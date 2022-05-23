5 мая в Великобритании прошли выборы в местные советы. В Шотландии победу одержала Шотландская национальная партия, в Уэльсе большинство мест заняли представители Лейбористской партии, в Северной Ирландии впервые за долгое время лидирует национальная партия Шин Фейн. Контроль муниципалитетов Англии взяла Лейбористская партия, при этом Консервативная партия потеряла 500 мест в местных советах и контроль над 11 муниципалитетами.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон считает, что результаты не такие уж и плохие, потому что в некоторых частях страны удалось сохранить места.

Министр образования Великобритании Надим Захави также прокомментировал результаты выборов: «Нам нужно проанализировать, где мы потеряли места, и понять, где у нас всё получилось, к чему люди прислушиваются в рамках нашей политики, какие вещи позволяют нам пробиваться вперед и набирать голоса».

Members.parliament.uk Надим Захави

Некоторые пользователи расстроились тому, что Консервативная партия потеряла много мест, потому что не все консерваторы безответственные лжецы, не исполняющие свои обещания, некоторые из них действительно помогали своим избирателям.

«Мой местный член совета, консерватор, потеряла свое место. Она недавно помогла мне с двумя вопросами, которые имеют значение для качества моей жизни. Она хорошая женщина. Она ответила мне на письмо в течение нескольких часов, после того как я потеряла уверенность в том, что мне ответит либеральный демократ. Это настоящая политика», — рассказала @ShelaghFogarty.

В комментариях назвали причины, по которым Консервативная партия потеряла места. Чаще всего пользователи говорили о скандале с вечеринками на Даунинг-стрит и кризисе цен на жизнь.

«Я поговорил со многими консервативными членами парламента, главами муниципалитетов и активистов, которые стучались в двери в последние недели. Среди различных ответов можно выделить некоторые основные. Номер один — скандал с вечеринками и новые скандалы, которые отталкивают избирателей от Тори», — прокомментировал @benrileysmith.

«Во-вторых, цены на жизнь и решения, которые принимаются, чтобы помочь, стали наиболее часто поднимаемыми вопросами. В-третьих, репутация премьер-министра не такая, какой она была в 2019 году, это соответствует рейтингам одобрения», — добавил @benrileysmith.

Parliament.uk Борис Джонсон в парламенте Великобритании

Среди комментаторов также распространено мнение о том, что причиной провала консерваторов на выборах стала постоянная ложь, отсутствие уважения к населению и чувства достоинства.

«Это просто. Мы не будем терпеть то, что вы лжете, делаете всё, что хотите, несмотря на то, что это нарушает правила и законы. Это не наука по строительству ракет, это называется уважение к самому себе, и у Тори нет ни капли. Но у электората оно есть», — объяснил @theblackbomber.

«Всё просто. Никакой анализ не нужен. Во-первых, прекратите лгать. Во-вторых, прекратите защищать своего шефа-лжеца», — прокомментировала @katieestevenson.

«В конце концов люди устали от того, что их использует коррумпированная и беззаботная группа Тори. Даже Тори сами это признали. Соответственно можно не пытаться искать слова. «Мы разочаровали британское общество», — написал @Caradog42.

«Несмотря на то, что идиоты в прессе пытаются закрутить это, Великобритания избавилась от 500 советников-консерваторов на этой неделе, потому что их партия — это группа придурков. Помните это. Я надеюсь, что они закончат подачей заявления на Universal Credit (пособие для неработающих — прим. Д. С.), пока будут стоять в очереди в местный продовольственный банк», — написал @Tim_JR_Hill.

Ряд пользователей уверен, что после таких результатов на местных выборах на всеобщих выборах у консерваторов нет шансов, и следующий премьер-министр, скорее всего, будет лейборист.

«Великобритания еще до конца не решила, кто будет во главе после следующих всеобщих выборов, но крайне маловероятно, что это будет консерватор», — считает @PeterJMilburn.

Часть комментаторов считает, что у Консервативной партии нет плана, чтобы выбраться из этой провальной ситуации, и должно пройти много времени, пока страна забудет лжеца-Джонсона.

«У них нет плана, его никогда и не было! Это правительство просто просиживает штаны. Они знали только, как спрятаться за Джонсона, который постоянно несет чушь. Теперь и его репутация разрушена, они не знают, что им делать. Преступники-консерваторы не способы управлять», — написал @ItWasntMe99 921.