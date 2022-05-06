Соединенные Штаты содержат сотни военных баз как минимум в 45 странах. Великобритания имеет множество форпостов за рубежом. Французские войска размещены от Кот-д’Ивуара до Новой Каледонии. Даже у крохотного Сингапура есть тренировочные лагеря за границей. Но китайская военно-морская база в Джибути на Африканском Роге и через пять лет после открытия — к тревоге западных чиновников — остается единственным военным бастионом Китая за его пределами.

Иван Шилов ИА REGNUM ВМС КНР

Китай хочет это изменить. За последние двадцать лет у него появилось больше кораблей, чем во всем американском флоте. Сейчас Китай активно ищет для них зарубежные причалы. По некоторым сведениям, он обращался как минимум к пяти странам с этим вопросом. Подписанное в апреле соглашение с Соломоновыми островами вызвало опасения, что Китай может установить там военный плацдарм. И усилило тревогу, что однажды Китай бросит вызов американскому военно-морскому господству в Тихом океане.

Китай называет Америку «империалистической», потому что она держит иностранные базы, и в то же время настаивает на том, что его военная экспансия носит мирный характер, никому не представляет угрозы и вполне естественна для растущей державы. Он окружен цепочками неприветливых островов и узкими проливами. Большая часть его товаров доставляется по морю. По словам его официальных лиц, для Китая вполне разумно искать дружественные порты. Ему нужен военно-морской флот, способный защитить его зарубежные инвестиции, морские пути и граждан, живущих или работающих за границей.

Но его соседи не убеждены. Китай построил взлетно-посадочные полосы и ракетные батареи, претендуя на спорные рифы в Южно-Китайском море. Он оставляет за собой право силой захватить остров Тайвань. Его цель в Азии — континент из отдельных стран, которые все склоняются перед региональным гигантом. Он хочет, чтобы Америка ушла с его заднего двора.

Tyg728 Китайский авианосец «Шаньдун»

(сс) Salah Rashad Zaqzoq Китайские крылатые ракеты YJ-18

Сделка с Соломоновыми островами — это предупреждение для Америки и ее союзников. Китай отрицает, что планирует построить военно-морскую базу, но просочившийся проект секретного соглашения предусматривает размещение китайских войск и заход китайских кораблей на острова. Это может обеспечить Китаю военное присутствие не только вблизи важных морских путей, но и между Америкой и ее тихоокеанскими союзниками — Австралией и Новой Зеландией.

Как реагировать на это? Для начала демократиям стоит поучиться у Китая, который годами усердно обхаживал власти тихоокеанских островов. Америка, напротив, сократила свое участие после окончания холодной войны, что создало ей репутацию непостоянного и своенравного партнера. В 1993 году она закрыла свое посольство на Соломоновых островах. Пять лет назад Австралийская вещательная корпорация ABC прекратила радиопередачи в регионе, и теперь китайское China Radio International вещает на некоторых из ее частот. В 2019 году Китай убедил Соломоновы острова и Кирибати не признавать Тайвань якобы в обмен на щедрую помощь и самолеты.

США и их союзники должны предложить жителям тихоокеанских островов более выгодную и прозрачную сделку. Проблема не в помощи — Австралия по-прежнему является крупнейшим донором Соломоновых островов. Западным странам стоит предложить лучшие условия торговли, более открытые рынки труда, технологии и опыт, особенно в областях, важных для тихоокеанских государств.

(сс) Kahunapule Michael Johnson Хониара - столица Соломоновых островов

США и их союзники не в силах остановить Китай на всех направлениях — да им не следует и пытаться. Ограниченное военное присутствие Китая за границей не обязательно должно представлять угрозу. В Джибути китайские солдаты до сих пор сосуществовали с американскими, французскими, итальянскими и японскими войсками — все они имеют там свои базы. Вместо того чтобы играть в «ударь крота», как выразился один американский эксперт, западным странам стоит отнестись к этому вызову как к шахматам. Это значит предвидеть действия Китая, при необходимости совершать блокирующие маневры и мыслить стратегически. Но только не надо относиться к Соломоновым островам и подобным странам как к пешкам.