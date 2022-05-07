Сеть: «США разрешают!» — Киев не будет извиняться за оскорбление Шольца
У Киева нет причин для извинений за оскорбления канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франк-Вальтера Штайнмайера. Об этом 6 мая в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
«Речь идет не об извинениях, а о правильной политике в наши дни», — приводит слова Мельника ИА Красная Весна.
По словам дипломата, властям Германии стоит думать не о своих обидах, а о том, как внести свой вклад в борьбу против Российской Федерации.
Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Германия смирится с поведением украинских политиков (прежде всего, речь о после Украины в ФРГ Андрее Мельнике), за спиной которых стоят США.
«Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался приносить извинения за то, что назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Если США разрешают, то почему бы и нет. А Шольцу надо понимать, что на его лысину обнаглевший Мельник ещё не один ушат помоев выльет», — написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».
«Сынок Бандеры оскорбил внучка ССовца… Ого», — смеется Александр К.
«Новенькая «жена» всегда считает, что она круче прежней», — с сарказмом добавила Elmira.
«Но Шольц-то проглотил, значит, дальше будет хуже», — отреагировала Алла.
«Мелкий прыщ Мельник борз и нагл, ощущая за своей спиной дядю Сэма. В один прекрасный день он обернётся, а за спиной… никого…» — добавил Taliarus N.
«А сам Шольц-то извинений требует?» — поинтересовалась Anastasya L.
«Высокая школа украинской дипломатии!» — смеется Вера.
«Я болею за обе команды!» — иронизирует Баzin.
«Шольц теперь до конца жизни не отмоется от этого прозвища. Хоть какая-то польза от украинского посла», — пошутила Анастасия.
«Детский сад «Ромашка», штаны на лямках…» — отреагировала Maria A.
«Скоро Шольц будет перед ним извиняться. Во как немцы бесят Байдена», — смеется Олеся Е.
«Ничего этому бандерлогу не будет… Шольц утрётся и продолжит жрать кактус, так как надо терпеть во имя реванша», — отметил «День Z».
«Поймут и простят», — добавил Serge P.
«За что боролись немцы, на то и напоролись. Им и этого мало», — отметила Марина.
«Что за детский сад? И эти люди вершат судьбы мира?!» — с сарказмом подытожила Natalia.
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