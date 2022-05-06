Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о получении киевским режимом с начала спецоперации России на Украине военной и финансовой помощи от Запада на сумму $12 млрд. Об этом 5 мая сообщает информационное агентство «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Сумма поражает своей нереальностью. Скорей всего, наши дебилоиды (речь о представителях украинской власти. — М. Р.) подписывают все бумаги, которые им подсовывают коррупционеры всего мира за откат на офшор в размере 5–10%. т.е. по бумагам сюда якобы «что-то» пришло, а на самом деле оно уже давно было украдено в тех странах, откуда сюда это «что-то» отправили. Ну и после того, как Шмыгаль подписывает акт приёма-передачи за откат, то это «что-то» сразу же списывают в пламени войны. Так победим!» — с сарказмом прокомментировал новость автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Так Зеленский скоро войдёт в мировой Forbes», — отреагировал Yoda.

«9 из 10 долларов США не покидают границ США и ЕС когда их выделяют на Украину», — добавил RAY.

«Война всё спишет. Удобненько», — с сарказмом отметил Anton.

«Хочешь украсть денег — начни стройку. Хочешь украсть много денег — начни войну», — написал Andrei B.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Военная помощь Украине от США

«Отдавать-то кто будет? Западная Украина, походу, уже отходит Польше. На чем остатки Украины без ресурсов и выхода к морю будут жить?» — недоумевает Elena Vladimirovna.

«Такие вопросы должны интересовать правительство, которое думает о своём народе. На Украине же сейчас такого нет», — ответил ей (Elena Vladimirovna) Anton.

«Интересный вопрос. Походу, на Украине англосаксы по финалу ничего не получат. Это первая страна, где они вваливают бабки, чтобы просто на*рать РФ», — также ответил ей (Elena Vladimirovna) автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«До октября точно будут пичкать деньгами, до выборов в Конгресс (выборы в Конгресс США состоятся в ноябре 2022 года. — М. Р.), но это очень дорого обойдётся США, а особенно — Европе», — пишет Антон.

«Средства вроде уходят на закупку вооружения тем странам, которые отдали свои… вооружения. То есть по факту средства оседают в США и странах-производителях», — отметил Sergey.

«Порошенко и его свита тоже на войне хорошо набили карманы», — добавила Татьяна Б.

Gov.ua Петр Порошенко и Владимир Зеленский

«Я помню, когда мы закончили отдавать долг по ленд-лизу Великой Отечественной, — в 2006 году. А тут, видимо, за долги украинцы до конца света не расплатятся. Так что купили они Украину. А Зеленскому плевать и на украинцев, и на родину, и на войну — только продажную свою шкуру бережет. Для чего? Такая мерзкая душонка у человека, как потом жить ему с этим…» — недоумевает одна из участниц обсуждения.

«Старинную технику «продали». И весь неликвид оружейный. Наворовали, как немцы, зерно, разве что чернозем не возят. А все и рады», — отреагировал один из участников обсуждения.

«За всё это Украина расплатится западной частью своих территорий», — подытожил Artem M.