Большинство американцев не считает большим делом сделку Илона Маска по поглощению Twitter за $44 млрд, сообщает Fox News со ссылкой на свой новый национальный опрос.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Опрос выявил, что решение Маска приобрести социальную сеть не беспокоит 62% зарегистрированных избирателей, включая 43%, для которых сделка американского бизнесмена не имеет абсолютно никакого значения.

Слухи о приобретении социальной медиа-платформы не привлекли внимание представителей большинства демографических и политических групп, особенно безразличными оказались американцы, относящие себя к партии независимых избирателей.

В целом, 36% опрошенных заявили, что для них сделка между Маском и Twitter имеет значение. Причем для 20% сделка имеет большое значение, а для 16% — некоторое.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Twitter достиг дна в вопросах свободы слова. Я верю, что Маск внесет положительные изменения. Как только цензура будет уничтожена, я, наконец, подумаю об открытии аккаунта», — пишет l05.

«Согласен. У меня был аккаунт, но я его удалил. Слишком много фальшивых людей и ботов плюс цензура меня очень беспокоили. Мне не всегда нравится то, что я читаю у других, но это не значит, что их нужно заставлять молчать только потому, что у них другое мнение. Может быть, Маск последует примеру и сделает Twitter платформой для настоящей свободы слова. Если так, я открою новый аккаунт», — отвечает Muxman.

«Ну, я думаю, из этого опроса ясно, что либеральные вопли по поводу покупки Twitter не находят отклика у среднего класса. Действительно, тот факт, что даже 59% демократов считают, что в этом нет ничего страшного, означает, что либеральным СМИ нужно переходить к чему-то другому, потому что в этом действительно нет ничего страшного», — указывает rk957.

«Меня никто не опрашивал. У меня нет аккаунта в Twitter, и я не собираюсь его заводить. Но я восхищаюсь Маском за то, что он занял позицию против очевидных ограничений свободы слова в Twitter… и у него есть деньги, чтобы купить компанию и что-то с этим сделать», — поддерживает TrickShot.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В соцсетях

«Раньше я разговаривал с каждым, кто звонил или спрашивал мое мнение, но когда я понял, что опросы перекошены в сторону того, что они хотят получить в результате, я перестал участвовать во всех опросах. Опросы такие же фальшивые, как и большинство новостных агентств», — предупреждает nunnyabiz1234.

«Конечно, ничего страшного в этом нет. Он предложил им сделку, они согласились. Дело закрыто. Поздравляю Илона с новым приобретением», — комментирует bess1209.

«Тот, кто говорит, что это не имеет большого значения, не обращал внимания на последние 5 лет. Это огромное дело, когда речь идет о свободе слова. Наконец-то у нас есть эта свобода с Twitter», — радуется dragon616.

«Я думаю, что покупка Маском Twitter будет иметь очень больше значение, если он как и обещал отменит цензуру. Меня не волнует, что для него это просто деловая сделка, чтобы заработать деньги. Если конечным результатом будет уменьшение цензуры со стороны левых, то я за него. Вперед, Илон!» — восклицает julie_Anassange.

Ранее стало известно, что Маск близок к получению всех средств для завершения сделки, так как заручился поддержкой нескольких крупных предпринимателей.

Глава SpaceX и Tesla получил финансирование в размере $7,14 млрд от группы инвесторов, в которую вошли соучредитель Oracle Ларри Эллисон и Sequoia Capital.

Инвестор из Саудовской Аравии принц Аль-Валид бин Талал бин Абдулазиз Аль Сауд, который первоначально отказался поддерживать Маска, также согласился выделить $1,89 млрд.