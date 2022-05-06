Американский студент из Университета Огайо умер на фоне распространения в учебном заведении «поддельных таблеток аддералла, которые, как оказалось, содержат фентанил». Циркуляция запрещенного вещества на территории кампуса также спровоцировала увеличение числа госпитализаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Президент университета Кристина Джонсон рассказала, что один студент умер 5 мая, а другой попал в больницу в критическом состоянии. Еще один ученик был выписан из больницы, говорится в заявлении. И хотя Джонсон не назвала причину смерти, она предупредила, что студентам крайне важно быть осведомленными, что «в нашем обществе распространеются таблетки, содержащие наркотики».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Простое решение: не принимайте таблетки, которые вы сами не купили в солидной аптеке», — советует nightowl13.

«Надеюсь, все понимают, что большинство фентанила производится в Китае, отправляется в Мексику и контрабандой ввозится сюда через нашу границу. Так что в этом виноват Байден, с его свободной пограничной политикой», — указывает montana. gopher.

«Сколько смертей от передозировки вызвано тем, что люди не знают, что содержится в их лекарствах? Вероятно, 90+ %. Если бы только существовал какой-то волшебный способ, чтобы люди могли действительно знать, что именно они покупают. (вздох). Представьте себе, если бы лекарства имели этикетки и продавались надежными людьми. Почему мы никогда не читаем новости о том, что кто-то случайно выпил алкоголь с фентанилом?» — задает риторический вопрос anonymously.

Роберт Штерль. Аптека в Лауэнштайне. 1892

«Зачем кому-то, кто платит тысячи долларов за обучение в крупном университете, принимать случайные таблетки. С тем же успехом можно получить полный опыт обучения в дешевом колледже», — указывает malinois523.

«А может нам стоит перестать целовать в лобик этих студентов и пригрозить им исключением в случае употребления наркотиков», — предлагает improviseadaptovercome.

«А еще лучше звонить в полицию и сообщить об этом», — отвечает fiddyfiddy.

«Загадка: эти таблетки настолько смертельны, что люди умирают ежедневно, но некоторые штаты остановили тюремные казни, потому что не могут найти нужные препараты», — пишет Ephesians4_32.

Неизвестный автор. В аптеке. 1785-1786

«Кажется, что эта проблема решается сама собой, не так ли? Жаль, что в нашем руководстве больше нет взрослых людей», — отвечает tripacer123.

«Количество смертей при Байдене вызывает тревогу (Афганистан, Ковид, открытая граница, фентанил, контрабанда людей, высокий уровень убийств), и он только что добавил в свой список этого студента из штата Огайо», — негодует averagerealamerocan.

«Открытые границы Байденом — вот прямая причина распространения наркотиков. Семья покойного должна подать в суд на Байдена и всех демократов, которые голосуют за открытые границы», — советует DaWall.

«Просто скажите «нет» наркотикам. В конце концов, их введение не является приказом, как это было с вакциной от COVID», — подсказывает Pavane.

Как сообщало ИА REGNUM, власти американского штата Флорида бьют тревогу из-за распространения на улицах нового наркотика изотонитазена (ISO), признанного в 20−100 раз более опасным, чем фентанил. В начале марта генеральный прокурор Флориды Эшли Муди выпустила официальное предупреждение насчет ISO, а правоохранительные органы указали, что препарат, возможно, является причиной недавнего скачка количества смертей в результате передозировки.