Официально Монголия придерживается нейтралитета в отношении кризиса между Россией и Украиной. Спецоперация России вошла в новостную повестку всех мировых СМИ, монгольские СМИ исключением не стали. ИА REGNUM представляет обзор оценок специальной военной операции и ее последствий в монгольских медиа.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

События на Украине интересны почти всем в Монголии. Часть монгольских СМИ ведет новостную ленту о событиях на Украине в режиме LIVE начиная с 24 февраля. С начала операции прошло более двух месяцев, но этот кризис остается главной темой для местных журналистов.

Телеканалы и интернет-издания берут интервью и комментарии у монгольских экспертов по теме конфликта и его возможным последствиям. Большинство СМИ особо интересует экономическая сторона нынешних событий — Монголия сильно зависит от поставок российского топлива.

Gazprom.ru Газопровод

В целом монгольские эксперты придерживаются мнения, что конфликт между Россией и Украиной негативно повлияет на экономику Монголии.

Так оценивает ситуацию собеседник информационного портала Gogo. mn директор школы международных отношений и социальных наук Университета гуманитарных наук Монголии профессор Дэнзэнлхамын Уламбаяр:

«Ужесточение санкций против России будет оказывать серьезное влияние на экономику России. Страны ЕС тоже попали в трудную ситуацию, там выросли цены на газ и нефть. Энергетический кризис, рост курса доллара и нехватка продуктов распространились на страны, граничащие с Россией. Страны Западной и Северной Африки покупают зерно из России и с Украины. Этим странам грозит голод. Всё это показывает, что страны очень взаимозависимы».

В большинстве случаев монгольские эксперты избегают открыто поддерживать или обвинить Россию. Впрочем, монгольский исследователь Дашдоржийн Банзрагч в своем интервью открыто встал на сторону России. Его оценки вызвали бурную реакцию общественности.

«США ведут финансово-экономическую войну между Россией и ЕС, чтобы компенсировать свой текущий экономический кризис. Для этой цели США используют Украину», — отметил Дашдоржийн Банзрагч в интервью для проекта «Черный ящик» телеканала «Монгол».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Также Банзрагч ответил на вопрос, как он относится к утверждениям, что Россия проигрывает конфликт, поскольку у ее армии «не очень современное оружие».

«Если у России действительно плохие оружия, то почему НАТО боится? Они не раз заявили, что НАТО не будет участвовать. Западные страны хорошо ведут информационную войну, а Россия успешна в военном отношении», — считает Банзрагч.

Монгольский государственный деятель Равдангийн Болд предпочел не обвинять ни одну из сторон конфликта, заявив, что Монголия должна помогать и России, и Украине.

«Устав ООН запрещает применение силы одной страной против политической независимости и территориальной целостности другой, поскольку это угрожает международному миру и безопасности. Страны мира относятся к этой войне на основании этого положения.<…> Вывод очень простой, мы просто должны помочь обеим сторонам — России, находящейся под санкциями, необходимо максимально увеличить свой экспорт, мирным жителям Украины, которые гибнут, надо отправить гуманитарную помощь», — отметил Болд в интервью ikon. mn.

Посол и бывший министр иностранных дел Монголии Лувсангийн Эрдэнэчулуун в своем интервью проекту «Чёрный ящик» телеканала «Монгол» высказал сомнения в в существовании свободной прессы в США и других странах Запада.

Zasagmn Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ

«Наши медиа распространяет предвзятые новости. Нам надо послушать и другую сторону. Насколько справедливы обвинения Украины в адрес России? <…> в США и западных странах нет свободной прессы. Там СМИ учат, что говорить и писать, поэтому надо осторожно относиться к новостям, которые распространяются западными СМИ. В результате событий на Майдане к власти на Украине пришли националисты, [Владимир] Зеленский повторяет всё, что говорит Запад. США обманули его, обещая, что НАТО поможет Украине. Сегодняшние события — продолжение событий, идущих с 2014 года. Украина уже восемь лет не выполняет Минские соглашения. Но сегодня об этом никто не говорит. Поэтому сложно сказать, что Россия напала первой. Если Украина станет членом НАТО, на ее территории появятся военные базы, что создаст прямую угрозу безопасности России. Путин никогда этого не разрешит», — отметил бывший глава МИД Монголии.

Есть в Монголии и иные мнения. Традиционно критична к России близкая США оппозиционная Демократическая партия. 6 мая ее член Эрдэнийн Бат-Уул сообщил журналистам о планах провести митинг «Монголия не станет Белоруссией».

Политик обвинил Владимира Путина в «объявлении войны демократии», желании сделать Украину похожей на Белоруссию, а также планах захватить Монголию.

«Посол России не единственный, кто готов реализовать инициативу Путина. Его поддерживают многие монголы, от бывшего министра иностранных дел [Лувсангиина] Эрдэнэчулууна до бывшего президента [Халтмаагийна] Баттулги», — заявил Эрдэнийн Бат-Уул, анонсировав на 11 мая антироссийский митинг в Улан — — Баторе.