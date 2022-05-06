Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что в Риге принято «политическое решение» о сносе Мемориала советским воинам-освободителям в рижском Парке Победы. Теперь, мол, «нужно найти способ, когда и как это сделать». Комиссия сейма по иностранным делам уже проголосовала за то, чтобы сделать это через «приостановку» действия обязательств Латвии по сохранению этого и других мемориалов и захоронений советских и российских воинов. Законопроект с этим предложением внесён и будет рассмотрен сеймом 12 мая. Маразм, как говорится, крепчал.

Флаг Латвии

Напомню рьяным латышам, что снести, конечно, можно всё, даже этот монумент, но только, в данном случае, — вандалистским противоправным образом. Более того, все, кто будет иметь отношение к сносу этого монумента, не просто нарушат пакетную российско-латвийскую договорённость от 1994 года о выводе российских войск с территории Латвии, но и подставят себя под уголовное преследование с нашей стороны.

По первому пункту латвийским политикам следует не забывать, что соглашение о выводе российских войск из Латвии и межправительственное соглашение по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров России и членов их семей, проживающих на территории Латвии, заключались в пакете. В соответствии со статьёй 13 соглашения о пенсионерах Латвия обязана обеспечивать уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений советских и российских воинов на своей территории. Никаких механизмов односторонней «приостановки» действия этого соглашения в нём не предусмотрено. В соответствии со статьёй 15, его изменение или прекращение его действия возможно только с согласия обеих сторон.

Kalnroze Общий вид памятника

По пункту второму. С апреля 2020 года в нашей стране действует статья 243.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии с ней, «уничтожение либо повреждение расположенных на территории Российской Федерации или ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества…», совершенное группой лиц по предварительному сговору и тем более организованной группой лиц (в данном случае, если они на это пойдут, депутатами сейма Латвии), наказывается «…принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок».

Таким образом, по запросу Российской Федерации все, кто будет иметь отношение к вандализму в отношении данного и других российских мемориалов в Латвии, могут быть арестованы и выданы нам Китаем, Индией, Вьетнамом, Индонезией, Таиландом, Алжиром, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Бразилией, Аргентиной, Кубой, другими странами Азии, Африки и Латинской Америки, с которыми у России есть договоры о правовой помощи по уголовным делам и о выдаче преступников. Ведение бизнеса и отдых там окажутся для латвийских депутатов и других причастных к разрушению памятников советским воинам политиков делом весьма и весьма чреватым.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги

Уверен, что в соответствии с этой статьёй УК РФ правоохранительные органы нашей страны уже начали преследование польских и чешских разрушителей памятников советским воинам, и было бы важно, чтобы граждане России скорее узнали о результатах её применения. Впрочем, соглашения о выдаче преступников действуют долго — не пять и не десять лет. И заключены они у нас в том числе и с большинством стран Запада. Сейчас они могут и не действовать (хотя для любого договора есть принцип взаимности, и он работает), а через пять, десять лет?

Вандалы думают, что сейчас нам не до памятника в Риге, а через год России, которая будет защищать память о Великой Отечественной войне, вообще не будет, но они глубоко ошибаются. Через год, максимум два, Россия отреагирует на разрыв Латвией пакета соглашений о выводе войск. А преследовать вандалов, если они пойдут на это преступление, мы начнём, не откладывая, — по всему миру.