На сегодняшний день мечта о едином европейском доме потерпела крах из-за конфликта на Украине. Об этом 8 мая заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего выступления на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов (DGB).

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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Заявление президента Германии обсудили пользователи мессенджера Telegram.

«Не было никакой мечты, лгуны», — отреагировал Serg.

Heinrich-Böll-Stiftung Франк-Вальтер Штайнмайер

«Мечта Англии и США разрушить этот дом была воплощена в жизнь самими жильцами этого дома», — с сарказмом добавил «Г».

«Дружить надо было с русскими, а не с американцами», — отметил один из комментирующих.

«И кто в этом виноват? Сами же все разваливают… Наш континент и есть наш общий дом. А эти уникумы только о своем, «европейском» доме думают… Ну-ну, получите, не обляпайтесь», — не без сарказма пишет Vitaly K.

«Нет уж, живите у себя», — иронизирует LeG1on13.

«Мечта была собрать компуху и, как в старые добрые времена, грабить туземцев. Но не получилось, не срослось. Привыкайте к новой реальности, недобитки нацистские», — не выдержал Юрий.

«Развалили СССР, держите ответку», — написала Оксана И.

«Ну да, пока Россия кормила всех, обогревала за недорого, неплохо так жили. А теперь каждый сам за себя», — отметила Тамара.

«НАТО нужно было гнать из Европы. И всё было бы хорошо», — комментирует новость Сергей К.

«Если строить «единую Европу» без самой большой страны Европы и под дудку США — неудивительно», — отреагировал rvd.

«Вы — подстилки американские, строить у вас нет права, что скажут маразматики с деменцией, то и будет. Так что не свисти, дядя, — денег не будет», — с юмором добавил 78 226.

«Наша роль в той концепции отводилась как холуям! Мы им даём ресурсы, они нам — всю грязь свою. Поэтому нечего нам в Европе делать…» — пишет Dmitry.

«Ага, строительство под лозунгом «поселим Россию в лодочном сарае и изредка разрешим заходить в сарай для инструментов», — иронизирует Natali Y.

«Хотели вечно на нас паразитировать, а тут облом… я надеюсь», — отметила Елена.

«Строительство их общеевропейского дома до этих пор прекрасно шло с нашим участием — газовым, нефтяным и прочим», — пишет LiZaVeta.

«Бог отвёл!» — отреагировала Svetlana M.

«Великая концепция о построении европейского дома за счёт России? Мы против», — написал Anton C.

«Когда строишь общий дом, не надо пытаться поселить кого-то в хлеву», — призвал Родион М.

«Мы ещё от этой попытки не можем отойти», — смеется Наталья.

«Снова виноваты русские», — написал «Вагончик тронулся».

«Ага, странный такой общий европейский дом с войсками НАТО у наших границ…» — возмутилась Svetlana.

«При этом забыли упомянуть, что они сами в этом и виноваты, наплевав на обещание не расширяться на восток. Это просто лицемерное заявление Штайнмайера», — в свою очередь добавила Natasha O.

«Хорошие был Горбачев и Ельцин. А потом пришёл Путин и перестал менять нефть и газ на европейские бусы, а стал им продавать ресурсы. Какой непорядочный все-таки этот Путин», — сарказмом написал Андрей К.

«Общий дом за счёт России?! Хорошо придумали и устроились! Халява закончилась!» — пишет Woman.

«Мы в вашем доме всегда были как бедные родственники, которым сделали великое одолжение», — отметила Olesya.

«В этом доме для России отвели роль погреба, где не должно быть света, тепла и уюта — только склад полезных ресурсов для «истинных европейцев», хозяев жизни. Нам такой дом ни к чему, мы вполне самодостаточны», — подчеркнула Оксана К.

«Перевод: мы так надеялись, что Россия развалится так же, как СССР, но не срослось…» — подытожил один из участников обсуждения.