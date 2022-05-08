Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Российская Федерация «пытается исказить историю в попытке оправдать» проведение специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом политик сообщил в письменном заявлении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны в Европе.

Иероним Босх. Корабль дураков

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Новость обсудили пользователи социальных сетей. Многие раскритиковали Блинкена за его заявление.

«Ну и пусть тявкает. Мы-то знаем, за кем Правда», — отреагировал ymka.

«Ну вы посмотрите на физиономию этого Антоши Блинкена. Сразу же понимаешь, что перед нами редкий мерзавец и шарлатан. Собственно, других там и не держат», — добавил Андрей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Они всегда зеркалят: обвиняют РФ в том, что делают сами. Уже знакомая тактика», — подчеркнула Татьяна Т.

«Помалкивали бы уже, всегда являлись к «шапошному разбору», когда самое трудное кто-то уже сделал, а им Победу делить, а то и присваивать», — добавила Янина.

«Вот поэтому, люди, максимально обращайте внимание на воспитание своих детей в этом вопросе. Объясняйте им, рассказывайте, приводите исторические факты. Если мы сами забудем свою историю, то они победят нас», — написал Роман.

«Месяц назад с одним иностранцем спорил, который утверждал, что без Америки мы бы не победили. Простой факт: СССР перешел в контрнаступление в декабре 1942 года, а второй фронт, наконец, открыли в июне 1944 года, когда стало ясно, что СССР побеждает окончательно и бесповоротно. Еще и помогать пришлось союзничкам, когда они влипли в одной из своих операций», — прокомментировал заявление Блинкена Valery G. V.

«Все, что происходит сегодня, лишь ещё раз доказывает, что мирные взаимоотношения с Западом — это прикрытие грязи красивой тряпочкой. Никогда Запад не был мирным для России. Своими вежливыми улыбками и рукопожатиями оттягивали время и готовились для удара по России. И победа в 1945 году только у русских вызывала чувство радости и счастья. Американцы и англосаксы уже тогда строили планы разрушения России», — пишет Галина У.

«Они о*ренели вообще? А то, что США за бабки помогли? И что Россия только недавно этот долг [по ленд-лизу] выплатила. А если США «победили» в Великой Отечественной войне, с какого перепоя мы тогда долг им платили?» — недоумевает Лорик.

«А что от него можно было ожидать другого? Мы-то знаем, кто Победитель! А 9 мая ещё раз покажем миру», — отметила Marina K.

«Ну пусть побрешет. Собака лает, ветер носит. Каждому честному человеку будет повод плюнуть этому Блинкену в очи, только и всего», — подытожила Australia Kangaroos.