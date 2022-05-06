Слухи о том, что Польша, подобно хитрой лисе, оккупирует как минимум западную часть Украины под благородным предлогом миротворческой миссии, распространяются в российском сегменте Telegram с марта месяца. Однако широкое обсуждение этой темы началось после заявления главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, который открыто заявил, что Варшава действительно рассматривает такой сценарий развития событий. Второе дыхание «польской интервенции» дало резонансное заявление президента этой страны Анджея Дуды.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Между нашими странами — Польшей и Украиной — не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», — цитирует слова польского лидера, сказанные им во время обращения к народу, телеграм-канал «Readovka».

После этого автор поста задается вопросом, о чем же именно хотел сказать Дуда — о безвизовом режиме между странами или о вводе польских войск в западные регионы Украины? Однако только на этом аппетиты западных стран могут не ограничиться. Так, в Минске сделали тревожное заявление о риске вторжения НАТО не только на подконтрольные Киеву области, но и на территорию Белоруссии.

Официальное интернет-представительство президента Украины Анджей Дуда

«В генштабе Белоруссии предупредили о создании группировок НАТО у границ России», — сообщил телеграм-канал «Иди и смотри».

По данным белорусской стороны, Запад, по сути, ведёт подготовку к ведению военных действий на восточном направлении. Войска НАТО сконцентрированы у границ Белоруссии и России, на их основе могут быть созданы ударные группировки для дальнейшего применения, заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин.

«В непосредственной близости у границ Российской Федерации и нашего государства уже сегодня находятся войска, силы (НАТО), на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки для их применения в том числе и на белорусском направлении», — цитирует слова военного «Иди и смотри».

Напряжённость сохраняется и на других направлениях, в частности, в районе Балтийского моря, отмечает телеграм-канал «Повёрнутые на Z войне».

«НАТО может усилить военное присутствие в регионе Балтийского моря для обеспечения безопасности Швеции на период рассмотрения возможной заявки о вступлении в альянс. Об этом в интервью телеканала SVT заявил генсек организации Йенс Столтенберг», — сообщил автор поста.

В то же время ряд телеграм-каналов скептически относятся к возможному военному конфликту между Россией и НАТО. И хотя они склоняются к тому, что Польша таки введёт войска в западные области Украины, но при этом категорически отказываются верить, что страны Запада пойдут на риск открытого боевого противостояния с Москвой.

«Скорее всего, будет осуществлён ввод «миротворческого» контингента стран НАТО под надуманным предлогом, который явят миру уже в ближайшие недели. При этом страны Запада по-прежнему будут избегать даже минимального огневого контакта с российскими частями. Однако данный манёвр НАТО позволит перебросить дополнительные части ВСУ с западной Украины на восток, где дела у украинской армии идут не очень хорошо», — написал телеграм-канал «Сводки ополчения Новороссии».