Еще в начале апреля The Economist приводил предварительные данные о том, что российская экономика, вопреки предсказаниям, не рухнула, даже несмотря на беспрецедентные санкции, введенные западными странами. Недавние данные снова подтверждают эту точку зрения. Благодаря контролю за движением капитала и высоким процентным ставкам курс рубля сейчас не меньше, чем до начала украинских событий в конце февраля. Россия, по всей видимости, в состоянии осуществлять выплаты по своим валютным обязательствам.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Реальная экономика тоже оказалась на удивление устойчивой. Правда, с начала года потребительские цены в России выросли более чем на 10%, поскольку импортируемые товары подорожали в связи с первоначальным падением курса рубля, а многие западные компании ушли, что сократило предложение. Кроме того, похоже, растет число компаний, задерживающих выплату заработной платы.

Однако показатели экономической активности в России «в режиме реального времени» в целом держат удар. Общее потребление электроэнергии снизилось лишь незначительно. Согласно системе отслеживания расходов Сбербанка — крупнейшего банка России, — после мартовского затишья россияне начали довольно активно тратить в кафе, барах и ресторанах. 29 апреля Центральный банк снизил ключевую процентную ставку с 17% до 14%, и это свидетельствует о том, что финансовая паника, начавшаяся в феврале, несколько утихла. Российская экономика, несомненно, сокращается, но прогнозы некоторых экономистов о снижении ВВП на 15% в этом году начинают выглядеть излишне пессимистичными.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Еще до санкций Россия была достаточно закрытой экономикой, что и ограничило их воздействие. Но главная причина устойчивости экономики связана с добычей ископаемых видов топлива. По расчетам Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, с конца февраля Россия экспортировала ископаемого топлива на сумму не менее 65 миллиардов долларов. В первом квартале 2022 года доходы государства от углеводородов выросли более чем на 80% в годовом исчислении. 4 мая Еврокомиссия предложила ввести запрет на импорт всей российской нефти, который должен вступить в полную силу к концу года. А до тех пор следует ожидать, что российская экономика будет потихоньку идти своим курсом.