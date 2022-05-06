Экономика России оказалась Западу не по зубам. И чем больше санкций вводит США и Евросоюз, тем отчетливее это видно. То, что раньше называли слабостью Москвы, оказалось её силой. Внезапно для себя Запад открыл, что страна, которую он оскорбительно называл «бензоколонкой», поставляет всему миру жизненно необходимые товары, в то время как сам «цивилизованный» мир скатился до состояния печатного станка, производящего преимущественно ничем не обеспеченные валюты, хотя и удерживающий ещё лидерство в сфере высоких технологий.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Европа

Очередным доказательством бессилия Евросоюза в экономической войне против Москвы оказалась попытка единым фронтом выступить за эмбарго на поставки российской нефти. И хотя введение запрета по-прежнему остаётся вероятным сценарием развития событий, сам факт того, что Запад не способен слаженно принимать подобного рода решения, является весьма показательным, считают популярные телеграм-каналы.

«Премьер Венгрии Орбан заявил, что Будапешт и ЕС в целом не готовы принять и реализовать предложенные Еврокомиссией санкции в отношении российской нефти», — сообщает телеграм-канал «RT на русском».

Как отмечает телеграм-канал «СИГНАЛ», свою позицию политик объяснил тем, что подобные ограничения подрывают экономическую безопасность Евросоюза.

«Если Еврокомиссия будет настаивать на принятии своего предложения, ей придется нести полную ответственность за исторический провал в процессе европейской интеграции», — цитирует слова премьера Венгрии автор поста.

Тот факт, что Орбан прав в своих утверждениях, доказывают слова генсека ОПЕК Муххамеда Баркиндо, заявившего, что во всем мире не найдется мощностей, способных заменить объемы нефти, поставляемые Россией на глобальный рынок.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Муххамед Баркиндо

«Страны ОПЕК поддерживают Россию в этом вопросе. Геополитическое противостояние России с Западом уже привело к тому, что мировые цены на нефть существенно выросли и арабским производителям не выгодно что-то менять в этом плане», — сообщил телеграм-канал «Друид».

Таким образом, ставка Запада на то, что арабские страны вытеснят Россию с мирового рынка — провалилась. Текущий статус-кво выгоден арабам больше, чем конфронтация с Россией. Хотя бы потому, что цены на энергоносители очень высокие. Зачем конфликтовать и пытаться сбить цены? Призрачная надежда получить российскую долю рынка — не та цель, к тому же издержки очень высоки, отмечает канал. Не случайно воздержаться против антироссийских санкций в сфере энергетики решила и Япония.

«У страны очень «ограниченные» энергетические ресурсы. И она не сможет немедленно последовать примеру ЕС, — сообщает Kyodo со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда», — написал телеграм-канал «Экономический Вестник».

Попытки запретить поставки российской нефти осложняются не только отсутствием нужных объёмов. Дело в том, что вся нефть — разная. Есть лёгкая, есть тяжёлая, сернистая. И нефтеперерабатывающие заводы, как правило, заточены на один, определённый сорт сырья, напоминает телеграм-канал «Голос Мордора».

Neftehim Нефтеперерабатывающий завод

«Использовать другой сорт нефти, это как если вы в ваш бензиновый автомобиль нальёте солярки, только гораздо хуже в плане последствий. Не все ещё в Европе сошли с ума. Да, но это — всего одна страна, Венгрия. Она жёстко выступает против нефтяного эмбарго. А вот Болгария, Чехия и Словакия — не против эмбарго, но там прекрасно понимают, что будет с экономиками этих стран в случае его введения — паралич, коллапс. Потому что доля русской нефти там крайне высока, где-то — почти сто процентов. И вот эти славянские братушки просто клянчат себе отсрочку на пару лет, чтобы за это время найти миллиарды евро на переделку заводов под новые сорта нефти и успеть провести модернизацию. Честно говоря — сверхзадача», — написал ТГ-канал.

Автор поста обращает внимание на то, что уже сейчас цена на топливо в странах Евросоюза буквально зашкаливает. Дизель вообще стоит дороже бензина, что уникально.

«И это при том, что если вы проедетесь по автобанам Европы, вы заметите, что фур стало на пару порядков меньше. Торговля просела из-за того, что Россия сейчас в Европе почти ничего не закупает, а китайские порты на карантине и из-за этого в европейских портах непривычно тихо. То есть дизеля потребляется намного меньше, чем ранее. Но начинаются сельхозработы. И если к этому приплюсовать эмбарго — станет совсем весело. Кстати, цены на нефть уже прут вверх только от одних ожиданий», — подытоживает «Голос Мордора».