считает Алла Савина.

«Спустя полчаса возникнет вопрос, где брать запчасти на европейские иномарки?..» — смеётся Марина.

«Несмотря на разные заявления типа «батута», Рогозин говорит верно. Америкосов только прямой угрозой можно напугать», — считает Валерий Сафин.

«Может, силы природы подключатся для уничтожения зла (НАТО), ведь все к этому идёт: вулканы, затопления и прочее», — поделилась мнением Анна.

«Это отнюдь никакая не угроза, это напоминание, в том числе всяким там Рагуляндиям, Робкогрузиям, Про*балтикам, Финляндиям и прочим отморозкам, рвущимся в НАТО, о том как ведутся НАСТОЯЩИЕ войны в 21-м веке…» — считает Игорь Рогатин.

«Было бы неплохо рассказать конкретно по странам Европы: например, на Великобританию надо 10 минут и 6 зарядов, на Польшу — 3 минуты и 2 заряда и т.д. Пусть бы задумались!» — предлагает Виталий.

«Пусть знают и всю свою жизнь боятся», — поддерживает Александр Савинков.

«Пусть знают, ответка будет! Не мы к ним лезем», — приводит довод Сергей Пирогов.

«Есть замечательный фильм, называется, по моему, «На последнем берегу». Надо собрать в одном зале этих «ядерных ракетчиков» и устроить показ. Пусть оценят последствия», — предлагает Владимир.

«Северная Корея один раз предупредила своих неприятелей о немедленном применении ядерного оружия, и всё… отстали сразу. Можно, конечно, зарыть в песок голову и опять канючить «ребята давайте жить дружно», только это не помогает — проходили же», — считает Сергей Королевский.

«Мы еще им прошлую войну не простили. Столько у нас погибших!» — напомнил Михаил.

«Нельзя допускать ядерной войны, нельзя! Не мы землю создавали, не нам ее и уничтожать. Нам нужно беречь свой дом — Землю!» — призывает Алёна.

National Nuclear Security Administration Ядерная война

«Молодец. Мужик. Надо правду им говорить, чтобы поняли, на кого хвост подымают. А говорить, что ядерный ответ будет после нападения на Россию ядерными ракетами… Так мы это уже не увидим. А запад будет радоваться. Когда будут знать, не станут ядерной дубинкой махать», — отозвался о Дмитрии Рогозине Валерий Фёдоров.

«"Хотят ли русские войны»? Нет, но если придётся, вынудят, то у России достаточно потенциала, чтобы ответить на любые угрозы её существованию в том числе и ядерным оружием. Иначе никак», — поделился мнением Н.

Напомним, о том, что в ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин известил 8 мая в своём телеграм-канале. Он также отметил, что побеждать этого более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами приходится, чтобы не допустить применения ядерного оружия.

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