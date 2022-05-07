Из-за опасения столкновений между российскими и украинскими группами в Берлине запретили демонстрацию российских и украинских флагов 8 и 9 мая. Об этом сообщает газета Welt. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник возмутился запрету полиции города Берлина на публичное вывешивание украинских флагов 8 и 9 мая.

Луис Мелендес. Натюрморт с колбасой и ветчиной. 1772

«Мы шокированы тем, что полиция Берлина запретила ношение флагов, связанных с Украиной, 8 и 9 мая. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу», — сказал Мельник в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Заявление посла Украины обсудили пользователи мессенджера Telegram.

«Очень разумно с их стороны», — отреагировала Ирина К.

«Это за «ливерную колбасу», — пошутил «Вождь Ирокезов».

«Да как же многие не понимают, что не украинские нацики немцев достали и не за ливерную колбасу мстят, а просто немцы очень боятся 9 Мая. Их каждый год раньше лупили русские пьяные мужики. И шествие в Германии с советскими флагами наши каждый год устраивают. Вот и боятся, что и в этом году лупить начнут всех», — иронизирует Надежда.

«Это пинок Украине, для пощёчины лицо нужно иметь…» — отреагировал Максимус на слова украинского дипломата.

«Какое отношение бандеровская символика имеет к Дню победы над фашизмом? Пора бы уже знать своё место в мировой истории», — пишет derkul.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кровавый флаг Украины

«Это ему скромный ответ за «ливерную колбасу», — написала Елена.

«Ой, пощечину они получили. От антифашистов еще и не то получите!» — добавил Виктор.

«Прежде чем от других требовать что-то, научитесь быть людьми сами!!! Не хотите иметь и помнить историю — значит у вас нет будущего!!! Сила в правде, а правда с нами!!!» — комментирует Ната.

«Что о себе возомнили? Пощечина Украине, смешно. Кому вы нужны?» — спросила Ольга.

«А Украина, смотрю, уже весь Евросоюз захватила. Им дай волю, они сами всю символику других государств запретят, только украинскую будут двигать. А если кто вздумает перечить, то обидятся и колбасой ливерной обзовут», — смеется Светлана.

«То, что российские [флаги] запретили — неудивительно… Уж привыкли. А то, что украинский — уже что-то», — смеется Marina.

«Скоро этот надменный тон сменят на тихий писк…» — написал Mozardo.

«А зачем им нужны украинские флаги 9 Мая? Они этот день за праздник не считают. Все памятники Великой Отечественной войне снесли!!! Какие-то двойные стандарты у этих полоумных», — задумался Ваня Н.

«Радуйтесь, что всё ограничилось пощёчиной», — иронизирует Nikolay E.

«Украина диктует Берлину, что им можно, а что нельзя. Дожили!» — добавила Тома С.

«Эти немцы ещё возьмут и отменят своё решение…» — отреагировала Катя.

«А зачем им флаги желто-голубые на 9 Мая? Это ж День победы всего советского народа. Для них же траур — под «оккупацией» оказались. Ну совсем непоследовательные», — подытожила Валентина Г.

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