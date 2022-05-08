ОПЕК+ выступила против Байдена
Как сообщает газета The Telegraph, страны мирового нефтяного картеля ОПЕК+, в первую очередь Саудовская Аравия, отказались от увеличения добычи нефти по запросу Запада. Напомним, страны альянса ОПЕК+ в рамках министерской встречи приняли решение следовать в июне плану по добыче нефти на 432 тыс. баррелей в сутки. В 2022 году в разгар украинского кризиса США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти — Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине.
Американское издание Wall Street Journal сообщает, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана» и заявил, что «США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти». Еще одной причиной, по которой ОПЕК+ отказывается от наращивания нефтедобычи, называют роль России в соглашении ОПЕК+ и ее влияние на некоторые страны — участники картеля. Произошло это, несмотря на то, что Сенат США одобрил законопроект, который позволяет обвинить ОПЕК+ в картельном сговоре и завышении цен. Королевство уже намекало Белому дому, что если законопроект будет принят, то Саудовская Аравия откажется от расчетов в долларах при продаже сырья. Саудовская Аравия пригрозила отказаться от инвестиций в американскую экономику.
Кроме того, отношения Саудовской Аравии и Соединенных Штатов испытывают кризис из-за политики президента США Джо Байдена. Для США это не только болезненная история дорогой нефти. Часто эксперты, описывая нынешние осложнения во взаимоотношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом, используют фактор личного недовольства де-факто правителя страны наследного принца Мухаммеда бен Салмана президентом США Джо Байденом. Мол, принц прилагал заметные усилия, чтобы создать себе имидж реформатора и даже либерала, но Байден отказался принимать его в Белом доме, нанеся таким образом удар по его честолюбию. Это имеет место. Но есть и другие, более важные факторы.
Это критика США военной кампании в Йемене и их готовность подписать ядерное соглашение с Ираном. В то же время саудиты тонко чувствуют ослабление влияния США на Ближнем Востоке и предпринимают попытки диверсифицировать число гарантов безопасности за счет развития сотрудничества с Россией и Китаем, что вызывает повышенное политическое раздражение США. Теперь они стремятся создать так называемый анти-ОПЕК, привлекая в него Иран и Венесуэлу, поскольку «нефтяная карта» еще долго будет оставаться в «игре». ОПЕК+ рассматривает решение консолидации «анти-Опек» скорее как сигнал о том, что крупные потребители могут изменять цены, как и крупные производители. Есть американский сценарий и по развалу ОПЕК+.
В то же время США опасаются идти на разрыв с арабами, которые, кстати, недовольны методами арестов активов России. Но проблемы во взаимоотношениях между США и Саудовской Аравией не стоит чрезмерно преувеличивать. Восток — действительно дело очень тонкое, и там все быстро меняется.