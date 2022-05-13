Ленинградская область (в 1941 году в нее частично входила территория нынешних Новгородской и Псковской областей) во время Великой Отечественной войны стала полем самого продолжительного сражения в истории этой войны — Ленинградской битвы. За время войны население Ленинградской области сократилось почти на 62%. За этими цифрами — убитые и замученные нацистами и их подручными люди, тысячи сожженных вместе с жителями деревень, угнанная в рабство молодежь, умершие от голода и холода старики.

Командир 136-й стрелковой дивизии генерал-майор Николай Симоняк на наблюдательном пункте. Фотография сделана во время первого дня операции по прорыву блокады Ленинграда (операция «Искра»). 12 января 1943 года

Большая часть Ленинградской области была оккупирована войсками нацистской Германии и ее союзников, подверглась жестокому разорению, мирное население уничтожалось и насильно отправлялось в Германию. В то же время примыкающая к Ладоге часть Ленинградской области, вместе с Ленинградом, оказалась в почти 900-дневной вражеской блокаде, ставшей одним из самых чудовищных военных преступлений. В оккупированном городе Пушкин, входившем тогда в Ленобласть, было массово уничтожено еврейское население. На северо-востоке оккупантами стали финские войска, отправлявшие русское население в концлагеря. Полное освобождение региона от врагов произошло только летом 1944 года.

На территории нынешней Ленинградской области первым на пути наступавшего врага оказался юго-западный Лужский район. В июле 1941 года советским командованием, силами Красной армии и мирного населения Ленинграда и Ленинградской области здесь был создан Лужский оборонительный рубеж. Именно он принял на себя и сумел отразить танковый удар передовых частей вермахта.

Бригада землекопов Г.С. Петрова на строительстве участка Лужского оборонительного рубежа. 1941

Трактор С-65 «Сталинец» и 122-мм пушка А-19, захваченные немецкими войсками под Лугой. 1941

Советские мирные жители на строительстве Лужского рубежа. На дальнем плане видна движущаяся по дороге колонна РККА. 1941

Самопожертвование защитников Лужского рубежа — красноармейцев и ополченцев — позволило на три недели задержать наступление немцев на Ленинград. За это время в городе на Неве смогли подготовить промышленность и инфраструктуру к обороне, мобилизовать людские и материальные ресурсы, вывезти, укрыть и спрятать бесценные памятники культуры.

Советские летчики В. Калмыков, М. Сапронов и В. Степанов возле самолета И-15бис. 1941

Немецкие солдаты на улице оккупированного населенного пункта юго-восточнее Ленинграда. 1941

На Лужском рубеже фашисты потеряли более 10 тысяч солдат и офицеров, сотни танков и десятки артиллерийских батарей. После захвата гитлеровцами Лужского района в августе 1941 года многие местные жители и оказавшиеся в окружении красноармейцы стали партизанами, в тылу врага было создано 17 партизанских отрядов и групп. В оккупированной зоне площадью 10 тысяч кв. километров возник так называемый партизанский край. На этой территории была восстановлена советская власть, работали школы и другие учреждения.

Если в летом 1941 года в партизанских отрядах насчитывалось около 18 тысяч бойцов, то к январю 1944 года на территории области действовала хорошо вооруженная партизанская армия, состоявшая из 13 партизанских бригад. Общая численность партизан составляла 35 тысяч человек. За 32 месяца войны партизанские отряды Ленинградской области уничтожили более 100 тысяч вражеских бойцов; вывели из строя свыше 1000 паровозов, 18 000 вагонов; взорвали 201 железнодорожный и 1180 шоссейных мостов, разрушили 2153 километра телеграфно-телефонных линий связи. В боях с немецко-фашистскими захватчиками погибли 13 500 партизан.

Партизанский край во время войны не только наносил большой урон врагу, держал оккупантов в страхе, но и доставлял через линию фронта продовольствие в голодающий Ленинград.

