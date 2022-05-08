Темой очередного обсуждения в грузинских соцсетях стал кризис, в котором оказалась Европа в результате введения санкций против России. Грузинские пользователи соцсетей откликнулись на заявление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. По ее определению, «Европа вступает в сложную фазу, и в краткосрочной перспективе здесь будет очень высокая инфляция и нулевой рост».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Постом в соцсети Facebook откликнулся на эти слова грузинский аналитик Д. Г.

«2022 год должен был стать годом, когда Евросоюз вышел бы из созданных пандемией экономических проблем и перешел в фазу восстановления и благоденствия, но… Через месяц после начала войны (между Россией и Украиной) все прогнозы и ожидания были выброшены в окно. Годовая инфляция в Еврозоне выросла с 5,9% в феврале до 7,5%, больше, чем предсказывало большинство аналитиков. Только цены на энергию выросли на 44,7% в год… Прогноза глубины рецессии в Европе у них (аналитиков) нет, но положение будет очень серьезным, и они готовятся к нему. Все будет ясно по данным 2-го квартала», — пишет грузинский аналитик.

«Хотели развалить Россию, а распались сами. 90-е годы наступают для Европы. Готовьте дрова», — откликнулся пользователь К. М.

«Доксопуло, у тебя мама есть?» — отозвался на комментарий предыдущего пользователя фразой из фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние» пользователь Р. К.

«Правду он написал, потому и Доксопуло», — возразил Д. П.

«Рост цен на энергию (электроэнергию, природный газ, горючее) начался за несколько месяцев до войны, все очень хорошо знали, что произойдет, но ничего не сделали, чтобы остановить все это», — пояснил Д. Х.

«За все эти проблемы вы, госпожа Лагард, должны благодарить своего старшего брата (США). Их целью именно это и было. И этой цели достигли на 100%. Вы сами попали в ловушку, расставленную другому», — заметила М. Ц.

World Economic Forum Кристин Лагард

«Выйдет Европа из этого положения, откажется полностью от российского газа», — уверенно написал К. Р.

«Один умный грузин сказал: если в России чихнут, то у грузин начнется воспаление легких… Кто бы мог подумать, что такая отчаянная война между братскими украинским и русским народами поставит Европу на колени?!» — высказалась Ж. Ц.

«Вся Грузия в Европе, и если ей будет трудно, что станет с нашим народом, кто потом будет высылать сюда обесцененные евро…» — встревожился А. М.

«Вернутся и оживят свои заброшенные села», — ответил ему пользователь Б. Г. Б.

«Целью ковид-фашизма, а сейчас и войны, было именно это. Протянутой Европе из-за плана Маршалла рукой помощи сейчас властелины ударили ей по носу и изъяли (помощь) один к двум… Назначили эмбарго России, а за спиной снабжали электронными материалами для оружия. Сами же и подорвутся на заложенной для другого мине. Европа ни разу не возвысила голос на те беззакония, которые творила Америка, и наказана сейчас за это», — отметила К. Ц.

«Мамы нет у Евросоюза», — заключил Г. Н.