Российская экономика смогла выдержать давление «беспрецедентных санкций» со стороны стран Запада и ее ожидает лишь небольшая рецессия вместо полного краха. Об этом 6 мая пишет британский журнал The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

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Сообщение журнала The Economist обсудили пользователи социальных сетей.

«Слышите их скрежет зубовный?» — с сарказмом поинтересовался Дмитрий К.

«Просто Запад недооценил взаимное влияние и зависимость их некоторых ключевых областей от российских ресурсов. Ну что, бывает. Болонская система в действии», — с сарказмом добавила Svetlana L.

«Они разрушили свою экономику в тщетной попытке навредить нашей. Дебилы…» — не выдержал Алекс А.

«Как бы рост [российской экономики] не случился…» — отреагировал Сергей Г.

«А где же обещанный дефолт?» — смеется L. E. V.

«А если ещё и газ с нефтью перестать им поставлять, то экономику ЕС можно считать убитой», — написал Константин.

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«Да как нас сломить? Если все мои соседи и знакомые, имеющие хоть клочок земли, высадили овощи, ягоды, кто даже кур завел. Россию не сломить, — дух непокорённых людей жив!» — отметила Оксана.

«Да им прежде чем сломать экономику нашу, им надо сломать нас. Как бы кто, что не кукарекал, российский многонациональный народ за РФ горло перегрызет любому. И да, за Белоруссию — тоже», — пишет Lis.

«От санкций страдает только Европа. А у нас в квартире газ!» — с сарказмом прокомментировала сообщение Evgeniya C.

«А они всё наши деньги считают, все никак не успокоятся. Украли миллиарды и мало, мало. Спать не могут спокойно. Надо нам быстрее переориентироваться на Восток в плане экспорта-импорта, наладить свои производства и забить на этот гнойный Запад. Пусть там как змеи в банке друг друга сожрут», — написала Elene S.

«Плохо они россиян знают, нам просто безразлично!» — с сарказмом отметил «Метис».

«Ну объективно сейчас в мире главное, чтобы была энергия и что покушать. Всё! Это основное, и это основное у нас в избытке, остальное дело наживное», — отметил «Метис».

«Наш менталитет и смекалку никакие санкции не сломят», — отреагировал Eugene M.

«Русские пережили перестройку. Уже никакая бедность не страшна», — добавил Артем.

Brian Kelley Россия 1990-х. Граждаане бывшего СССР на улице продают свое имущество

«Не дождетесь…» — иронизирует @Shura 37.

«Бриттам бы за своей экономикой следить», — комментирует новость Дмитрий М.

«Не оправдались их надежды! Но очень хочу, чтобы американская экономика посыпалась и англичан с собой забрала!» — добавил M. O.

«Никакие санкции не сломят волю русского народа. Мы выстоим, всё вытерпим и добьемся справедливости», — отреагировал Виктор.

«Наш народ после Великой Отечественной войны с нуля большую часть страны отстроил, восстановил, а через 16 лет в космосе уже были. Преодолели всё, — и отсутствие жилья и еды, разбитой почти полностью экономики. Ничему это Запад не учит. 8 лет под какими-то санкциями. Они в курсе, как закаляется сталь???» — подытожил «Н».