Советские командиры несут винтовки по проспекту 25-го Октября в блокадном Ленинграде. 1941

На батарее зенитных орудий 3-K на Стрелке Васильевского острова в блокадном Ленинграде. 1942

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В этот день немецкие войска захватили город Петрокрепость (Шлиссельбург) у истока Невы и, вместе с финскими войсками на севере, замкнули сухопутное кольцо блокады вокруг Ленинграда. В этот же день немецкая авиация произвела массированную бомбардировку Ленинграда, в результате которой были разрушены жилые дома, а также сгорели Бадаевские продовольственные склады.

Постройка железной дороги на Ладожском озере. Ленинградская область. 1942-1943

Забивка свай ледовой эстакады через Ладожское озеро. Ленинградская область. 1942

Вместе с Ленинградом в блокадное кольцо попала небольшая территория к востоку от города, тянущаяся до Ладожского озера. С 12 сентября 1941 года по озеру пассажирскими и транспортными судами началась эвакуация ленинградцев. В 20-х числах ноября 1941 года силами местных жителей — женщин, подростков, стариков — через леса была проложена автотрасса. В начале декабря, когда озеро сковало первым, еще некрепким льдом, через Ладогу заработала Военно-автомобильная дорога №102 — позже известная как Дорога жизни, связавшая Ленинград с «большой землей». По ней под вражескими обстрелами и бомбежками вывозили из Ленинграда детей, женщин, стариков, умирающих от голода и раненых жителей, а обратными рейсами везли в Ленинград зерно и другое продовольствие, топливо, лекарства, сырье для промышленности.

Весной на «Дороге жизни». Ладожское озеро. 1942 г

Выгрузка продовольствия для блокадного Ленинграда из транспортного самолета Ли-2. 1942 г

Пирсы гавани Осиновец. Переноска раненых для посадки на транспорт, отправляющийся в Новую Ладогу. Ленинградская область. 1941

В летний период во время блокады Дорога жизни не прекращала свою работу: грузовики довозили людей до ладожских причалов, откуда небольшие суда и буксиры везли их на не оккупированный врагом берег Ладоги. Немецкие самолеты безжалостно бомбили и топили транспорты с людьми, им отвечали огнем корабли Ладожской флотилии.

На территории нынешнего Кировского района Ленинградской области была вписана в историю войны одна из самых трагичных страниц. Здесь, на небольшом участке земли на левом берегу Невы, оккупированном врагом, советские войска сумели создать небольшой плацдарм, получивший название Невский пятачок. Плацдарм напротив Невской Дубровки удерживался войсками Ленинградского фронта с сентября 1941 года до апреля 1942 года. Затем он вновь был взят бойцами Красной армии в сентябре 1942 года и удерживался вплоть до января 1943 года, когда была прорвана блокада Ленинграда. В боях на Невском пятачке погибли более 60 тысяч советских воинов. Подвиг защитников невской твердыни стал символом беспримерного мужества и героизма.

Строительство деревянного моста через р. Неву в районе готовящегося прорыва блокады Ленинграда. Всеволожский район. Ленинградская область. Декабрь 1942 года

Строительство деревянного моста через р. Неву в районе готовящегося прорыва блокады Ленинграда. Всеволожский район. Ленинградская область. Декабрь 1942 года

Ближний тыл советских частей в районе прорыва блокады Ленинграда. 1943

Блокада Ленинграда была прорвана на территории нынешнего Кировского района Ленобласти 12−18 января 1943 года в ходе операции «Искра», проведенной войсками Ленинградского и Волховского фронтов. Операция началась 12 января 1943 года массированным воздушным и артиллерийским ударом советских войск по немецким позициям. После этого по льду Невы с правого берега на врага двинулись танки и пехота Ленинградского фронта. Одновременно 2-я ударная армия Волховского фронта начала наступление с востока севернее Синявино. Ее целью были рабочие поселки, превращенные немцами в укрепленные опорные пункты.

