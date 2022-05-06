Молдавия пока не дала согласие на то, чтобы украинские боевики вторглись на территорию Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

По мнению Андрусива, нападение на Приднестровье позволило бы киевскому режиму получить «обменный фонд», а также повлиять на ситуацию в Мариуполе.

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Заявление советника главы МВД Украины обсудили пользователи мессенджера Telegram.

«Страна-террорист», — отреагировал CLUB.

«Приднестровье давно сделало свой выбор! Вы свою лучше страну сохраните, все про*рали!» — не выдержала Ann.

«Такие послушные. Молдавия им не разрешила… А то б разгулялись бы там… Явно люди в отрыве от реальности…» — пишет Marina.

«То есть эти уроды хотят напасть на стороннюю страну, устроить там «кровавое воскресенье», чтобы потом использовать как заложников. Ни разу не фашистское и не террористическое государство», — возмутилась Елена.

«Не расстраивайся, Витя, придут два многоопытных врача Z и V и излечат все твои сожаления, страхи и внутренние терзания. Даже петь с выражением сможешь Гимн России, «Вставай страна огромная…», «Журавли» и т.д. А лет через 20 на лесной делянке в Сибири поймёшь, что яростней антифашиста, чем ты, в мире нет! Витя, время лечит…» — с сарказмом написал V. A., обращаясь к советнику главы МВД Украины.

Министерство обороны РФ Танк ВС России во время спецоперации на Украине

«Будет очень мощная обратка», — добавил Буба Р.

«Какой интересный посыл для Санду. Если ВСУ зайдет на территорию Приднестровья, это будет означать, что Санду отдала приказ на уничтожение населения… В этом случае карьера Санду закончится, так толком и не начавшись… Кто толкнул румынскую бабу в украинский котел?» — в свою очередь поинтересовалась Елена.

«Всё ещё не террористы, да?» — с сарказмом спросил «Калибрыч».

«Слабаки… Полезьте.… Забьете последний гвоздь в свою придуманную Ленином Украину», — написал G. S. I.

«Ничего себе они оценили подвальных крыс… Кто же там (в «Азовстали» — О. П.) всё-таки засел?» — задался вопросом «Бородатый Дед».

«То есть «понималки» в голове у чудика нет от слова «совсем». Простая мысль о том, что если они туда вторгнутся, то получат «по щам» от России, для него слишком сложна», — отметил Yevgeshne.

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«Они совсем упоролись там?» — смеется Барни К.

«Это говорит лишь о том, что обменного фонда у украинских фашистов нет», — в свою очередь прокомментировал новость Алексей.

«Надо скорее закрыть тему «Азовстали», чтобы рты не разевали и планы мерзкие не строили!..» — призвала Инна С.

«Значит, будем знать: если на Приднестровье вторгнутся, значит Санду дала добро. Спасибо, что предупредили», — подытожила Tatiana S.