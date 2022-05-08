Страны НАТО никогда не примут присоединения Крыма к России. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

В связи с этим итальянские СМИ отмечают, что слова генсека звучат жёстче, чем заявления киевских лидеров. Il Fatto Quotidiano отмечает, что интервью вышло на следующий день после того, как Владимир Зеленский допустил готовность вернуться к границам 23 февраля, то есть до начала операции.

«Крым уже был аннексирован Россией с 2014 года, поэтому заявление президента Киева, который больше не делал никаких разъяснений или опровержений, было истолковано как желание не претендовать и на эти земли», — отмечает издание.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал это «очень важным сигналом». Однако Йенс Столтенберг, по всей видимости, дал понять украинским властям, что так просто им отделаться не удастся, а конфликт будет идти до полного разрушения страны, ведь цель — ослабление России.

Министерство иностранных дел Греции Луиджи Ди Майо

Пользователи соцсетей в Италии в связи с этим недоумевают, какое право имеет военный блок вмешиваться в дела двух других государств. Если допустить, что Украина — независимая страна, в чём большинство итальянцев сомневается.

«НАТО хочет войны, а правительства европейских стран подчиняются их выбору, который ведёт нас к полной разрухе», — комментирует Мария Каролина Р.

«Мы сходим с ума: военная организация, частью которой не является Украина, отказывается признавать возможную договорённость двух непосредственно заинтересованных государств. Такими темпами они будут назначать правительства и диктовать повестку. Если они ещё не делают этого», — возмутился Джермано С.

«Украина случайно не считается независимым государством? А мы точно уверены, что Путин не прав?» — задаётся вопросом Орацио Дз.

«Мы снова всё это проглотим? А не Россия и Украина должны вести переговоры о мире? А если НАТО уже воюет, то действительно ли у Путина не было повода?» — поддержал Валерио Т.

«Очень серьёзные заявления НАТО против воли украинского народа должны заставить власти стран ЕС задуматься о возможности продолжения этого конфликта, начиная с нашего премьер-министра», — считает Элио М.

«НАТО уже присутствовало на Украине до войны, и они хотят уничтожить Россию, а Зеленский не имеет даже права голоса», — отметил Микеле К.

«Украина должна стать жертвой ради достижения целей НАТО. За эту войну отвечает НАТО», — заключил Леонардо Б.