18 января 1943 года ударные группы Ленинградского и Волховского фронтов встретились вблизи южного берега Ладожского озера, создав узкий коридор, связавший Ленинград по суше с остальной территорией страны. Разгромленные части немцев разбегались по лесам, бросая вооружение. В тот же день был освобожден от фашистов город Шлиссельбург, прикрывающий вход в Неву с Ладожского озера.

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Бойцы РККА сжигают немецкий дорожный указатель. 1943

Гвардии генерал-майор Н.А. Поляков беседует с автоматчиками, отправляющимися на задание. 1943

По берегу Ладоги в так называемом коридоре смерти в кратчайшие сроки была проложена железная дорога, вновь связавшая Ленинград со страной. Полностью блокада Ленинграда была ликвидирована только через год, в январе 1944 года. И вновь судьба Ленинграда решалась на территории одноименной области.

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14 января 1944 года началась Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов. В ее рамках в ходе операции «Январский гром» к 20 января была ликвидирована группировка противника в районе Красного Села и Ропши. К 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от блокады. К концу января враг был отброшен на 60−70 километров, а в некоторых местах и на 100 километров от Ленинграда. Немецкие войска потеряли убитыми и пленными около 100 тыс. солдат и офицеров, было нанесено поражение более чем 30 немецким дивизиям.

В целом Ленинградская битва стала одним из важнейших сражений Второй мировой войны. Помимо уже упомянутых боевых операций, на тогдашней территории области можно отметить героическую защиту Ораниенбаумского плацдарма, позволившую сковать силы врага и спасти от уничтожения культурное наследие дворцов Ораниенбаума. Также большую роль сыграли бои за Тихвин, Свирская и Выборгская наступательные операции, действия партизанских отрядов в тылу врага.

Ущерб от войны в Ленинградской области был огромен. В январе 1945 года в ней осталось всего 483 тысячи человек, а перед войной на той же территории проживали 1 миллион 258 тысяч человек. Довоенная численность населения восстановилась лишь к началу 1960-х годов, за счет переселения людей из других регионов страны.

Жители деревни в Ленинградской области у разрушенных домов после отхода немецких войск. 1944

Мирные жители и красноармейцы на улице освобожденной Гатчины. 1944

Вид на руины Большого дворца в освобожденном Петергофе. 1944

Война нанесла Ленинградской области колоссальный ущерб. В оккупированных врагом районах была уничтожена практически вся промышленность. Разорено 16 городов, частично или полностью разрушено более трех тысяч деревень. Всего пострадали более четырех тысяч населенных пунктов, многие из которых так и не были восстановлены после войны, уничтожено имущество 1900 колхозов. В Германию были угнаны несколько сотен тысяч жителей Ленобласти и ленинградцев, оказавшихся на захваченных территориях, большинство из них погибли в лагерях и от каторжной работы.

Работники узла Октябрьской железной дороги подписываются на военный заем. 1942

Старый транспортник сигналист станции Ленинград-Варшавская А.М. Гарус на своем посту. 1941

Огромными усилиями советских людей, трудившихся на восстановлении народного хозяйства, в 1949 году довоенный уровень промышленного производства в Ленинградской области был восстановлен. Еще к концу 1946 года возобновили работу 1167 колхозов.

30 ноября 1966 года Ленинградская область была удостоена ордена Ленина за мужество и героизм, проявленные в разгроме немецко-фашистских оккупантов под Ленинградом, за успехи, достигнутые в развитии народного хозяйства. 26 января 1984 года, к 40-й годовщине победы под Ленинградом, Ленобласть была награждена орденом Октябрьской Революции — за успехи в хозяйственном и культурном строительстве, а также мужество и героизм, проявленные при защите Отечества во время Великой Отечественной войны.

Бетонный завод. Подпорожье. Ленинградская область. 1941

Проспект 25 Октября. Субботник. Гатчина. Ленинградская область. 1944

Оригинал Война: Ленинградская область 1941−1945 гг создан 03.05.2020