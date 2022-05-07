Предполагается, что на саммите НАТО в Мадриде 28–30 июня будет рассматриваться вопрос о приеме в альянс Швеции и Финляндии. Но окончательно это прояснится в ближайшие две недели: правительства и парламенты обеих стран готовятся объявить о поддержке идеи интеграции в НАТО, после чего будет официально запущен процесс девятой волны его расширения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Для того чтобы та или иная страна могла присоединиться к НАТО, в которую входят 30 членов, каждый участник альянса должен проголосовать «за». И ситуация со Швецией и Финляндией не столь однозначная, как это пытается представить сегодня Брюссель. Так, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что может наложить вето на вступление двух стран в НАТО, «пока не разрешатся проблемы на Балканах». «Это неожиданный вопрос, возник как дождь весной, никто не ожидал, — подчеркнул он. — На саммите НАТО я наложу вето на приглашение, если это будет на том уровне». При этом он опроверг обвинения в том, что является «русским агентом», и подчеркнул, что никак не связан с Россией, не боится «ни русских, ни украинцев и легко разберется с угрозами».

Аналогичную позицию может занять и Турция. Турецкое издание Sabah со ссылкой на источники из окружения президента Реджепа Тайипа Эрдогана утверждает, что Анкара в Мадриде тоже может выступить против расширения альянса. При этом называются следующие причины. Во-первых, Турция может потребовать прекращения поддержки, оказываемой Западом, в том числе и Швецией, курдских движений, которые она считает террористическими. Кроме того, Анкара добивается уступок со стороны Запада в таких вопросах, как признание Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), вступление Турции в ЕС, отмена всех антитурецких санкций. Во-вторых, Турция намерена припомнить НАТО угрозы в ее адрес за Сирию, Ирак и Ливию. Наконец, турецкие правительственные эксперты уверены в том, что расширение НАТО ослабляет альянс, «ведет его к краху».

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Как видим, Хорватию и Турцию, которые могут устроить «бунт на корабле альянса», объединяют два фактора. Первый: разлад в составе альянса. Второй: Загреб и Анкара в качестве главного виновника потрясений и угроз для международной безопасности подразумевают США. Но под общую «раздачу» пока попадает именно Швеция. Кстати, напомним, что ее бывший премьер-министр Карл Бильдт успел побывать и спецпредставителем ЕС по Боснии, что до сих пор вызывает острые нарекания на Балканах, а в Турции недовольны Стокгольмом из-за поддержки им курдов. При этом в Европе, как в Турции, многие понимают, что меняются геополитические реалии, и отношения с Россией им придется выстраивать на десятилетия вперед, а не ограничивать свои действия только конфликтом России с Украиной. Не случайно, как пишет агентство Bloomberg, «члены НАТО не сходятся во мнениях по поводу диалога с Россией».

Понятно, что есть такие, которые играют на обострение с Россией. Речь идет о Великобритании, Польше и некоторых странах Восточной и Центральной Европы (исключение составляет Венгрия). Поэтому, прогнозирует английское издание Financial Times, «вступление в НАТО Швеции и Финляндии — крупный шаг в сторону кризиса и развала альянса, а видимое единство Запада будет исчезать по мере роста экономического давления на Россию». Что же касается Турции, то, как сообщил министр обороны Хулуси Акар, «Анкара намерена держаться подальше и пока не будет допускать союзников по НАТО в акваторию Чёрного моря, чтобы не вызывать «повышенную чувствительность в сфере безопасности». Напомним, Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для прохождения военных судов всех стран — и тех, что имеют выход к Чёрному морю, и тех, у кого его нет. Анкара действует в рамках конвенции Монтрё, которая предусматривает особые ее полномочия в случае военного времени.

Alexxx1979 Босфорский мост. Стамбул

Так что предстоящий саммит НАТО в Мадриде обещает быть политически бурным и насыщенным. Вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в альянс может зависнуть. Но пока вето на расширение НАТО на север для некоторых из стран — членов альянса является лишь поводом надавить на Запад с тем, чтобы он реализовал их требования. Пока не очень верится, что Милановичу и Эрдогану удастся сорвать операцию по расширению НАТО на Скандинавию. Но Балканы и Ближний Восток — это те самые точки, о которых часто серьезно спотыкались не только США.